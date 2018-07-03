 高校“姓党” 不分中外 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.08.2018

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时政风云

高校“姓党” 不分中外

《金融时报》近日报道称，中国当局要求那些想在华合作办学的外国高校，提交申请时要注明在合资高校内建立党组织。这被看作是中国政府加强意识形态管控的最新迹象。

China Kommunistische Partei Hammer und Sichel Logo (Getty Images)

自习近平上台以来，中共明显加强对高校意识形态领域的管控

（德国之声中文网）英国《金融时报》近日援引2名熟悉相关事宜的消息人士称，外国教育机构在中国申请建立合资大学时，要包含支持建立党组织的条款。报道称，该指令已从去年开始生效。

"妥协是必要的，"其中一名消息人士对《金融时报》表示，并补充说，作为抗争，申请方在条款中加入将党的干预范围"限制在法律范畴内"的表述。

合资高校加强党建

中国国务院在2003年颁布了《中外合作办学条例》，允许海外院校与中国合作办学。

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距离“十九大”召开仅剩最后一个月，本周结束的政治局会议公布了修改党章的议程，围绕“习近平思想”是否将写入党章的角力终于告一段落。不过，最后一个月造势的主战场虽然还在新媒体，主角却已转换，“小粉红”褪去，意识形态堡垒的高校教师终于被驱赶上阵了。 (01.10.2017)

据英国媒体报道，英国诺丁汉大学宁波分校的副校长因发表批评中共19大的网络文章，被迫退出学校管理委员会。这被视为中国对包括中外合资大学在内的高校学术自由进一步限制的体现。 (03.07.2018)

中共十九大闭幕后不久，中国多地高校纷纷开始成立“习近平新时代中国特色社会主义思想”研究机构。“习思想”在十九大会议期间被写入中共党章。 (30.10.2017)

中国教育部网站今年6月15日发布了《实施本科以上高等学历教育的中外合作办学机构（含内地与港澳台地区合作办学机构）设立、分立、合并、变更和终止审批》的服务指南。不过，该服务指南在"申请人条件"和"申请材料"中没有提到"建立党委"这一项。

目前，中国共有9所具有独立法人资格的中外合办大学，分别是西交利物浦大学、昆山杜克大学、宁波诺丁汉大学、广东以色列理工学院、上海纽约大学、温州肯恩大学、香港中文大学（深圳）、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、深圳北理莫斯科大学。

其中，第一所开门招生的合资大学是宁波诺丁汉大学，该高校在成立之初就建立了党委。

据中国媒体《南方周末》报道，截至2017年下半旬，9所中外合办大学中已有8所成立了党组织。报道援引中外合办大学的工作人员称，加强党建工作是主管部门的要求。

只能"为中共治国理政"服务

自习近平上台以来，北京明显加强对高校意识形态领域的管控。这位中国一把手曾多次强调要加强高校的党建工作和思想政治工作，强调高等教育须"为中共治国理政服务"。现在看来，对中外合资高校也同样有这个要求。

《金融时报》去年曾报道，中国教育监管机构要求合资大学任命一名党委书记，同时要在学校管理委员会给党委书记留一个席位。

今年7月，诺丁汉大学宁波分校的副校长司马辉（Stephen Morgan）被迫退出学校管理委员会。据《金融时报》援引知情人士报道，校方的党组织反对司马辉继续在学校管理委员会担任职务，原因是他在半年前发表了一篇批评中共十九大的文章（《十九大和中国的悲哀》），批评了十九大上通过的修宪案，称其是"悲哀"。

学术圈的不安全感

同样在今年7月，在北京大学汇丰商学院任教9年的鲍尔丁（Christopher Balding）发文称，学校通知他不会续聘、断绝所有关系。鲍尔丁在自己的博文中写道，很清楚这背后的原因--"在共产党下面工作，你不会不知道这个风险"。他也谈到担心自己被捕，称"中国已经到了这样一个状况：作为一个教授，我甚至连讨论经济、商业和金融市场也感到不安全"。

今年8月初，中国84岁的退休学者孙文广在接受美国之音采访时被带走。这位老教授在今年金砖会议前发表公开信，呼吁习近平停止给外国提供大笔援助和投资，这被视为是对"一带一路"的批评。迄今为止，孙文广仍然渺无音讯。

外部链接

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