高通告苹果侵权 中国判禁售 iPhone

中国一家地方法院就高通诉讼苹果侵权案勒令后者在华停止部分销售，但这还不是最终裁决。有法学专家指出，此次停售案有政治因素。
（德国之声中文网）本周一（12月11日），中国福建省福州市中级人民法院做出裁决，暂时禁止出售苹果旗下多个iPhone旧型产品。此前，芯片制造商美国高通公司在中国提出苹果侵犯其专利，并要求法院下禁售令。同一日，苹果公司对媒体表示已提出上诉，希望推翻在中国大陆的销售禁令。
苹果尚未停售
高通公司已在全球十来个国家状告苹果侵权。中国是苹果产品销售的最大市场之一，随着侵权案子的审理，苹果的状况开始出现不确定性，尤其因为新iPhone销售前景并不看好。被禁售的iPhone型号包括iPhone 6S、iPhone 6S Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X。
高通在福州中级人民法院对苹果的指控书提到后者有两项侵权，一是应用浏览程序时，可以对照片的大小和外观进行重新格式化，二是在触摸屏上管理应用程序。
虽然有法院的禁售令，苹果周一仍然表示，iPhone所有的型号都没有在中国停售，而新的3个款式更不是纠纷案的内容。
对于苹果而言，中国、香港和台湾是至关重要的第三大市场，今年，它们加起来的销售额占苹果销售总量的五分之一。
高通于2007年在华控告苹果侵权
高通是手机行业最大的芯片供应商，2017年该公司在中国向法院递交了控告苹果的诉状。高通周一在对禁售一事表态时称，「高通试图禁止我们的产品，是该公司的又一绝望举动，其非法行为正受到全球监管机构的调查。」
路透社的报道指出，产权问题的纠纷案一般由位于北京的法院受理。福建地方法院则有权在对方进行辩护之前，做出支持一方的立场，而无需听取另一方的辩护。但真正执行禁令，还需有更高一级的法庭审理该案，苹果也必须得到辩护的机会。
周一天，高通股值上涨了2.2美元，升至 57.24美元。苹果股值则先下跌，后来反弹，上涨1%。专利问题专家指出，这场案子将迫使苹果在全球范围内同高通达成一项解决专利的协议。
苹果停售案可能同政治有关
前高通律师罗宾逊（Erick Robinson）告诉路透社，一方面，中国法院近年来表现得更为公平，另一方面，民族主义有时在裁决中也会扮演角色。
高通为小米、Oppo、Vivo以及OnePlus提供芯片，苹果则是同华为形成直面竞争。
华为创始人之女、华为财务长孟晚舟今年12月初在加拿大被捕之后 ，北京要求放人，华为寻求保释。该事件已上升至外交纠纷。这一背景下，手机行业的任何事件都会被蒙上一层更复杂的色彩。罗宾逊说，就禁售事件而言，「可能有政治因素，因为苹果是多个中国大公司的直接竞争者，而高通是它们的供货商。」
李鱼/夏立民 （路透社等）