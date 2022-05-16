 高盛下调今年中国经济增长预估至4% | 经济纵横 | DW | 18.05.2022

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经济纵横

高盛下调今年中国经济增长预估至4%

投资银行高盛的分析师认为，近两个月来中国的疫情防控措施对经济造成的影响，将让政府的经济增长目标难以实现。与此同时，中国总理李克强主持座谈会，着眼“稳增长稳市场主体保就业”。

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中国为应对奥密克戎疫情采取的封控措施对经济产生的影响已显现，并超出人们的预料。今年4月的经济数据令经济学家担忧。

本周末，中国官媒纷纷发文称，习近平在中共中央政治局第集体学习时强调要“依法规范和引导我国资本健康发展”。《华尔街日报》援引消息人士报道，中国政府正在考虑推动一些最大的科技公司向政府提供1%的股权。

一段时间以来，习近平不断对大力打压资本，大有视其为寇仇的势头。各路资本要么“躺平”，要么“跑路”。但政论家邓聿文认为，最近北京当局似乎发出了不同的信号。

（德国之声中文网）高盛一个分析团队在周三（5月18日）发布的一份报告中，对今年中国经济GDP增长的预估从原来的4.5%降至4%，原因是今年第二季度新冠疫情对经济造成的损害。并认为中国经济的实际增长低于这一预期的可能更大。

 "即便是这个较低的增长预测也是基于下列前提：即新冠疫情基本得到控制，房地产市场景气立即回升，政府接下来几个月通过基础设施支出提供大规模的政策支持"，该报告写道。

中国官方的统计数字显示，受到各地防疫封控措施的影响，今年4月制造业和零售业的经营活动明显下跌。经济学家指出，中国官方为2022年制定的经济增长5.5%的目标看来越来越难以实现。

在当局严厉的"清零"政策之下，中国数十个城市的上亿居民受到不同程度的活动限制。企业停工，民众被禁足，供应链严重受阻。从移动电话到电动汽车的生产，全球范围内制造业的回升受到冲击。

高盛的报告还预计，中国在2023年第二季度之前，不会重新开放社会生活，而且这一过程将在可控条件下逐步展开。

China | Coronavirus | Testzentrum in Peking

2023年第二季度前社会生活不会开放？

当局急于提振经济

从中国官方近日的一些举措公布和表态，被视为政府将放宽市场管控，防止经济进一步下滑的信号。

中国央行15日宣布下调首套房贷款利率下限，此举被认为旨在重振房地产市场，支撑正在降温的经济。中国官方承认经济目前正面临巨大的下行压力。而中国政府约束房地产业杠杆的行动已导致该市场长期低迷。

此外，中国国务院副总理刘鹤罕见地公开对数字平台公司表达支持。刘鹤本周二（5月17日）在全国政协召开的"推动数字经济持续健康发展"专题协商会上表示，支持平台经济、民营经济持续健康发展，处理好政府和市场关系，支持数字企业在国内外资本市场上市，以开放促竞争，以竞争促创新。

中国国务院总理李克强5月18日也在云南主持召开稳增长稳市场主体保就业座谈会，同样表示"支持平台经济、数字经济合法合规境内外上市融资"。

《华尔街日报》分析，中国官员此番言论暗示，为了应对经济放缓，中国政府可能准备放松对科技巨头的监管。过去一年多里，中国政府对科技业进行了严厉的监管整顿，引起市场震荡，导致中国的科技公司市值蒸发了数百亿美元。

  • 上海的大部分區域都已經被封控了一月有餘，居民小區的門口往往由防疫志願人員持續把守。只有在特定情況下，比如運送食品等基本物資、居民需要出門接受核酸檢測、有人突發急症時，沉重的鐵門才會開啓。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    不准出入

    上海的大部分區域都已經被封控了一月有餘，居民小區的門口往往由防疫志願人員持續把守。只有在特定情況下，比如運送食品等基本物資、居民需要出門接受核酸檢測、有人突發急症時，沉重的鐵門才會開啓。

