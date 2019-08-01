 高端机型热度已退？全球手机销量持续萎缩 | 经济纵横 | DW | 01.09.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

高端机型热度已退？全球手机销量持续萎缩

全球手机的销售量再次下降，尤其对高端手机的需求下降更为明显。周二，加特那市场研究所（Marktforschungsinstitut Gartner）公布了今年第二季度分析报告。

China Peking | Huawei Werbeplakat (picture-alliance/dpa/AP/A. Wong)

（德国之声中文网）今年第二季度，全球一共销售了3.68亿部智能手机，同比下降了1.7%。该行业的龙头老大三星，曾在连续6个季度盈利降低后终于增加了市场占有份额，但好景不长，数据显示，过去几周对三星旗舰S10的需求已逐步冷却。但三星独大的地位得以保持。

Smartphone iPhone X (picture alliance/dpa/L. Mirgeler)

苹果手机iPhone则继续负面发展的方向，虽然下滑的速度同年初相比有所放缓。加特那市场研究所的分析师古朴塔（Anshul Gupta）认为，显然，目前iPhone手机的拥有者没有充足的理由花更多钱更新手机，再加上苹果高端产品对中端手机用户缺乏吸引力，"我估计，手机销售的很大部分集中在300美元至400美元之间"，他说，这个档次的手机为用户提供了足够的功能。

"市场将继续萎缩"

虽然美国在继续制裁华为，但华为手机却能够赢得新客户，并在逐步接近成为手机领域排名第一的既定目标。尤其在中国市场上，对华为手机的需求明显增强。今年第二季度，华为在中国市场销售了5800万部手机，比iPhone多出近2000万部。

DW.COM

中国手机在2017年就抢占了4成全球市场。而中国市场之大，也让华为销售量在美国的制裁下得以逆势成长。而中国手机的「网内互打」，更使得一家美国公司因此受累。 (01.08.2019)

美国政府宣布将华为纳入黑名单之后，谷歌正在考虑暂停为华为智能手机提供部分服务。此举意味着，华为手机和平板电脑将在境外市场蒙受毁灭性打击。 (25.05.2019)

在8月9日的华为消费者业务开发者大会上，华为消费者业务总裁余承东正式向外界发布并介绍了自研操作系统“鸿蒙”。他强调，华为手机依然会优先使用安卓系统，但是迁移到鸿蒙非常便捷。 (09.08.2019)

专家估计，美国的做法会让全球手机市场放慢发展的速度。虽然三星或中国的小米等品牌会从美国的制裁中受益，并吸引到部分今天的华为客户，但古朴塔说，不会出现华为缺口由竞争者填满的局面。整个市场会更为明显地萎缩。

三星在第二季度将其全球市场额分从去年的19.3%提升到20.4%，华为则从13.3%升至15.8%。今年5月中旬华为上了美国政府的黑名单，此后只有得到美国政府特许的公司才能够购买华为产品，这也影响到华为销售的增长速度。

"公平手机"决不放弃

苹果的市场占有率为10.5%，接下来是中国的小米有着9%的额分。这里有必要提及荷兰企业的"公平手机"（Fairphone）产品，单从销售量看，该手机小到可以忽略不记，如果同iPhone比较，iPhone每天的销售量超过公平手机过去6年销售的总和。

Launch Fairphone 3 (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

Fairphone 3在柏林的发布会上

即便如此，公平手机将继续致力于"持续性生产"，不久前推出了第三代。该企业总经理格文思（ Eva Gouwens）周二在柏林表示，公平手机3证明，公平、温和地对待资源与舒适、高科技并不矛盾。

与4年前推出的公平手机第2代相比，每部的价格从525欧元降到了450欧元。

李鱼/苗子（德新社、路透社、法新社）

相关内容

China Ji'nan | Huawei Chip

美国禁令下 华为手机销售全球第二 01.08.2019

中国手机在2017年就抢占了4成全球市场。而中国市场之大，也让华为销售量在美国的制裁下得以逆势成长。而中国手机的「网内互打」，更使得一家美国公司因此受累。

Huawei-Gründer Ren Zhengfei

美恐持续执行科技禁令 任正非:有助于华为发展 21.08.2019

美联社报导，华为创办人任正非在接受专访时表示，根据目前美国的政治局势，美国政府应该不会放宽对华为等科技公司所施行的出口禁令，不过他也认为华为能够透过发展自身科技来继续蓬勃发展。

China Shenyang | Hauwai Geschäft

华为：营收升23% 美国“黑名单” 有短期影响 30.07.2019

中国科技巨头华为周二称，美国贸易“黑名单”对其营收增长带来短期影响，不过，今年上半年营收仍增长23%，主要是因为国内智能手机销售强劲。

广告
Krebs Krebszelle Illustration Lungenkrebs (Imago/Science Photo Library)

失重状态有助杀死癌细胞

澳大利亚研究人员经试验发现，在失重一天之后，超过80％的癌细胞便已经死亡。这一试验结果证实了此前对其它癌细胞的研究结果。研究者计划将癌细胞送上空间站，开展进一步的研究。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  