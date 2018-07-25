高通併购案破局 中国：无关「贸易战」

(德国之声中文网) 中国市场监管总局週五(7/27)表示，由于高通未能解决中国对其收购恩智浦的反垄断担忧，才导致此案失败。

市场监管总局在官网上发布公告，表示其依据《反垄断法》规定进行审查，并与高通就如何消除交易对市场竞争产生的不利影响进行磋商。但高通最后的方案「仍不能解决竞争关注」。

市场监管总局表示，评估结果通报高通后，期望继续沟通，並列出下一個审查阶段截止日在8月15日，而延长期截止日是10月14日。當局稱，对高通和恩智浦因双方约定的交易期限到期而决定放弃本次交易表示遗憾。

高通早在2016年就宣布要收购恩智浦，扩展汽车、安全和网络处理市场，但在多次延期下仍然無法通過市場監管總局的審查。

政治风险咨询公司欧亚集团(Eurasia Group)在一份报告中称，北京方面未能批准此案「将加剧两国之间的贸易紧张局势」。

来龙去脉

欧亚集团表示，这笔交易受到两个影响﹕一是中美贸易战，二是美国是否取消中兴通讯的禁售令。

在高通計劃收购恩智浦的同时，竞争对手中国也透过领导人带头，誓言花费数十亿美元发展中国半导体产业。

中美就中国窃取或迫使外国公司交出技术的投诉发生争执前，总部位于圣地亚哥的高通公就已经提出反垄断审查申请。由于中国商务部表示此案对市场竞争有不利影响，高通在4月份撤回申请并提交了新版本，

2018年4月16日﹕美国商务部宣布因中兴违反和解协议，对中兴开始实施长达7年的出口禁令。

7月13日：美国监管机构解除了销售禁令，但仍有变数。

7月6日：特朗普政府以接受政府不当支持为由提高了340亿美元的中国医疗技术和其他商品的进口关税。北京也对美国同等数量的进口产品徵收关税以进行报復。

7月25日：高通以未能获得中国批准的协议到期时放弃收购恩智浦。

7月26日：商务部发言人高峰表示，此案与中美贸易争端无关。

夏立民/李芊 (综合报导)