 高温干旱 四川工厂停产 | 经济纵横 | DW | 17.08.2022

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经济纵横

高温干旱 四川工厂停产

因旱情加重，电站水库水量不足，中国西南地区一些工厂已暂停生产。习近平主席试图延长其执政期之时，经济压力增加。

China Hitzewelle | Passanten in Peking

中国大面积地区持续高温

（德国之声中文网）据中国官媒报道，9400万人口的四川省所有工业电力用户实施生产全停（保安负荷除外），放高温假，"让电于民"，从8月15日至20日，时间为5天。工业电力用户中包括太阳能电池板、水泥和尿素企业。这是在水库水位下降、空调电力需求受高温天气影响而激增之后发生的。该省有关当局周二发出相关文件。  

停电给执政的共产党增加了挑战。几十年来最有权势的党总书记习近平正试图打破传统，在10月或11月的中共二十大上获得第三个五年任期。

数据显示，上月，中国企业产出和零售额增长弱化，上海等多个工业中心3月底开始实施的防疫"封城"使经济复苏严重受挫。今年上半年，经济同比仅增2.5%，不到官方年度目标5.5%的一半。 

入夏以来，中国多地区降雨量只为正常水平的一半，华中、华北不得不采取紧急措施，确保饮用水供应。由于缺水加高温，数十万公顷农作物枯萎，一些地区报告，夏季作物不保。 

  • BG: Hitzewelle in Europa und China

    北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃

    高温持续特别长

    几个星期以来，中国多个地区都出现了35摄氏度乃至40度以上的极端酷暑天气。和历年平均值相比，今年夏天的高温天气持续时间明显偏长。图为重庆江北机场T3B航站楼工地上，一名工人正在饮水。

  • 在上海，今年夏天的40度以上极端酷热天数已经突破了6天，创下了1873年有正式气象记录以来的新高。不论是企业，还是公共建筑，抑或民宅，空调设备都在全力制冷，显著推高了电力消耗。在中国，尽管新能源比重不断上涨，但是煤电比重依然居高不下。

    北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃

    建筑制冷增加能耗

    在上海，今年夏天的40度以上极端酷热天数已经突破了6天，创下了1873年有正式气象记录以来的新高。不论是企业，还是公共建筑，抑或民宅，空调设备都在全力制冷，显著推高了电力消耗。在中国，尽管新能源比重不断上涨，但是煤电比重依然居高不下。

  • 在北京，有6个国家级气象站在今年8月刷新了建站以来的高温极值记录。图为亮马河边一名市民正在试图纳凉。

    北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃

    刷新极值

    在北京，有6个国家级气象站在今年8月刷新了建站以来的高温极值记录。图为亮马河边一名市民正在试图纳凉。

  • 由于拉尼娜现象等多方因素，北半球今年夏天普遍出现高温干旱。除了中国，欧洲也深受其害。在西班牙东南部地区，地方政府已经发布了高温红色警报。

    北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃

    北半球集体发烧

    由于拉尼娜现象等多方因素，北半球今年夏天普遍出现高温干旱。除了中国，欧洲也深受其害。在西班牙东南部地区，地方政府已经发布了高温红色警报。

  • 伴随着极端高温而来的还有极度干旱，欧洲各地也因此频发森林火灾。许多村镇不得不被消防部门紧急撤离。图为7月中旬法国西南部的一场山火。

    北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃

    山火频发

    伴随着极端高温而来的还有极度干旱，欧洲各地也因此频发森林火灾。许多村镇不得不被消防部门紧急撤离。图为7月中旬法国西南部的一场山火。

  • 高温干旱还严重威胁到了农业生产。在中国，水利部已经启动了长江流域干旱防御Ⅳ级应急响应。在欧洲，干旱将严重降低今年的农作物收成。据德国农业部数据，近年来，由于夏季干旱，德国多个地区的农业收成比历年平均值低15%左右。

    北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃

    农业歉收

    高温干旱还严重威胁到了农业生产。在中国，水利部已经启动了长江流域干旱防御Ⅳ级应急响应。在欧洲，干旱将严重降低今年的农作物收成。据德国农业部数据，近年来，由于夏季干旱，德国多个地区的农业收成比历年平均值低15%左右。

  • 高温干旱同样也会干扰工业运行。比如近期水位严重降低的莱茵河，货船不得不削减超过一半的载货量，否则就有搁浅的危险，这导致许多工厂的原材料供应、成品发货受阻，从而不得不减产。河流水位过低、水温过高，还导致煤电厂、燃气电厂、核电厂的冷却水供应紧张，不得不减小发电量。

    北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃

    工业也受影响

    高温干旱同样也会干扰工业运行。比如近期水位严重降低的莱茵河，货船不得不削减超过一半的载货量，否则就有搁浅的危险，这导致许多工厂的原材料供应、成品发货受阻，从而不得不减产。河流水位过低、水温过高，还导致煤电厂、燃气电厂、核电厂的冷却水供应紧张，不得不减小发电量。


气象机构警告说，一些地区气温还可能升至摄氏40度（华氏104度）。  

根据四川省经济和信息化厅的文件，该省水电站水库水位本月下降了一半。  

国光股份有限公司通过深圳证券交易所公告，公司属下一生产农药和化肥的子公司至少从周一到周六停工。  

四川是太阳能发电设备制造大省，其中包括通威太阳能股份有限公司和保利协鑫能源有限公司。这两家公司均透露，收到了配给电力通知。商业新闻媒体《东方财富》（East Money）报道说， 通威股份称，"断电和停产未带来太大影响"。 

去年，中国已遭受类似压力。当时，全球最重要制造中心之一的广东省因水库枯竭下令工厂停产。  

新华社报称，政府已拨款2.8亿元（4100万美元）用于河北、山西、内蒙古、辽宁等地抗旱。报道说，当地"一些中小河流干涸"。  

于此同时，有关当局周二发出警报说，从西北经内蒙古到东北地区，预测将有大暴雨，有可能导致洪水。 

（法新社）

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