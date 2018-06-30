高考政审引发网民"炸锅"

（德国之声中文网）重庆高考政审的消息传出后，福建省也出台高考政审政策，明确规定，反对宪法基本原则及参加邪教组织等思想政治品德考核不及格的报名者不能参加高考。

福建省教育考试院官方网站在近日发布了一份文件，要求报名高考的学生需通过思想政治品德考核，有反对宪法所确定的基本原则的言行或参加邪教组织，情节严重的，或者触犯刑法、治安管理处罚法，受到刑事处罚或治安管理处罚且情节严重、性质恶劣的，应认定为思想政治品德考核不合格。

高考政审规定引发了众多网民的抨击，不少网民指当局"开倒车"，台湾中央社指出，有人认为文化大革命后恢复高考以来，从未像今天这样走回头路。在毛泽东时代，通过政审是上大学的前提条件，邓小平主政后废除了高考政审。

福建推出规定之前，重庆市就曾因为高考政审的规定惹出风波。《重庆日报》上周报道，2019年高考，政审材料是录取重要参考依据。文章指，政审就是对考生的政治思想品德及现实表现进行审核。政审的结论分合格与不合格两类，政审不合格者不能参加普通高校的录取。 而具体政审不合格的指标包括反对四项基本原则、道德品质恶劣、有违法犯罪行为。

恢复高考40年——青葱岁月今昔 推荐就读清华 据中国媒体报道，习近平第一次考大学是在1973年，而那年“高考”出现了“白卷英雄”。1975年，习近平被推荐就读清华，成为化工系的工农兵学员，告别了在延安知青插队的生活。

恢复高考40年——青葱岁月今昔 恢复高考的首届考生 李克强是1977年恢复高考后的首届考生。当时在安徽插队的李克强考上了北京大学法律系。

恢复高考40年——青葱岁月今昔 从工人到大学生 在北京当工人的薄熙来1978年参加高考进入北京大学，于历史系世界史专业本科学习。研究生恢复招生之后，于1979年进入中国社会科学院研究生院。

恢复高考40年——青葱岁月今昔 四十年弹指一挥间 今年是恢复高考40周年。家住江西的甘福保收集了过去39年的高考考卷。图中他展示的是1977年他自己的准考证。

恢复高考40年——青葱岁月今昔 重拾教科书 这是甘福保1977年为准备高考使用的旧高中课本。

恢复高考40年——青葱岁月今昔 题海 这份长长的发黄的纸页是当年的考卷。

恢复高考40年——青葱岁月今昔 一尝夙愿 甘福保考取了当时的江西大学物理系，从一名工人成为了恢复高考后第一批大学生。

恢复高考40年——青葱岁月今昔 文革 1966年，“文化大革命”开始后不久，首先被废止的就是高等学校招生考试制度。

恢复高考40年——青葱岁月今昔 教育瘫痪 1966 年至1969年，中国大陆所有大专院校均停止招生，教师与学生被下放劳动，高等教育陷于全面瘫痪。

恢复高考40年——青葱岁月今昔 工农兵学员 为落实毛泽东指示，1971年，高等学校恢复招生，招收初中毕业经过两年以上劳动锻炼的工农兵学员。

恢复高考40年——青葱岁月今昔 “白卷英雄” 1973年，部分省市在招收大学工农兵学员时增加了文化考试，结果因为一场“白卷英雄”的闹剧而夭折。

恢复高考40年——青葱岁月今昔 邓小平决策恢复高考 中国官网写道，1977年冬天举行了至今惟一一次的全国冬季高考，570万学子报名应试，加上 1978年夏季的考生，达到了1160万人。他们从山村、渔乡、牧场、工厂奔向考场。1977、1978两届共录取68万名大学新生。

