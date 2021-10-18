 高超音速武器到底是什么？ | 科技环境 | DW | 20.10.2021

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科技环境

高超音速武器到底是什么？

英媒爆出中国今年8月测试过一枚高超音速导弹的消息。北京对此表示否认，称中国测试的是航天器。美国表示，华盛顿正在密切关注中国先进武器系统的发展。这种高科技武器为何会引起外界的高度关注，它与常规洲际弹道导弹的区别是什么？除了中国之外，还有哪些国家正在研制高超音速武器呢？

Russland | Hyperschallrakete Zircon

法新社报道指出，包括中国、美国、俄罗斯在内，目前至少有5个国家正在研究高超音速技术。图为2021年7月俄罗斯海军发射的“锆石”高超音速巡航导弹

（德国之声中文网）英国《金融时报》几天前发布的一篇报道称，中国曾在8月秘密测试高超音速导弹，导弹最终落在偏离目标约32公里处。中国外交部的例行记者会上，发言人赵立坚则回应称，据了解，此次试验是一次例行的航天器试验，用于验证航天器可重复使用技术。美国方面表示会密切关注中国先进武器系统发展。

据美国国会研究处（CRS）最新发布的一份报告显示，中国一直在积极开发高超音速武器，认为这对于抗衡美国在高超音速和其他技术方面的进步至关重要。

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英国《金融时报》报道称，中国在今年8月测试过一枚可携带核弹头的在轨超高音速导弹，导弹最终落在偏离目标约32公里处。报道称，中国在超高音速武器发展方面的进展令“美国情报部门感到措手不及”。

俄罗斯军方于2019年末发射了新型高超音速导弹。美国总统特朗普现在想研发一种新型导弹进行对抗，特朗普称，该超级导弹的飞行速度是其他国家高超音速导弹的三倍。

俄罗斯军方日前已部署被称为"前卫"的高超音导弹系统。它的飞行速度是音速的20倍以上，可随时突破反导系统的拦截。

美防长周一表示，华盛顿正在密切关注中国先进武器系统的发展。不过，他没有就中国测试可携带核弹头的高超音速导弹的报道发表评论。北京方面则称，中国测试的是航天器，并非英媒报道的高超音速导弹。而中国官媒发文，劝美方“别死盯中国高超音速导弹”。

那么，什么是高超音速导弹，这种武器的厉害之处在哪里呢？对于"高超音速导弹"的通常定义为飞行速度超过五倍音速的导弹。《时代周刊》（Die Zeit）指出，与弹道导弹一样，高超音速武器也可以携带核弹头。它的时速可达约6200公里，虽然比洲际弹道导弹慢，但是其设计令它在射向目标的过程中行动灵活，它不遵循传统弹道导弹的固定抛物线轨迹，机动性高，使得敌方难以追踪及拦截。

法新社报道指出，包括中国、美国、俄罗斯在内，目前至少有5个国家正在研究高超音速技术。

此前，美国和俄罗斯都测试过高超音速武器。平壤也声称正在研究高超音速技术。《时代周刊》报道，最近几个月，美国和俄罗斯都进行了高超音速武器的测试，美国正在努力将这种先进的武器纳入其武器库，最近华盛顿宣布成功实施了一次Hawc高超音速武器飞行测试。路透社报道，这种吸气式高超音速武器在高层大气中以超过音速五倍的速度飞行，每小时飞行约6200公里。这是自2013年以来美国首次成功试射此类武器。

联合早报报道，俄罗斯今年7月也宣布，俄罗斯军舰在俄西北部白海水域成功试射“锆石”（Zircon）高超音速巡航导弹，并成功命中预定目标。

《纽约时报》指出，本次中国被曝出试射高超音速武器的一个细节是，该武器在加速飞向目标之前绕了地球一圈。这种技术由苏联在上世纪60年代首创。那时，它被称为部分轨道轰炸系统(Fractional Orbital Bombardment System，FOBS)，这种导弹会部分进入太空轨道，从而让传统的防御系统没有足够的时间进行反应。洲际导弹不会进入太空轨道。

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高超音速武器能够绕过常规预警系统和导弹防御盾。《时代周刊》援引武器专家杰弗里·刘易斯(Jeffrey Lewis)指出，中国测试这种系统是不受欢迎的消息：“不是因为它是一种神奇的高科技技术，而是因为它是无意义、昂贵且危险的军备竞赛中的又一步。”

最近中国被指在西北设导弹发射井，加强战略核能力。根据美国科学家联合会（FAS）26日的最新报告，卫星图像显示中国正在新疆东部的哈密附近建造110座新的飞弹发射井。有关新建飞弹井的报导，中国官媒斥之为虚假消息。新华社旗下的《参考消息》7月初时曾撰文，强调玉门的发射井实际上是风力发电厂。然而除了官媒之外，中国政府没有回应美国的相关报道。美国对华鹰派呼吁要提升军备，今年6月的北约峰会上，闭幕声明会正式将中国定义为“系统性挑战”。

（综合报导）

 

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