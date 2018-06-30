"高考"数学太难怎么办? 数万德国学生联名请愿

（德国之声中文网）德国部分联邦州上周五（5月3日）举行了中学毕业（Abitur）数学考试。结果考试结束当天，很多学生就开始抗议题目太难。从5月3日开始，来自巴伐利亚、下萨克森等九个联邦州的数万人签署了请愿书。
不过值得注意的是，不同联邦州的学生，其数学考试题目也是不同的。在德国，16个联邦州实行的教育管理法规不尽相同，分别有自己的毕业考试，内容包括由该州相关官员设计的问题以及来自全国题库的题目。不过各州考试形式和计分标准大同小异。
巴伐利亚："突然出现几乎没人见过的题目"
以巴伐利亚州为例，37000名学生在这里参加了上周五的数学考试。其中很多人表示，这次题太难了！据当地媒体报道，几何和概率计算的题目尤其难。而这样说的不仅仅是学生，还有老师。巴伐利亚的学生们很快开始网上请愿行动。
请愿书在一开始就对该州过去4年的数学考试进行了这样的总结：2016年有些难，2017年还凑合，2018年蛮容易，2019年是天书（原文是"突然出现几乎没人见过的题目"）。目前已经有超过6万多人签署了这份发给巴伐利亚州文化部的请愿书，要求评卷老师降低今年的打分标准。
该州教育系统官员表示，非常重视学生们的投诉，明确表示会检查试题。该州的教师联合会也对学生们表示支持。
下萨克森：不是头一次被抱怨
在下萨克森州，学生们也有同样的抱怨。据当地媒体报道，一些学生称，这次数学考试不仅题目难而且题目太多，在规定时间内根本无法完成。
该州文化部长托内（Grant Hendrik Tonne）对北德广播电台（NDR）表示，将对考试题进行仔细审查，并且会将今年的考试成绩与往年的进行总体对比，看是否有很大出入。
在下萨克森，这种情况并非第一次出现。2016年，该州的学生也投诉当年的数学考试太难，此后该州对其毕业考试相关流程进行了调整。
放松评分标准？
面对学生们的抗议声浪，德国联邦教育协会主席贝克曼（Udo Beckmann）说，如果学生们的批评有道理，评卷人会放松今年的打分标准。
德国教师协会主席迈丁格（Heinz-Peter Meidinger）则在接受《莱茵内卡报》采访时表示，不应过早下结论，"我们应该等等看"。
在德国，中学毕业考试（Abitur）由5门课组成，即自己选择的两门主修和三门辅修科目。不同科目会被安排在不同日期进行考试，学生们通常需要两个月左右才会完成所有科目的考试。虽然德国大学没有统一的分数线，各大学各专业对分数的要求都不一样，但热门或者特色专业会对申请者的成绩提出很高的要求。因此，对于学生来说，想要就读自己理想的专业，毕业考试的分数很重要。
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德国学校的打开方式
从垂髫幼童到翩翩少年
德国儿童在6岁前上幼儿园，6岁开始接受义务教育。根据每个联邦州的具体规定，义务教育持续到9年级或10年级。除非出现特殊情况，例如身患重病，否则所有的学龄儿童都必须在学校接受义务教育。
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小学
德国小学新生入学的第一天每个人手里都会捧着一个大礼袋，礼袋里装着各种糖果。小学生们由此步入了“人生的新阶段”。德国的教育体系不是由联邦教育部主导而是由各个联邦州负责。多数联邦州的小学为4年制，但是柏林的小学为6年制。
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老师推荐
小学毕业前，老师会给每个学生做出不同的推荐，建议他们在文理中学（Gymnasium）、综合中学（Gesamtschule）、实科中学（Realschule）或者普通中学（Hauptschule）继续就读。但是北威州的父母往往不听从老师的建议，他们更倾向于将子女送入他们选择的学校。
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文理中学
文理中学为德国各高校培养后备军。文理中学毕业后可以获得专科学校文凭或者高中文凭。文理中学的课程安排从数学、化学到外语、艺术、哲学、体育，内容十分全面。
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实科中学
多数联邦州实科中学的设置从5年级到10年级，教学内容和文理中学相似，但是外语教学种类相应较少。实科中学的毕业生往往会继续就读于技术或者经济专科学校。而成绩格外优异的学生也可以转学去文理中学或者综合中学，之后可以得到高中文凭。
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普通中学
普通中学的教学内容和其它学校类似，只是教学进度较慢。而且普通中学安排的结合实际操作的课程内容较多，以方便学生毕业后可以顺利升入职业学校或者开始职业培训。普通中学的毕业生同样也有机会转入文理中学或者综合中学就读。
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综合中学
上世纪70年代，德国社民党政府建议对当时的教育体系进行改革，在文理中学、实科中学和普通中学之外又引入了综合中学。此后综合中学的数量不断增加。综合中学的毕业生也可以获得高中文凭。一些学生在9年级或者10年级毕业后选择转入职业学校就读。
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综合中学受到追捧
现如今大约一半的小学生毕业后都会进入文理中学。不过综合中学现在也很受欢迎，因为进入综合中学的学生不需要立刻决定未来究竟是读大学还是学一个实用的技能。在一些大城市，综合中学的报名人数甚至多于招生人数。例如去年科隆就有1000名小学毕业生没有收到综合中学的录取通知书。
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文理中学的适应期
文理中学的5、6年级算是适应期，如果一些学生在这期间感觉教学内容过难，老师会建议他们转学去实科中学或者普通中学。与之相反，其它类型中学成绩优异的学生也可以转学去文理中学。但是综合中学往往是一位难求。
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职业技术学校
普通中学和实科中学的毕业生一般会进入职业技术学校学习。在这里学生们既学习理论知识，又可以练习实践操作。普通中学和工厂企业的联系紧密，学生在校期间就有机会积累很多实习经验。
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共同学习
理论上，身体带有残疾的学生一般都就读于特殊学校。但是有不少批评意见认为，这种做法会将残障学生同同龄孩子隔离开，所以一些学校也招收残障学生。可是这也同样招来了批评之声。反对者认为，如果学校缺少接受过相关培训的教师，那么这些残障学生就无法得到相应的特殊照顾。
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几点下课？
学生们下课的时间经常变化，有时候下午3、4点下课，有时候中午之后就没课了。这让上全天班的父母很是头疼。目前提供全天制课程的学校数量仍不多。
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私立学校仍是少数
德国也有一些私立学校，例如蒙特梭利中学、华德福中学、寄宿学校和教会中学。不过多数学生还是就读公立学校。