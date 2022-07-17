高温大火干旱 极端天气横扫各地

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法国、西班牙、葡萄牙的森林大火尚未扑灭，英国又宣布进入高温紧急状态。不仅欧洲酷暑难当，中国六成国土面积也遭遇一波又一波热浪袭击。
法国西部大西洋沿岸地区宣布进入高温最高级红色警备。今年再破炎热纪录已是铁板钉钉。更不幸的是，波尔多以南出现森林大火，连续多日无法扑灭。数万公顷森林葬身火海，数十万人不得不暂时离开家园。
西班牙30多处森林大火已持续数天，数十万公顷森林已全部覆灭。内陆多地已连续9天气温超过40度界限。天气预报称，本周气温有下降趋势，人们真心期盼这回预报是准确的！因为希望没有泯灭，政府没有延长高温警报。
邻国葡萄牙的情形相似，国内森林有16处燃点。持续一周多的大火到目前已毁灭3万公顷森林。对当地居民而言，三十六计，走为上。
干旱缺水让意大利菜农、果农损失70%的收成，辣椒、西瓜、杏、番茄、茄子等等全部遭殃。西西里岛和撒丁岛燃起森林大火，至今尚未扑灭。
英国上周预测本周将迎来破纪录高温天气，于是启动红色预警，这是英国史上首次！周一、周二两天，英国南部地区将出现40度高温。伦敦政府宣布进入紧急状态。哦，这是周末的海滩。
南欧的热浪渐渐向德国转移。德国气象部门拉响警报，本周二多地气温将升至高峰：40度，而今天（周一）德国西部就已达到37、38度。但好消息是，周三影响到德国的冷封面将形成，气温会随之降低。但愿这是真的。
6月以来中国大部地区进入高温，9亿人口受影响，涉及6成国土面积。这是重庆江北国际机场工地的建筑工人。
中国有70多个气象站报告突破历史最高气温值。华北连续多日测出40多度的气温。刚游了一轮的这位，一定是觉得地面更凉爽些。
连日强降雨在中国西南和西北地区造成洪涝灾害，已经有至少12人死亡，数以万计的民众被转移避险，而东部多省仍然面临酷热高温。与此同时，欧洲和美国民众也受到今夏极端天气的困扰。
上周六，美国西雅图和波特兰创下当地气温历史记录。周日，加拿大不列颠哥伦比亚省南部的立顿村则创下加拿大有史以来最高气温记录。
中国多地近日发生的“大白”发生中暑甚至患上热射病的消息在网络上引发争议。江西省南昌市卫健委通知，为防止医务人员中暑，在室外采样无需再穿防护服。与此同时，随着新增病例的上升，多个城市再次收紧管控实施封城。
加拿大西部地区连日来被极端高温天气笼罩，周二甚至一度逼近50摄氏度。在高温致死病例激增的情况下，警方呼吁民众留意关注邻居的情况，尤其是老年人。
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