高端机型热度已退？全球手机销量持续萎缩

（德国之声中文网）今年第二季度，全球一共销售了3.68亿部智能手机，同比下降了1.7%。该行业的龙头老大三星，曾在连续6个季度盈利降低后终于增加了市场占有份额，但好景不长，数据显示，过去几周对三星旗舰S10的需求已逐步冷却。但三星独大的地位得以保持。

苹果手机iPhone则继续负面发展的方向，虽然下滑的速度同年初相比有所放缓。加特那市场研究所的分析师古朴塔（Anshul Gupta）认为，显然，目前iPhone手机的拥有者没有充足的理由花更多钱更新手机，再加上苹果高端产品对中端手机用户缺乏吸引力，"我估计，手机销售的很大部分集中在300美元至400美元之间"，他说，这个档次的手机为用户提供了足够的功能。

"市场将继续萎缩"

虽然美国在继续制裁华为，但华为手机却能够赢得新客户，并在逐步接近成为手机领域排名第一的既定目标。尤其在中国市场上，对华为手机的需求明显增强。今年第二季度，华为在中国市场销售了5800万部手机，比iPhone多出近2000万部。

专家估计，美国的做法会让全球手机市场放慢发展的速度。虽然三星或中国的小米等品牌会从美国的制裁中受益，并吸引到部分今天的华为客户，但古朴塔说，不会出现华为缺口由竞争者填满的局面。整个市场会更为明显地萎缩。

三星在第二季度将其全球市场额分从去年的19.3%提升到20.4%，华为则从13.3%升至15.8%。今年5月中旬华为上了美国政府的黑名单，此后只有得到美国政府特许的公司才能够购买华为产品，这也影响到华为销售的增长速度。

"公平手机"决不放弃

苹果的市场占有率为10.5%，接下来是中国的小米有着9%的额分。这里有必要提及荷兰企业的"公平手机"（Fairphone）产品，单从销售量看，该手机小到可以忽略不记，如果同iPhone比较，iPhone每天的销售量超过公平手机过去6年销售的总和。

Fairphone 3在柏林的发布会上

即便如此，公平手机将继续致力于"持续性生产"，不久前推出了第三代。该企业总经理格文思（ Eva Gouwens）周二在柏林表示，公平手机3证明，公平、温和地对待资源与舒适、高科技并不矛盾。

与4年前推出的公平手机第2代相比，每部的价格从525欧元降到了450欧元。

李鱼/苗子（德新社、路透社、法新社）