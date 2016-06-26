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中国知名维权律师。
2006年被中国当局拘捕，并以“煽动颠覆国家政权罪”判刑。2014年刑满后，依然受到严密监控。
高智晟新书为女儿耿格黑暗的青春经历疗伤，林荣基挣脱洗脑驯化回到自由世界。
据中国知名维权律师高智晟的妻子耿和称，高智晟为维权人士郭飞雄撰文发声后，至今失联。美联社猜测，高智晟可能再次受到当局惩罚。
这是５年里高智晟第一次接受媒体采访，它完成于今年年初的陕西省。高智晟当时提出的条件是在他写完两部著作并将其安全带出境发表之前，美联社不要公开这个采访。现在，高智晟说已经完成了心愿。
德国之声中文部在2006年曾制作系列报道，采访了包括浦志强、高智晟、莫少平在内的维权律师代表人物。回顾当年的采访录音，对照其中许多人物的如今处境，让人们对于中国维权律师们的生存困境会有更深的理解。
中国知名维权律师高智晟的妻子耿和周二呼吁美国总统奥巴马公开表达对高智晟的关注，帮助高智晟前往美国与家人团聚。耿和表示，高智晟的身体状况不佳，需要接受治疗。
中国知名的维权律师高智晟获释后，暂时落脚在乌鲁木齐岳父家中。流亡美国的高智晟妻子耿和在Twitter上透露，高智晟身心状况令人堪忧，几年冤狱使其记忆和语言能力受到影响。
今天是中国知名维权律师高智晟获释日，其兄高智义前往迎接。最新消息为高智晟已到达乌鲁木齐岳父家中。此外，美国国务院呼吁中国允许高智晟前往美国与其家人团聚。
正在狱中服刑的维权律师高智晟曾向美联社透露自己遭到当局的酷刑和非人道折磨，引起国际社会的批评及关注。本周四（8月6日），高智晟3年刑期届满。活动人士担忧，高智晟出狱后仍无法获得自由。
美国联邦“国际宗教自由委员会”主席司威特、副主席葛兰顿联合撰文，要求美国政府就法轮功学员遭迫害一事向中国政府施压，以期中国政府早日撤销“610”办公室，停止拘禁、诽谤、消灭法轮学员，并不再迫害那些依法为法轮功学员辩护的律师高智晟等人。
近日，被关押在新疆沙雅监狱的中国维权律师高智晟，第二次获准和家人会面，警方全程监控并限制家属提问，并限制探视家属接受媒体采访。
中国维权律师高智晟被捕入狱后，当局第一次获准其与家人见面。其兄长高智义向德国之声证实他看到高智晟，但不便提供任何细节。
据美联社消息，本周一，中国维权律师高智晟的大哥高智义到北京司法部请愿，要求中国当局公开高智晟的信息，包括健康状况及主张家属会见高智晟的权利。
习近平访美之际，白宫前出现抗议活动。维权律师高智晟的妻子耿和参加了美国国会听证会，期待议员向习近平转达她的质询：高智晟到底在哪里？
1月11日晚，北京通州警方对维权人士胡佳进行抄家，以涉及不安全信息为由抄走两台电脑；1月12日，警方对胡佳进行问讯，经过第二轮问讯后,目前胡佳已经回到家中。
1月10日，从陕西到达新疆沙雅监狱的高智义，探监高智晟受阻。监狱方给出的理由是，高智晟不想见家属；另外高智晟尚处三个月教育期内，不能会见家属。
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