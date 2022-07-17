高温大火干旱 极端天气横扫各地

热浪向德国袭来

南欧的热浪渐渐向德国转移。德国气象部门拉响警报，本周二多地气温将升至高峰：40度，而今天（周一）德国西部就已达到37、38度。但好消息是，周三影响到德国的冷封面将形成，气温会随之降低。但愿这是真的。