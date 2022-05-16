高盛下调今年中国经济增长预估至4%

投资银行高盛的分析师认为，近两个月来中国的疫情防控措施对经济造成的影响，将让政府的经济增长目标难以实现。与此同时，中国总理李克强主持座谈会，着眼“稳增长稳市场主体保就业”。
（德国之声中文网）高盛一个分析团队在周三（5月18日）发布的一份报告中，对今年中国经济GDP增长的预估从原来的4.5%降至4%，原因是今年第二季度新冠疫情对经济造成的损害。并认为中国经济的实际增长低于这一预期的可能更大。
"即便是这个较低的增长预测也是基于下列前提：即新冠疫情基本得到控制，房地产市场景气立即回升，政府接下来几个月通过基础设施支出提供大规模的政策支持"，该报告写道。
中国官方的统计数字显示，受到各地防疫封控措施的影响，今年4月制造业和零售业的经营活动明显下跌。经济学家指出，中国官方为2022年制定的经济增长5.5%的目标看来越来越难以实现。
在当局严厉的"清零"政策之下，中国数十个城市的上亿居民受到不同程度的活动限制。企业停工，民众被禁足，供应链严重受阻。从移动电话到电动汽车的生产，全球范围内制造业的回升受到冲击。
高盛的报告还预计，中国在2023年第二季度之前，不会重新开放社会生活，而且这一过程将在可控条件下逐步展开。
从中国官方近日的一些举措公布和表态，被视为政府将放宽市场管控，防止经济进一步下滑的信号。
中国央行15日宣布下调首套房贷款利率下限，此举被认为旨在重振房地产市场，支撑正在降温的经济。中国官方承认经济目前正面临巨大的下行压力。而中国政府约束房地产业杠杆的行动已导致该市场长期低迷。
此外，中国国务院副总理刘鹤罕见地公开对数字平台公司表达支持。刘鹤本周二（5月17日）在全国政协召开的"推动数字经济持续健康发展"专题协商会上表示，支持平台经济、民营经济持续健康发展，处理好政府和市场关系，支持数字企业在国内外资本市场上市，以开放促竞争，以竞争促创新。
中国国务院总理李克强5月18日也在云南主持召开稳增长稳市场主体保就业座谈会，同样表示"支持平台经济、数字经济合法合规境内外上市融资"。
《华尔街日报》分析，中国官员此番言论暗示，为了应对经济放缓，中国政府可能准备放松对科技巨头的监管。过去一年多里，中国政府对科技业进行了严厉的监管整顿，引起市场震荡，导致中国的科技公司市值蒸发了数百亿美元。
(路透社、法新社等)
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