高通併恩智浦破局 中美贸易相争不下

(德国之声中文网) 全球最大的手机芯片製造商高通週三(7/25)表示，中美贸易紧张局势扩大，最后未能获得中国监管机构的批准，决定放弃以440亿美元收购恩智浦半导体的提案。

高通执行长莫伦科普夫 (Steve Mollenkopf)说：「我们显然已经陷入我们无法控制的局面。」他表示，高通只能往前看，减少业务中的不确定性，专注在公司应该做的事情上。

高通将花费300亿美元回购库藏股，并且支付恩智浦20亿美元分手费。

高通在此并购案中与九个国家的监管机构沟通，中国是唯一未批准的国家。中国去年佔其收入近三分之二。

外界揣测特朗普曾经深度介入此案。曾有人预期美国一旦取消对与中国中兴通讯公司的禁售令，就会达成这项交易。不过结果不如预期。

此案失败后，其他需要中国批准併购案的美国公司也担心受「贸易战」波及。

WTO警告

世界贸易组织（WTO）总干事阿泽瓦迪(Roberto Azevdeo)週三(7/25)警告称，中美之间的贸易战若持续，将对全球经济造成严重伤害。

他在日内瓦举行的新闻发布会上说：「关于贸易战，以及如何阻止贸易战......这无关技术措施，也无法解决。这是政治问题。」

他补充说，法律控诉件和「以眼还眼」的报復只会加剧这种情况，「只有通过高层讨论和参与才能找到解决方案」。

特朗普政府曾经杯葛WTO法官连任案，认为该法官常常处分过度。

阿泽瓦迪发出警告：如果美国继续奉行保护主义政策，将处于经济弱势。

他说：「因为，到那个时候，我跟你保证，投资者会反弹，经济会失去动力，随着时间的推移......上百万的就业机会将会消失。」

夏立民/罗法 (路透社、美联社、德新社)