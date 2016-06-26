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高智晟

中国知名维权律师。

2006年被中国当局拘捕，并以“煽动颠覆国家政权罪”判刑。2014年刑满后，依然受到严密监控。

16 June 2016 Lam Wing-kei, one of five Hong Kong booksellers who went missing in 2015 in suspicious circumstances, attends a press conference in Hong Kong on June 16, 2016, two days after resurfacing. Lam said his freedom was seriously violated after being abducted by Chinese agents and detained in China. (Kyodo) | (c) picture-alliance/Kyodo

墙外文摘：走出强权制造的恐惧 26.06.2016

高智晟新书为女儿耿格黑暗的青春经历疗伤，林荣基挣脱洗脑驯化回到自由世界。
In this photo taken earlier in 2015, Gao Zhisheng listens to journalists in a cave home while sitting near photos of his son and one of his daughter with former U.S. President George Bush during an interview in northwestern China's Shaanxi province. Leading Chinese rights lawyer Gao said in his first interview in five years that he was tortured with an electric baton to the face and spent three years in solitary confinement during his latest period of detention since 2010. (AP Photo/Paul Traynor)

耿和：高智晟撰文声援郭飞雄后失联 02.12.2015

据中国知名维权律师高智晟的妻子耿和称，高智晟为维权人士郭飞雄撰文发声后，至今失联。美联社猜测，高智晟可能再次受到当局惩罚。
In this photo taken earlier in 2015, Gao Zhisheng smiles as he talks to journalists in a cave home in northwestern China's Shaanxi province. Leading Chinese rights lawyer Gao said in his first interview in five years that he was tortured with an electric baton to the face and spent three years in solitary confinement during his latest period of detention since 2010. (AP Photo/Paul Traynor)

孔杰荣：我担心他被人遗忘 24.09.2015

这是５年里高智晟第一次接受媒体采访，它完成于今年年初的陕西省。高智晟当时提出的条件是在他写完两部著作并将其安全带出境发表之前，美联社不要公开这个采访。现在，高智晟说已经完成了心愿。
A man walks in front of the engraved wall depicting a Chinese character that means law inside the Hefei City Intermediate People's Court where a murder trial of Gu Kailai, wife of disgraced Chinese politician Bo Xilai, takes place Thursday Aug. 9, 2012 in Hefei, Anhui Province, China. The court heard in the one-day trial that Gu got British businessman Neil Heywood drunk and fed poison to him. (Foto:Eugene Hoshiko/AP/dapd)

回顾：德国之声2006年维权律师系列采访 06.03.2015

德国之声中文部在2006年曾制作系列报道，采访了包括浦志强、高智晟、莫少平在内的维权律师代表人物。回顾当年的采访录音，对照其中许多人物的如今处境，让人们对于中国维权律师们的生存困境会有更深的理解。
©Kyodo/MAXPPP - 10/09/2014 ; WASHINGTON, United States - Geng He (L), wife of Chinese human rights lawyer Gao Zhisheng, speaks at a press conference on Sept. 9, 2014 in Washington, appealing to U.S. President Barack Obama to make a public call for her husband to be allowed to travel to the United States. She said Zhisheng, who was released from jail in August after three years in prison, is in alarmingly poor health. (Kyodo)

耿和呼吁国际社会助高智晟赴美就医 10.09.2014

中国知名维权律师高智晟的妻子耿和周二呼吁美国总统奥巴马公开表达对高智晟的关注，帮助高智晟前往美国与家人团聚。耿和表示，高智晟的身体状况不佳，需要接受治疗。
FILE - In this April 7, 2010 file photo, Gao Zhisheng, a human rights lawyer, ponders during an interview in Beijing. Chinese authorities are increasingly resorting to attacks, detentions and enforced disappearances in a crackdown on activist lawyers that has worsened this year amid government efforts to prevent the growth of an Arab-style protest movement, a rights group said Thursday, June 30, 2011. One of the most high-profile targets of the crackdown on rights lawyers over the past few years is Gao, a charismatic and pugnacious lawyer who represented religious dissenters and advocated constitutional reform. (AP Photo/Gemunu Amarasinghe, File)

家人称高智晟狱中遭虐，身心状况堪忧 14.08.2014

中国知名的维权律师高智晟获释后，暂时落脚在乌鲁木齐岳父家中。流亡美国的高智晟妻子耿和在Twitter上透露，高智晟身心状况令人堪忧，几年冤狱使其记忆和语言能力受到影响。
FILE - In this April 7, 2010 file photo, Gao Zhisheng, a human rights lawyer, ponders during an interview in Beijing. Chinese authorities are increasingly resorting to attacks, detentions and enforced disappearances in a crackdown on activist lawyers that has worsened this year amid government efforts to prevent the growth of an Arab-style protest movement, a rights group said Thursday, June 30, 2011. One of the most high-profile targets of the crackdown on rights lawyers over the past few years is Gao, a charismatic and pugnacious lawyer who represented religious dissenters and advocated constitutional reform. (AP Photo/Gemunu Amarasinghe, File)

