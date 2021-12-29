高层被拘捕 资产遭冻结——《立场新闻》宣布停运　

(德国之声中文网) 香港《立场新闻》周三（12月29日）发布公告称，警方当天早上拘捕该公司多名高层及前高层人员、带走多人协助调查，并在立场新闻办公室检走多部电脑及部分文件，立场新闻已为涉事人员提供协助。该网络媒体还表示，因应情况，立场新闻即时停止运作，包括网站及所有社交媒体立即停止更新，并将于日内移除。署任总编辑林绍桐已请辞，立场新闻所有员工已即时遣散。

据香港多家媒体报道，除了林绍桐，遭拘捕的人还包括《立场新闻》前董事吴霭仪、前董事何韵诗、前总编辑钟沛权以及周达智与方敏生。另外，曾在《立场新闻》撰文、正还押的前《苹果日报》副社长陈沛敏也被捕。

警方简报

香港警务处国家安全处高级警司李桂华在当天下午的记者会上介绍，针对网媒《立场新闻》及其他人串谋发布多篇带煽动性文章，以涉嫌违反《刑事罪行条例》第9及10条串谋发布煽动刊物罪，拘捕7人，并称他们对该网媒的编采等策略担任重要角色。

根据《刑事罪行条例》第9及10条，任何人作出、企图作出、准备作出或与任何人串谋作出具煽动意图的作为即属犯罪，一经定罪可被判处罚款五千元及监禁两年。

李桂华还在会上表示，调查显示该网媒涉嫌在2020年7月、即《国安法》实施后至今年11月，不断刊登多篇带煽动文章，企图达到引起憎恨、藐视香港政府、引起对司法憎恨、引起对香港居民间的不满等。

此外，保安局长已根据《港区国安法》第43条实施细则附表三，发出冻结财产通告，冻结立场新闻的约6100万港元资产。周三当天所有被捕人会被通宵扣查，警方正通缉部分“在逃者”。李桂华指出，冻结该公司6100万元资产之多，是国安处历来侦破案件中最多款项一次，又说发现大部分资金用隐密方式存入，相信是逃避执法机构调查来源。

无独有偶

在被逮捕后，知名歌手何韵诗通过社交媒体帐号发文表示，自己心情还好，请关注她情况的朋友不要担心。

在《立场新闻》多名高层及前高层人员被拘捕的同时，《立场新闻》副采访主任陈朗升也被带走协助调查，但很快获释。据香港商业电台报导，陈朗升在获释后向记者表示，港警从他住处拿走电脑、平板电脑、手提电话、记者证与存折等物品，但他强调自己并未被逮捕或被告知要协助调查，不过他也对其他被捕人的情况表达担忧。他说，搜屋应该与他身为记协主席的职务没有关系。

而此前一天，香港检察官才对香港壹传媒创办人黎智英与其他7名前壹传媒和《苹果日报》高层加控了一项“串谋发布煽动刊物罪”。检方称，他们在2019年4月到2021年6月24日期间共谋印刷丶出版丶销售丶分发「煽动性出版物」。检察官在起诉书中称，这些出版物可能「引起对香港和中国政府的仇恨或蔑视，或激起不满情绪」。

事实上，香港记者协会28日晚间刚举办其周年晚宴，而在那之前，包含《文汇报》在内的数间媒体发布报导称，网络上流传一段陈朗昇造访位於香港北角大楼内色情场所的视频，但当陈朗昇28日晚间被媒体问到该报导时，他表示28日才刚看到该视频，由於之前都忙於筹备记协晚宴，所以需要时间了解相关内容。陈朗昇今年8月曾在社交媒体平台上指出，消息显示他可能被两间媒体跟踪，其中一间媒体指控他「嫖妓」。

专家：创下危险的先例

美国乔治城大学亚洲法研究中心香港法研究员黎恩灏向德国之声表示，29日清晨的逮捕凸显了近期港警的一个新策略，那就是出动港警国安处人员去进行拘捕，但是拘捕所引用的法律却非《香港国安法》，而是引用如刑事罪行条例第9及10条串谋发布煽动刊物罪等罪名来逮捕特定媒体的高层。

黎恩灏也提到，这并非港警首次引用此罪逮捕特定对象。今年7月，香港警方逮捕5名香港言语治疗师总工会成员，称他们透过发表三本童书来涉嫌串谋发布煽动刊物。他告诉德国之声：「在香港，串谋发布煽动刊物罪是一种言论罪，政府一旦认定任何言论或出版物有反政府的情况，他们随时可以使用该法律来进行拘捕。」

黎恩灏表示，港府可以将相关行为视为煽动仇恨或反对政府，而这样的发展也是一个警讯，因为虽然港府不断重申国安法没有追溯力，但他们仍有其他法律工具可以用来追溯过往的一些行为，并藉此逮捕与指控特定人员。

黎恩灏也提到中国国务院上周发布的《中国的民主》白皮书中，指控英国政府在殖民香港时期，以串谋发布煽动刊物罪来打压亲中媒体，但现在香港政府却以相同的法律来对付《苹果日报》与《立场新闻》。

他说：「这是自1970年代以来，香港政府首次使用煽动法对记者和媒体机构作出指控，这对香港的新闻界来说将是一个危险的先例，因为他们的出版物可以被视为煽动性的，因为这个法律有追溯力。」

在《苹果日报》今年6月在政府的压力下被迫关闭後，香港记者协会今年9月曾被香港保安局局长邓炳强点名，称该组织有政治立场，并批评记协渗透校园，哄学生入会，认为记协有违专业。而在《立场新闻》也是被各界认为可能是港府打压的下一个对象。

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