 高空气球为何在一夜之间成为众矢之的？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.02.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

高空气球为何在一夜之间成为众矢之的？

在这次中国气球事件发生之后，预计美国国防部门将继续进行更广泛的空中监控，以便让气球的飘飞保持在其雷达监测范围之内，但会微调其应对策略。

2月4日被美方击落之前的中国“间谍气球”

2月4日被美方击落之前的中国“间谍气球”

（德国之声中文网）一个巨大的中国气球飘过美国上空，引起了整个美国的惊慌和全球公众的关注，改变了美国人仰望星空时的感觉，以及美国国防部门对空中物体的观察和应对措施。

美国总统拜登周四（2月17日）表示，美国正在更新其监测和应对空中不明物体的准则。这是美国追踪并击落那个疑似中国间谍气球，以及随后又击落三个较小的不明气球之后所作出的改变。

拜登表示，美国官方怀疑随后击落的三个气球是普通气球。这可能意味着它们被用于研究、气象、娱乐或商业目的。美国军方一直无法找到它们的任何残骸，并在周五晚些时候宣布结束对2月10日至12日在阿拉斯加戴德霍斯附近和休伦湖上空击落的这三个物体的搜索

美国海军将击落的中国气球残骸收集带走

美国海军将击落的中国气球残骸收集带走

美联社总结指出，这些事件让公众看到了两点现实：

  • 首先，据拜登政府称，中国正在实施一项与军事相关的空中监视计划，该计划针对40多个国家。中国对此予以否认。
  • 其次，还有很多其他垃圾漂浮在美丽的星空。

让我们来看看为什么空中漂浮着这么多大气球--这些为了战争、气象、科学、商业或只想让它们在天上闲庭散步闲逛而发射升空的气球们--为什么它们现在才受到关注？以及美国未来可能如何观察和应对缓慢移动的空中飞行物体？

这些气球在天空中有何贵干？

有些气球在天空中从事间谍活动或参加战斗。至少从1840年代开始，人类就利用气球作战。当时，奥地利人在攻打意大利城市威尼斯时，将炸药绑在气球上——尽管有一些气球炸弹确实成功地在威尼斯爆炸了，然而大部分炸弹随着气球一起被风吹回了奥地利。在美国内战期间，北方联邦和南方邦联的士兵都曾乘坐气球飘到前线，观察敌军阵地并直接开火。

而在和平年代，气球造价低廉的特性使其成为用于各种目的——无论严肃的和闲暇的——的空中平台。美国众议院情报委员会的资深民主党人、来自康涅狄格州的众议员海姆斯（Jim Himes）开玩笑说，这包括一切，小到“无所事事的大学兄弟会和一万美元”。

海姆斯在该委员会中的工作包括参与国会授权的情报和军事审查，审查那些言之凿凿的不明空中现象或不明飞行物目击事件。海姆斯说，这次审查经历也让他和其他议员明白了“空中漂浮物何其多也，尤其是气球”。

对于国家气象局来说，发射气球是地面预报的主要手段。气象预报员每天从全球近900个地点发射两次气球，其中包括美国境内近100个地点。

高空气球还帮助科学家们从地球大气层边缘附近观察太空。美国宇航局（NASA）设有一个国家气球项目办公室，帮助协调从德克萨斯州东部和其他地点为大学、外国团体和其他研究项目发射气球。学校科学课发射气球，野生动物观察者也发射气球。

商业利益集团也在发射气球——例如谷歌通过巨型气球提供互联网服务的尝试。

还有花12美元就可以玩一把的热气球爱好者。他们将热气球用于业余无线电或只是享受发射和跟踪的乐趣——热气球能够飞升到4万英尺以上的高空。

这大约就是美国军方所说用导弹击落的三个较小的气球所处的高度。

气球生产者梅多斯（Ron Meadows）说，大多数飞行员可能甚至都不会意识到与这样的气球相遇。他生产的气球带有冰棒大小的发射器，供中学和大学用于科学教育。

它“所做的只是报告自己的位置和速度”，梅多斯说，“这对任何人都没有威胁。”