恢复高考40年——青葱岁月今昔 高考今昔 2017年中国全国高考报名考生共940万人。

恢复高考40年——青葱岁月今昔 殷殷期待未变 2017年中国全国本科招生计划372万人。

恢复高考40年——青葱岁月今昔 仍是一考定终生？ 你是否还记得自己的高考岁月？



重庆高考政审的消息引起关注，大量网民留下评论，崔永元也做出评论："这城市（重庆）总爱出妖蛾子"。网民"努力学习的周"在微博上写道："参加高考的都是一些十几岁的娃娃，可能连什么叫政审都不了解，天天为了多考几分起早贪黑的，尽然还出这种政策，简直是太过分了！" 名为"动刀子的夏医生"说："我考大学的时候要政审的，我妹考的时候取消了。如今又出现，看样子，中国还是脱不了隔个二三十年再来一次的魔咒。"网民"你懂我意思吗"说："控制人民，你敢违反我，就让你儿女没大学上，反正政审是主观的，我想怎么样就怎么样。"

高考不再定终身了吗？ “做的全会，蒙的全对” 2018高考开始了，中国975万考生赴考场，这比一些欧洲国家的人口还要多。这是自2010年以来，高考报名人数最多的一年。今年的考生大多是2000年出生。图中考生身上的耐克是有含义的，你猜出来了吗？

高考不再定终身了吗？ 人脸识别 江苏南通一处考点，考生首先要进行脸部识别，才能进入考场。中国媒体报道说，江苏省在今年高考首次启用“刷脸”进场，“刷脸”的终端设备将在全省所有考场统一配备。

高考不再定终身了吗？ 望眼欲穿 这是四川成都一处考点外，顶着炎炎烈日等待的一位考生父亲。四川今年的高考报名人数达到62万人，创该省近年新高。

高考不再定终身了吗？ 前程锦绣餐 怎样的彩色才能带来锦绣的前程？杭州一家宾馆推出的这道菜清淡、富含维生素、高蛋白。这家宾馆在考点附近，早已订满。

高考不再定终身了吗？ 声纳警察，鸣笛抓拍 在北京，途经考场公交线严禁鸣笛，“声呐警察”首次为高考站岗，以“科技手段对机动车违法鸣笛进行抓拍”。此外，还有两架直升机参与高考保障。图中是甘肃兰州，交警车队为高考路况保驾护航。

高考不再定终身了吗？ 毛毯厂中学 这家位于安徽省六安市的“军事化”管理的中学，今年高考期间仍是人头攒动。

高考不再定终身了吗？ “全村的希望” 这是河南驻马店一所高中为迎接高考而参加“备战”集会。2018年河南参加高考人数98.38万人，其中全国统考人数77.94万人，创历史新高。此外，河南省的考生人数仍居全国第一。

高考不再定终身了吗？ “十全十美” 河北衡水一所高中向考生每人发两张连号的五元人民币，寓意“十全十美”。这是一家省重点中学。

高考不再定终身了吗？ 告别题海战术了吗？ 中国媒体引述近期的问卷调查结果，说对很多00后的高考生来讲，高考并非决定命运的考试。有些考生在准备出国留学，还有些选择了艺考。但这部分比例究竟有多大呢？一个好消息是，一些大学正在试点，让获录取的考生有更大的自由选择自己喜欢的专业。

高考不再定终身了吗？ 取消加分 中国教育部年初宣布，全面取消体育特长生、中学生学科奥林匹克竞赛、科技类竞赛、省级优秀学生、思想政治品德有突出事迹等全国性高考加分项目。 中国官媒报道说，清除权力寻租空间确保高考公平，一直是社会的普遍呼声。图为早在3月份举行的艺考中，老师在阅卷。



引发争议后，重庆教育考试院回应，表示高考政审是记者写错了。《中国新闻周刊》援引重庆市教育考试院办公室主任罗胜奇说："关于政审是媒体记者写错了。我们叫思想政治的考核和现实表现的审核。记者把这个理解错了，就出了一个'政审'。"这种辩解也被网友吐槽记者"背锅"网民 "笑一笑料"说："背锅无处不在。" 网民"清风侍茶"写道："写错了？错在哪？这么容易就大幅刑登在官媒上？"

《法兰克福汇报》也注意到了高考政审的新闻，该媒体指出，规定在互联网上引起强烈的反应可以看到目前中国普遍存在的不确定性。许多人不知道未来中国的走向，即便是在共产党内部，似乎也出现了意识形态斗争的痕迹。