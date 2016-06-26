回顾：德国之声2006年维权律师系列采访

德国之声中文部在2006年曾制作系列报道，采访了包括浦志强、高智晟、莫少平在内的维权律师代表人物。回顾当年的采访录音，对照其中许多人物的如今处境，让人们对于中国维权律师们的生存困境会有更深的理解。