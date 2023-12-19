高耀洁医生葬礼在纽约举行 骨灰将部分带回中国

（德国之声中文网）《揭开中国艾滋疫情真面目》一书的作者高耀洁医生的葬礼周日（12月18日）在美国纽约举行。她从九十年代末开始揭露中国河南省因血源污染导致艾滋病大面积爆发，批评当局没有一个官员站出来对这场血祸承担责任。

重压之下，高耀洁医生于2009年离开中国定居纽约，当年她已八十多岁，明知将"埋骨他乡"。今年12月10日，高医生在曼哈顿寓所逝世，享年95岁。

据悉，数百人从各地赶来冒雨参加了"民间防艾第一人"高耀洁的葬礼，其中包括一直以来关心和关注高耀洁的哥伦比亚大学中国研究专家黎安友(Andrew Nathan)教授。

黎安友在悼词中说：

"她特别关心艾滋病患者和艾滋病孤儿，当她向我讲述他们的故事，总是流泪。高大夫和她的帮助者、支持者表现出中国真正的文化，中国人真正的价值观，中国老百姓的真正性格"。

高耀洁的亲属透露，她的骨灰将一部分安葬在纽约，另一部分将遵从其遗愿，带回中国撒入黄河。网上流传着一封高耀洁于2016年撰写的遗嘱，其中提及"死后尽快地将我的骨灰撒入黄河"。

高耀洁一生获奖无数，很多国际奖项她在中国时都无法亲自前往领取。2007年国际天文联合会小行星命名委员会将38980号小行星命名为"高耀洁"，从此，她的名字与天地同在。

（综合报道）

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