高盛：2075年印度经济世界第二？专家存疑

（德国之声中文网）投行高盛（Goldman Sachs）7月6日在其网站发布文章，预测到2075年，印度将成为世界第二大经济体，仅次于中国，并排在美国、欧元区和日本之前。

人口红利

高盛这一预测的主要理由是，印度人口不断增长，劳动力潜力巨大。该投行研究印度的经济师桑塔努·森古普塔（Santanu Sengupta）表示："未来20年，印度的抚养比率（也就是非劳动年龄人口与劳动年龄人口之间的比率）是世界上最低的地区之一。"他说，印度应抓住这一机遇，加强制造业产能，继续服务业的增长以及基础设施的增长。

经济数字化与Aadhaar身份体系

高盛特别举例称，印度在经济数字化方面实现了一个飞越，即所谓Aadhaar生物识别身份体系。这一体系囊括了该国14亿人口。透过该体系可以让公共服务更简单和有针对性，也有助于小微企业获得贷款，从而促进增长。据《华盛顿邮报》专栏作者、CNN主持人扎卡利亚（Fareed Zakaria）4月撰文，该体系如今覆盖了99.9%的印度成年人。利用这一数字身份，可以在数分钟内开设银行账户或者转账。而该体系由公营机构运作。

Aadhaar生物识别身份体系也引发有关个人隐私和数据保护的辩论

劳动参与率低、女性尤甚

高盛的分析中同时指出，印度存在的风险则是，不能有效提高劳动力的参与比例。分析称，过去15年，印度劳动力的参与比例持续下降。特别是女性。扎卡利亚的文章中也指出，过去20年，印度女性的就业比例从30%降至23%。

印度面临的另一机会则是绿色经济。该国宣布在2070年实现零排放，并在2030年实现一半的能源来自非化石原料。

中国经济是印度的五倍

不过，德国《经济周刊》7月11日发表哈佛肯尼迪学院埃利森（Graham Allison）教授的客座文章，认为对印度的种种赞誉为时过早。

他指出，尽管印度今年第一季度的经济增长率达到6.1%，中国为4.5%，但对过于乐观的预测应持谨慎态度。他引述扎卡利亚的文章，称在2006年前后，印度的增长甚至超过9%，当时世界对印度经济也是一片看好，甚至印度贸易部长也预测该国经济很快就会超过中国。然而事实并非完全如此。

如今，印度经济世界排名第五，位于美、中、日、德之后。而中国的国内生产总值是印度的五倍。

中国科技、生产效率高于印度

埃利森教授的文章指出，除此以外，中国在科技方面仍旧领先于印度。在世界前20家营业额最高的科技企业中，有四家是中国公司，而无任何一家印度企业上榜。在人工智能方面，中国也是唯一能与美国一争高下的国家。

此外，埃利森教授认为，中国的劳动力其生产效率高于印度。高盛的预测中也指出，印度的庞大人口明显是一个机遇，但挑战是如何有效地使用这些劳动力。这意味着在创造就业岗位的同时，为其提供技能培训。

障碍：种姓制度、复杂的民族与宗教关系 机会：自下而上创造就业

埃利森教授引述新加坡前总理李光耀对印度发展的评论，称李光耀一直寄望于印度的强大能与中国抗衡。但后来李光耀发现，由于印度的种姓制度、官僚主义以及精英阶层不愿面对纷繁复杂的民族与宗教群体所提出的要求，因此很难达到应有的经济效率。扎卡利亚的文章也举例说，印度的穆斯林族群占到该国人口的七分之一，但持续受到迫害。

不过，扎卡利亚同时也对印度抱有信心。他认为，印度得以大范围普及智能手机和互联网。与此同时，借助Aadhaar身份识别体系，可以帮助成百上千万小微企业获得贷款，从而多雇佣两名员工，这就能增加上千万就业机会。这样一种从下而上的方式与中国从上而下--比如新盖100家工厂以增加数万个就业岗位--的方式完全不同。

（综合报道）

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