  • BDTD l China Coronavirus l Lockdown in Shanghai

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    居家禁足

    根據當前的規定，只有在整棟居民樓數十戶乃至上百戶連續14天未出現陽性病例的情況下，居民才被允許下樓在小區内自由活動。只有在整個街道片區連續14天未出現感染病例的情況下，民衆才被允許在劃定為“防範區”的街區内活動。但是這樣的片區目前並不占多數。

  • 衛生部門的職員、各級醫院的醫護、防疫部門的專家、居民小區的志願者都在綿延數周的“全域靜態管理”中疲憊不堪，許多人爲了免去穿脫防護服的麻煩，甚至連續六七個小時不上厠所。圖爲黃浦區的一組衛生部門職員準備噴灑消毒劑。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    筋疲力竭

    衛生部門的職員、各級醫院的醫護、防疫部門的專家、居民小區的志願者都在綿延數周的“全域靜態管理”中疲憊不堪，許多人爲了免去穿脫防護服的麻煩，甚至連續六七個小時不上厠所。圖爲黃浦區的一組衛生部門職員準備噴灑消毒劑。

  • 上海每天都新增上萬乃至超過兩萬起病例，當局修建“方艙醫院”臨時隔離點的速度明顯跟不上疫情發展勢頭，不斷有親歷者抱怨倉促趕工的方艙醫院居住條件惡劣的消息。隔離點醫護人員緊缺也是一大難題，時常傳出“活蹦亂跳的無症狀感染者現場搶救筋疲力竭暈倒的護士”的影片。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    擁擠不堪

    上海每天都新增上萬乃至超過兩萬起病例，當局修建“方艙醫院”臨時隔離點的速度明顯跟不上疫情發展勢頭，不斷有親歷者抱怨倉促趕工的方艙醫院居住條件惡劣的消息。隔離點醫護人員緊缺也是一大難題，甚至曾傳出“活蹦亂跳的無症狀感染者現場搶救筋疲力竭暈倒的護士”的影片。

  • 上海疫情的影響力遠遠超出了這座城市本身。由於物流受阻，上海港的貨物轉運出現了嚴重積壓，周轉速度明顯降低。卡車司機難以往返内陸和上海之間，積壓的貨物更是導致了大量國際貨輪無法靠港，只能在東海上徘徊。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    牽連全球

    上海疫情的影響力遠遠超出了這座城市本身。由於物流受阻，上海港的貨物轉運出現了嚴重積壓，周轉速度明顯降低。卡車司機難以往返内陸和上海之間，積壓的貨物更是導致了大量國際貨輪無法靠港，只能在東海上徘徊。

  • 上海“全域靜態管理”后，最為民衆所詬病的一點就是食品等基本民生物資供應緊張。許多人指責政府前期決策不透明，在封城前一天還在承諾“上海不會封城”。在這一背景下，北京剛剛出現幾十人規模的小型奧密克戎疫情，就引發了民衆的搶購囤貨潮。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    北京搶購

    上海“全域靜態管理”后，最為民衆所詬病的一點就是食品等基本民生物資供應緊張。許多人指責政府前期決策不透明，在封城前一天還在承諾“上海不會封城”。在這一背景下，北京剛剛出現幾十人規模的小型奧密克戎疫情，就引發了民衆的搶購囤貨潮。

  • 由於北京的疫情“已經隱匿傳播了一個星期”，防疫當局已經封控了朝陽等城區，以便對民衆進行核酸篩查。官方喉舌《環球時報》前主編胡錫進評論稱，北京絕不能走到“全域靜態管理”那一步。不過，官員們並沒有承諾首都絕不封城。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    首都封城?

    由於北京的疫情“已經隱匿傳播了一個星期”，防疫當局已經封控了朝陽等城區，以便對民衆進行核酸篩查。官方喉舌《環球時報》前主編胡錫進評論稱，北京絕不能走到“全域靜態管理”那一步。不過，官員們並沒有承諾首都絕不封城。


(路透社、法新社等)

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