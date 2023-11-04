 高山之国尼泊尔再遭地震 | 所有节目 | DW | 06.11.2023

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高山之国尼泊尔再遭地震

尼泊尔最贫穷的地区发生5.8级地震，157人死亡。午夜的地震，让土石搭建的简单房屋下许多居民难于逃生。由于偏远，救援物资难以运抵，很多人仍在寒冷中露天过夜。

  • Erdbeben Nepal

    午夜来袭

    尼泊尔上周五午夜发生地震。震中位于距离首都加德满都约400公里的贾贾可特（Jajarkot）。这里是尼泊尔最贫穷的地区之一。震级约5.6，已造成157人死亡。

  • Erdbeben Nepal

    山区摇震

    贾贾可特有105人丧生，相邻的卢库姆（Rukum）则有52人丧生。至少256人受伤，3891栋房屋被毁。周五夜间的地震在800公里以外的新德里都有震感。

  • Erdbeben Nepal

    等待救援

    地震后，房屋受损的居民在户外等待。一位村民表示，地震时，她感觉似乎整个世界都崩塌了。也有村民表示，他们仍缺少最基本的食物。

  • Erdbeben Nepal

    土石搭建

    贾贾可特和卢库姆的房屋大多为土石搭建，或被毁，或受损。但即便是少数水泥砖石结构的房屋也未能幸免。由于基础设施薄弱，一些遥远的村落只能步行抵达。再加上道路因山体坍塌而受阻。

  • Erdbeben Nepal

    救援物资

    救援人员周一表示，第一阶段“救人”已经结束，现在是第二阶段：分发物资。有村民表示，周日晚间分到了帐篷，不过他们是少数幸运者，数千人不得不在寒冷的夜晚露天度过第三夜。有关部门分发了油、米、速食面和盐，够几天用。

  • Nepal Beerdigung der Erdbebenopfer in Jajarkot

    居民哀悼

    周日，贾贾可特的村民将部分罹难者的遗体送往河边焚化。居民抬着13具铺着鲜花的遗体，在悲哀中前行。

  • Nepal Beerdigung der Erdbebenopfer in Jajarkot

    高山之国

    高山之国尼泊尔是地震多发地区。2015年一场7.8级地震导致约9000人丧生，约100万幢房屋受损。

  • Nepal Beerdigung der Erdbebenopfer in Jajarkot

    河边焚化

    罹难者遗体在河边的木头上焚化。印度教僧侣在旁诵经。


  • Erdbeben Nepal

    午夜来袭

    尼泊尔上周五午夜发生地震。震中位于距离首都加德满都约400公里的贾贾可特（Jajarkot）。这里是尼泊尔最贫穷的地区之一。震级约5.6，已造成157人死亡。

  • Erdbeben Nepal

    山区摇震

    贾贾可特有105人丧生，相邻的卢库姆（Rukum）则有52人丧生。至少256人受伤，3891栋房屋被毁。周五夜间的地震在800公里以外的新德里都有震感。

  • Erdbeben Nepal

    等待救援

    地震后，房屋受损的居民在户外等待。一位村民表示，地震时，她感觉似乎整个世界都崩塌了。也有村民表示，他们仍缺少最基本的食物。

  • Erdbeben Nepal

    土石搭建

    贾贾可特和卢库姆的房屋大多为土石搭建，或被毁，或受损。但即便是少数水泥砖石结构的房屋也未能幸免。由于基础设施薄弱，一些遥远的村落只能步行抵达。再加上道路因山体坍塌而受阻。

  • Erdbeben Nepal

    救援物资

    救援人员周一表示，第一阶段“救人”已经结束，现在是第二阶段：分发物资。有村民表示，周日晚间分到了帐篷，不过他们是少数幸运者，数千人不得不在寒冷的夜晚露天度过第三夜。有关部门分发了油、米、速食面和盐，够几天用。

  • Nepal Beerdigung der Erdbebenopfer in Jajarkot

    居民哀悼

    周日，贾贾可特的村民将部分罹难者的遗体送往河边焚化。居民抬着13具铺着鲜花的遗体，在悲哀中前行。

  • Nepal Beerdigung der Erdbebenopfer in Jajarkot

    高山之国

    高山之国尼泊尔是地震多发地区。2015年一场7.8级地震导致约9000人丧生，约100万幢房屋受损。

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    河边焚化

    罹难者遗体在河边的木头上焚化。印度教僧侣在旁诵经。


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