高智晟获释，已经到达岳父家中 07.08.2014

今天是中国知名维权律师高智晟获释日，其兄高智义前往迎接。最新消息为高智晟已到达乌鲁木齐岳父家中。此外，美国国务院呼吁中国允许高智晟前往美国与其家人团聚。
FILE - In this April 7, 2010 file photo, Gao Zhisheng, a human rights lawyer, ponders during an interview in Beijing. Chinese authorities are increasingly resorting to attacks, detentions and enforced disappearances in a crackdown on activist lawyers that has worsened this year amid government efforts to prevent the growth of an Arab-style protest movement, a rights group said Thursday, June 30, 2011. One of the most high-profile targets of the crackdown on rights lawyers over the past few years is Gao, a charismatic and pugnacious lawyer who represented religious dissenters and advocated constitutional reform. (AP Photo/Gemunu Amarasinghe, File)

高智晟周四刑满 人权团体吁如期释放 06.08.2014

正在狱中服刑的维权律师高智晟曾向美联社透露自己遭到当局的酷刑和非人道折磨，引起国际社会的批评及关注。本周四（8月6日），高智晟3年刑期届满。活动人士担忧，高智晟出狱后仍无法获得自由。
Protest vor Taiwans Präsidentenpalast. Foto: Klaus Bardenhagen

美国际宗教自由委员会敦促停止迫害法轮功 29.07.2013

美国联邦“国际宗教自由委员会”主席司威特、副主席葛兰顿联合撰文，要求美国政府就法轮功学员遭迫害一事向中国政府施压，以期中国政府早日撤销“610”办公室，停止拘禁、诽谤、消灭法轮学员，并不再迫害那些依法为法轮功学员辩护的律师高智晟等人。
FILE - In this April 7, 2010 file photo, Gao Zhisheng, a human rights lawyer, ponders during an interview in Beijing. Chinese authorities are increasingly resorting to attacks, detentions and enforced disappearances in a crackdown on activist lawyers that has worsened this year amid government efforts to prevent the growth of an Arab-style protest movement, a rights group said Thursday, June 30, 2011. One of the most high-profile targets of the crackdown on rights lawyers over the past few years is Gao, a charismatic and pugnacious lawyer who represented religious dissenters and advocated constitutional reform. (AP Photo/Gemunu Amarasinghe, File)

家人第二次见高智晟，不准问狱中情况 22.01.2013

近日，被关押在新疆沙雅监狱的中国维权律师高智晟，第二次获准和家人会面，警方全程监控并限制家属提问，并限制探视家属接受媒体采访。
FILE - In this Friday, Feb. 24, 2006 file photo, Gao Zhisheng gestures during an interview at a tea house in Beijing, China. The Chinese human rights lawyer missing for almost a year has been judged by legal authorities and is where he should be, a Foreign Ministry official said in China's first public comment on the case. (AP Photo/Ng Han Guan, File)

高智晟的家属获准探监 28.03.2012

中国维权律师高智晟被捕入狱后，当局第一次获准其与家人见面。其兄长高智义向德国之声证实他看到高智晟，但不便提供任何细节。
FILE - In this April 7, 2010 file photo, Gao Zhisheng, a human rights lawyer, ponders during an interview in Beijing. Chinese authorities are increasingly resorting to attacks, detentions and enforced disappearances in a crackdown on activist lawyers that has worsened this year amid government efforts to prevent the growth of an Arab-style protest movement, a rights group said Thursday, June 30, 2011. One of the most high-profile targets of the crackdown on rights lawyers over the past few years is Gao, a charismatic and pugnacious lawyer who represented religious dissenters and advocated constitutional reform. (AP Photo/Gemunu Amarasinghe, File)

高智晟的亲属获准探监 28.03.2012
Gao Zhisheng, an activist Beijing lawyer who launched a hunger strike this month, gestures during an interview at a tea house in Beijing, China, Friday, Feb. 24, 2006. Chinese police have launched a nationwide roundup of activists who are on the hunger strike to protest official violence against dissidents, their relatives and other activists said Friday. (AP Photo/Ng Han Guan)

高智晟兄长司法部请愿 27.02.2012

据美联社消息，本周一，中国维权律师高智晟的大哥高智义到北京司法部请愿，要求中国当局公开高智晟的信息，包括健康状况及主张家属会见高智晟的权利。
FILE - In this Friday, Feb. 24, 2006 file photo, Gao Zhisheng gestures during an interview at a tea house in Beijing, China. The Chinese human rights lawyer missing for almost a year has been judged by legal authorities and is where he should be, a Foreign Ministry official said in China's first public comment on the case. (AP Photo/Ng Han Guan, File)

质询习近平：高智晟在哪？ 15.02.2012

习近平访美之际，白宫前出现抗议活动。维权律师高智晟的妻子耿和参加了美国国会听证会，期待议员向习近平转达她的质询：高智晟到底在哪里？
1月11日晚，北京通州警方对维权人士胡佳进行抄家，1月12日，警方对胡佳进行问讯。

胡佳因声援高智晟被问讯和抄家 12.01.2012

1月11日晚，北京通州警方对维权人士胡佳进行抄家，以涉及不安全信息为由抄走两台电脑；1月12日，警方对胡佳进行问讯，经过第二轮问讯后,目前胡佳已经回到家中。
FILE - In this Friday, Feb. 24, 2006 file photo, Gao Zhisheng gestures during an interview at a tea house in Beijing, China. The Chinese human rights lawyer missing for almost a year has been judged by legal authorities and is where he should be, a Foreign Ministry official said in China's first public comment on the case. (AP Photo/Ng Han Guan, File)

高智晟家属探监受阻 10.01.2012

1月10日，从陕西到达新疆沙雅监狱的高智义，探监高智晟受阻。监狱方给出的理由是，高智晟不想见家属；另外高智晟尚处三个月教育期内，不能会见家属。
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