高空气球为何在一夜之间成为众矢之的？

（德国之声中文网）一个巨大的中国气球飘过美国上空，引起了整个美国的惊慌和全球公众的关注，改变了美国人仰望星空时的感觉，以及美国国防部门对空中物体的观察和应对措施。

美国总统拜登周四（2月17日）表示，美国正在更新其监测和应对空中不明物体的准则。这是美国追踪并击落那个疑似中国间谍气球，以及随后又击落三个较小的不明气球之后所作出的改变。

拜登表示，美国官方怀疑随后击落的三个气球是普通气球。这可能意味着它们被用于研究、气象、娱乐或商业目的。美国军方一直无法找到它们的任何残骸，并在周五晚些时候宣布结束对2月10日至12日在阿拉斯加戴德霍斯附近和休伦湖上空击落的这三个物体的搜索。

美国海军将击落的中国气球残骸收集带走

美联社总结指出，这些事件让公众看到了两点现实：

首先，据拜登政府称，中国正在实施一项与军事相关的空中监视计划，该计划针对40多个国家。中国对此予以否认。

其次，还有很多其他垃圾漂浮在美丽的星空。

让我们来看看为什么空中漂浮着这么多大气球--这些为了战争、气象、科学、商业或只想让它们在天上闲庭散步闲逛而发射升空的气球们--为什么它们现在才受到关注？以及美国未来可能如何观察和应对缓慢移动的空中飞行物体？

这些气球在天空中有何贵干？

有些气球在天空中从事间谍活动或参加战斗。至少从1840年代开始，人类就利用气球作战。当时，奥地利人在攻打意大利城市威尼斯时，将炸药绑在气球上——尽管有一些气球炸弹确实成功地在威尼斯爆炸了，然而大部分炸弹随着气球一起被风吹回了奥地利。在美国内战期间，北方联邦和南方邦联的士兵都曾乘坐气球飘到前线，观察敌军阵地并直接开火。

而在和平年代，气球造价低廉的特性使其成为用于各种目的——无论严肃的和闲暇的——的空中平台。美国众议院情报委员会的资深民主党人、来自康涅狄格州的众议员海姆斯（Jim Himes）开玩笑说，这包括一切，小到“无所事事的大学兄弟会和一万美元”。

海姆斯在该委员会中的工作包括参与国会授权的情报和军事审查，审查那些言之凿凿的不明空中现象或不明飞行物目击事件。海姆斯说，这次审查经历也让他和其他议员明白了“空中漂浮物何其多也，尤其是气球”。

对于国家气象局来说，发射气球是地面预报的主要手段。气象预报员每天从全球近900个地点发射两次气球，其中包括美国境内近100个地点。

高空气球还帮助科学家们从地球大气层边缘附近观察太空。美国宇航局（NASA）设有一个国家气球项目办公室，帮助协调从德克萨斯州东部和其他地点为大学、外国团体和其他研究项目发射气球。学校科学课发射气球，野生动物观察者也发射气球。

商业利益集团也在发射气球——例如谷歌通过巨型气球提供互联网服务的尝试。

还有花12美元就可以玩一把的热气球爱好者。他们将热气球用于业余无线电或只是享受发射和跟踪的乐趣——热气球能够飞升到4万英尺以上的高空。

这大约就是美国军方所说用导弹击落的三个较小的气球所处的高度。

气球生产者梅多斯（Ron Meadows）说，大多数飞行员可能甚至都不会意识到与这样的气球相遇。他生产的气球带有冰棒大小的发射器，供中学和大学用于科学教育。

它“所做的只是报告自己的位置和速度”，梅多斯说，“这对任何人都没有威胁。”

正如航空周刊网最先报道的那样，有些热气球爱好者怀疑气球俱乐部“北伊利诺斯瓶盖大队”宣布失踪的气球就是最近被军方击落的小气球之一。白宫国家安全委员会发言人柯比（John Kirby）周五表示，政府无法证实这些报道。

而且，不仅仅是美国的聚酯薄膜、箔纸和塑料被气球带到空中。称为“西风带”的风流将空中更多的东西——从北京的烟囱尾气到西伯利亚森林大火留下的焦块——席卷着飞掠过北极进入美国。中国说它的那个大气球是一个用于气象和研究的探测气球，失控之后被西风吹到了美国。美国则说该气球至少有一部分是可操纵的。

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为什么这些气球到现在才引起关注？

简短的回答是：因为我们现在才寻找它们。

过去几年里，气球在全球范围内得到发展。美国国会指示国家情报总监将政府所了解的有关不明空中现象的所有信息加以汇总，包括创建一个国防部 “UAP 工作小组”。

去年，在半个世纪以来举行的首次关于不明空中物体的国会听证会上，海军情报局副局长（Scott W.Bray）告诉议员，传感器的改进、无人机的增加和其他非军用无人驾驶器包括随机气球在内的“空中杂波”的发展，让人们更多地留意到不明空中物体。

本月，在美国军方和美国公众发现中国气球从高纬度地区缓缓飘来之后，这种意识变得更加强烈。虽然官方说以前也有中国气球进入美国领空，但这是中国气球的第一次“直播秀”。

这个气球以及随之而来意识到的全球数十个国家出现与中国军方有关的气球监视活动，导致美国官方改变雷达和其他传感器设置，以便更仔细地筛查空中或快或慢飘过的各种物体。

响尾蛇导弹：长期的气球战略？

在这次中国气球事件发生之后，预计美国国防部门将继续进行更广泛的空中监控，以便让气球的飘飞保持在其雷达监测范围之内，但会微调其应对策略。

拜登命令空军用响尾蛇导弹击落三个较小的空中物体，这又让他面临被共和党人认为反应过度的指责。拜登辩解说，所有四次击落都是有理由的，因为这些气球可能对民用飞机构成危险。有效载荷只有几磅的业余气球不在联邦航空局的空域规则管辖范围之内。

拜登说，美国正在制定“更严格的规则”来跟踪、监视并可能击落不明空中物体。

他指示国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）负责一个跨部门小组来审查这些监控程序。

（美联社）

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