正如航空周刊网最先报道的那样，有些热气球爱好者怀疑气球俱乐部“北伊利诺斯瓶盖大队”宣布失踪的气球就是最近被军方击落的小气球之一。白宫国家安全委员会发言人柯比（John Kirby）周五表示，政府无法证实这些报道。

美军出动F-22战斗机将中国气球击落

美军出动F-22战斗机将中国气球击落

而且，不仅仅是美国的聚酯薄膜、箔纸和塑料被气球带到空中。称为“西风带”的风流将空中更多的东西——从北京的烟囱尾气到西伯利亚森林大火留下的焦块——席卷着飞掠过北极进入美国。中国说它的那个大气球是一个用于气象和研究的探测气球，失控之后被西风吹到了美国。美国则说该气球至少有一部分是可操纵的。

背景阅读：关于近日的气球与“不明飞行物”有哪些已知与未知？

为什么这些气球到现在才引起关注？

简短的回答是：因为我们现在才寻找它们。

过去几年里，气球在全球范围内得到发展。美国国会指示国家情报总监将政府所了解的有关不明空中现象的所有信息加以汇总，包括创建一个国防部 “UAP 工作小组”。

去年，在半个世纪以来举行的首次关于不明空中物体的国会听证会上，海军情报局副局长（Scott W.Bray）告诉议员，传感器的改进、无人机的增加和其他非军用无人驾驶器包括随机气球在内的“空中杂波”的发展，让人们更多地留意到不明空中物体。

本月，在美国军方和美国公众发现中国气球从高纬度地区缓缓飘来之后，这种意识变得更加强烈。虽然官方说以前也有中国气球进入美国领空，但这是中国气球的第一次“直播秀”。

这个气球以及随之而来意识到的全球数十个国家出现与中国军方有关的气球监视活动，导致美国官方改变雷达和其他传感器设置，以便更仔细地筛查空中或快或慢飘过的各种物体。

响尾蛇导弹：长期的气球战略？

在这次中国气球事件发生之后，预计美国国防部门将继续进行更广泛的空中监控，以便让气球的飘飞保持在其雷达监测范围之内，但会微调其应对策略。

拜登命令空军用响尾蛇导弹击落三个较小的空中物体，这又让他面临被共和党人认为反应过度的指责。拜登辩解说，所有四次击落都是有理由的，因为这些气球可能对民用飞机构成危险。有效载荷只有几磅的业余气球不在联邦航空局的空域规则管辖范围之内。

拜登说，美国正在制定“更严格的规则”来跟踪、监视并可能击落不明空中物体。

他指示国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）负责一个跨部门小组来审查这些监控程序。

（美联社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

  • Der chinesische Ballon wird von einem Kampfflugzeug abgeschossen

    “气球”事件加剧美中两国紧张关系

    击落

    中国的一个气球在美国本土上空飘荡了数日之后，2月4日，美军在南卡罗来纳州沿海水域将其击落。美国指责中国利用气球进行间谍活动。但中国方面表示，这只是一个失控的气象气球。

  • Marineschiffe kreuzen im Absturzgebiet vor der US-Ostküste

    “气球”事件加剧美中两国紧张关系

    搜寻

    被击落的气球坠入距离南卡罗来纳州海岸几英里处的大海中。美国海军和海岸警卫队对气球坠落的地区进行定位，并派出直升机和舰艇在坠落区域梳理寻找气球残骸。

  • Mitglieder einer Einheit für Kampfmittelbeseitigung bei der Bergung eines Ballon-Trümmerteils aus dem Meer.

