"高考"数学太难怎么办? 数万德国学生联名请愿

（德国之声中文网）德国部分联邦州上周五（5月3日）举行了中学毕业（Abitur）数学考试。结果考试结束当天，很多学生就开始抗议题目太难。从5月3日开始，来自巴伐利亚、下萨克森等九个联邦州的数万人签署了请愿书。

不过值得注意的是，不同联邦州的学生，其数学考试题目也是不同的。在德国，16个联邦州实行的教育管理法规不尽相同，分别有自己的毕业考试，内容包括由该州相关官员设计的问题以及来自全国题库的题目。不过各州考试形式和计分标准大同小异。

巴伐利亚："突然出现几乎没人见过的题目"

以巴伐利亚州为例，37000名学生在这里参加了上周五的数学考试。其中很多人表示，这次题太难了！据当地媒体报道，几何和概率计算的题目尤其难。而这样说的不仅仅是学生，还有老师。巴伐利亚的学生们很快开始网上请愿行动。

请愿书在一开始就对该州过去4年的数学考试进行了这样的总结：2016年有些难，2017年还凑合，2018年蛮容易，2019年是天书（原文是"突然出现几乎没人见过的题目"）。目前已经有超过6万多人签署了这份发给巴伐利亚州文化部的请愿书，要求评卷老师降低今年的打分标准。

该州教育系统官员表示，非常重视学生们的投诉，明确表示会检查试题。该州的教师联合会也对学生们表示支持。

下萨克森：不是头一次被抱怨

在下萨克森州，学生们也有同样的抱怨。据当地媒体报道，一些学生称，这次数学考试不仅题目难而且题目太多，在规定时间内根本无法完成。

该州文化部长托内（Grant Hendrik Tonne）对北德广播电台（NDR）表示，将对考试题进行仔细审查，并且会将今年的考试成绩与往年的进行总体对比，看是否有很大出入。

在下萨克森，这种情况并非第一次出现。2016年，该州的学生也投诉当年的数学考试太难，此后该州对其毕业考试相关流程进行了调整。

放松评分标准？

面对学生们的抗议声浪，德国联邦教育协会主席贝克曼（Udo Beckmann）说，如果学生们的批评有道理，评卷人会放松今年的打分标准。

德国教师协会主席迈丁格（Heinz-Peter Meidinger）则在接受《莱茵内卡报》采访时表示，不应过早下结论，"我们应该等等看"。

在德国，中学毕业考试（Abitur）由5门课组成，即自己选择的两门主修和三门辅修科目。不同科目会被安排在不同日期进行考试，学生们通常需要两个月左右才会完成所有科目的考试。虽然德国大学没有统一的分数线，各大学各专业对分数的要求都不一样，但热门或者特色专业会对申请者的成绩提出很高的要求。因此，对于学生来说，想要就读自己理想的专业，毕业考试的分数很重要。