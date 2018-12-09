高通告苹果侵权 中国判禁售 iPhone

（德国之声中文网）本周一（12月11日），中国福建省福州市中级人民法院做出裁决，暂时禁止出售苹果旗下多个iPhone旧型产品。此前，芯片制造商美国高通公司在中国提出苹果侵犯其专利，并要求法院下禁售令。同一日，苹果公司对媒体表示已提出上诉，希望推翻在中国大陆的销售禁令。

苹果尚未停售

高通公司已在全球十来个国家状告苹果侵权。中国是苹果产品销售的最大市场之一，随着侵权案子的审理，苹果的状况开始出现不确定性，尤其因为新iPhone销售前景并不看好。被禁售的iPhone型号包括iPhone 6S、iPhone 6S Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X。

高通在福州中级人民法院对苹果的指控书提到后者有两项侵权，一是应用浏览程序时，可以对照片的大小和外观进行重新格式化，二是在触摸屏上管理应用程序。

虽然有法院的禁售令，苹果周一仍然表示，iPhone所有的型号都没有在中国停售，而新的3个款式更不是纠纷案的内容。

对于苹果而言，中国、香港和台湾是至关重要的第三大市场，今年，它们加起来的销售额占苹果销售总量的五分之一。

高通于2007年在华控告苹果侵权

高通是手机行业最大的芯片供应商，2017年该公司在中国向法院递交了控告苹果的诉状。高通周一在对禁售一事表态时称，「高通试图禁止我们的产品，是该公司的又一绝望举动，其非法行为正受到全球监管机构的调查。」

路透社的报道指出，产权问题的纠纷案一般由位于北京的法院受理。福建地方法院则有权在对方进行辩护之前，做出支持一方的立场，而无需听取另一方的辩护。但真正执行禁令，还需有更高一级的法庭审理该案，苹果也必须得到辩护的机会。

周一天，高通股值上涨了2.2美元，升至 57.24美元。苹果股值则先下跌，后来反弹，上涨1%。专利问题专家指出，这场案子将迫使苹果在全球范围内同高通达成一项解决专利的协议。

苹果停售案可能同政治有关

前高通律师罗宾逊（Erick Robinson）告诉路透社，一方面，中国法院近年来表现得更为公平，另一方面，民族主义有时在裁决中也会扮演角色。

高通为小米、Oppo、Vivo以及OnePlus提供芯片，苹果则是同华为形成直面竞争。

华为创始人之女、华为财务长孟晚舟今年12月初在加拿大被捕之后 ，北京要求放人，华为寻求保释。该事件已上升至外交纠纷。这一背景下，手机行业的任何事件都会被蒙上一层更复杂的色彩。罗宾逊说，就禁售事件而言，「可能有政治因素，因为苹果是多个中国大公司的直接竞争者，而高通是它们的供货商。」

李鱼/夏立民 （路透社等）