    “气球”事件加剧美中两国紧张关系

    打捞

    看上去像是渔民们正在捕捞一个超大的水母，但实际上这是美军的一个负责处理爆炸物的小组成员在海上打捞中国气球被击落后的残骸。这个气球直径大约达到61米，重量相当于一架小型客机。

  • Ein Teil der Ballonhülle wird aus dem Meer gezogen

    “气球”事件加剧美中两国紧张关系

    残骸

    由于气球尺寸巨大，而且对其安全性的不确定性，美国最终决定在海上击落。气球坠落地区的水深约为15米。美军正在努力打捞更多的残骸，以便更准确地了解这个飞行物的实际用途。

  • US Navy Soldaten operieren mit Spezialgerät bei der Bergungsoperation

    “气球”事件加剧美中两国紧张关系

    工具

    美军使用了包括水下无人机等特殊装备搜索并打捞气球残骸。“探路者”级海洋测量船利用声纳技术在坠落区寻找残骸碎片。据美军的说法，搜索面积约为2.25平方公里。

  • USA | Abgeschossener Chinesischer Überwachungsballon wird durch US Marine geborgen

    “气球”事件加剧美中两国紧张关系

    寻获

    美军北方司令部2月13日在一份声明中说，“打捞团队从气球坠落处寻获了一些重要的残骸，包括确认所有主要的传感器和电子装置，以及整体结构的大块物件”。

  • Titel chinesischer Zeitungen in Los Angeles zum Ballonabschuss

    “气球”事件加剧美中两国紧张关系

    升级

    美国击落中国疑似间谍气球之后，美中之间的紧张关系进一步加剧。此间，中国国防部长曾拒绝同美国国防部长奥斯汀通电话来讨论与气球相关的事宜。中方称美国的击落行动是过度反应，违反了国际准则。美国商务部则将与北京疑似间谍气球计划有关的中国6个实体添加到出口黑名单中。过去几天，美军在美国西北部阿拉斯加州海岸、加拿大西北部的育空地区，以及美加边境休伦湖的上空又分别击落了三个飞行体。

    作者: Florian Meyer


相关内容

A Romanian Air Forces MIG 21 Lancer flies during an air show over Kogalniceanu airport, near Constanta, 230 kms east of Bucharest, on June 8, 2011. The United States and Romania are negotiating the purchase of second-hand F-16 combat aircraft. AFP PHOTO / DANIEL MIHAILESCU (Photo credit should read DANIEL MIHAILESCU/AFP via Getty Images)

罗马尼亚、摩尔多瓦报告领空出现气球状不明飞行物 15.02.2023

本周二，罗马尼亚和邻国摩尔多瓦均报告神秘气球形状的不明飞行物在两国领空出现。罗马尼亚短暂地出动了军机，摩尔多瓦暂时关闭了其领空。

Sailors assigned to Explosive Ordnance Disposal Group 2 recover a suspected Chinese high-altitude surveillance balloon that was downed by the United States over the weekend over U.S. territorial waters off the coast of Myrtle Beach, South Carolina, U.S., February 5, 2023. U.S. Fleet Forces/U.S. Navy photo/Handout via REUTERS

美军宣布结束气球碎片搜索打捞工作 18.02.2023

美国军方周五宣布，在大西洋沿岸被击落的中国气球打捞工作已结束，将对碎片进行反情报调查。而对于其他在阿拉斯加和休伦湖被击落物体的搜索也将中止，这些飞行物很可能是私人企业所有，或是娱乐、气象追踪用。

04/02/2023 The suspected Chinese spy balloon drifts to the ocean after being shot down off the coast in Surfside Beach, South Carolina, U.S. February 4, 2023. REUTERS/Randall Hill TPX IMAGES OF THE DAY

吵不停 北京：美曾派氣球飛越新疆西藏 16.02.2023

氣球仍然是中美論戰焦點，美國稱中國擁有氣球艦隊，中國反批美國曾派氣球飛越新疆和西藏上空。另外，美國參院15日通過兩項決議案譴責中國，對此，中國全國人大外事委員會要求美國國會「停止汙蔑抹黑」。雙方持續攻防，「氣球事件」最後將如何收場？

广告

媒体看中国

去年11月，普京和习近平共同出席在乌兹别克斯坦举行的上合组织峰会。

德语媒体：北京对莫斯科态度的两面性

《南德意志报》撰文指出，北京在乌克兰战争中表现出“亲俄的中立”。那么北京为什么要这么做呢？《法兰克福汇报》发表文章认为，通过中美“气球事件”可以看出，中国政府各机构之间相互不知道其他部门在做些什么。