 “高尔夫门”压力大 欧盟贸易委员霍根辞职 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.08.2020

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时政风云

“高尔夫门”压力大 欧盟贸易委员霍根辞职

欧委会损失一位大将——爱尔兰籍欧盟贸易委员菲尔·霍根8月26日晚宣布辞职。近期，他在爱尔兰逗留期间参加80人聚会的行为涉嫌违反当地防疫规定，招致公众质疑。

Phil Hogan (picture-alliance/AA)

尔·霍根（Phil Hogan）政治生涯就这样终结？

（德国之声中文网）一场高尔夫晚宴，数名高官引咎辞职。作为欧委会主席冯德莱恩手下重量级执委，欧盟贸易委员菲尔·霍根（Phil Hogan）因涉嫌违反防疫规定辞职，这对上任不到一年的欧委会的公信力带来一次不小的打击。数天前，爱尔兰农业、食品和海洋部长达拉·卡利里（Dara Calleary）也被迫辞职。他和菲尔·霍根一样，都参加了8月19日爱尔兰议会高尔夫协会举办的活动，并参加了约有80人的室内聚餐。就在此前一天，爱尔兰刚刚公布最新防疫规定，室内集会人数上限为6人，室外集会上限为15人。

被称作“高尔夫门”的该事件曝光后，达拉·卡利里和爱尔兰参议院副议长杰瑞·布蒂莫尔（Jerry Buttimer）8月21日双双宣布辞职。菲尔·霍根则一次次道歉，试图得到公众的原谅。不过，有关霍根抵达爱尔兰后并未遵守14天隔离规定的报道让他受到更大的压力。虽然他回应说入境后病毒检测结果为阴性，有理由缩短隔离期，但爱尔兰公众并不买账。

Irland The K Club Golfplatz (picture-alliance/empics/N. Carson)

“高尔夫门”就在这里发生


在8月26日发表的辞职声明中，霍根表示，“情况越来越明显，我近期去爱尔兰所引发的争议，让我无法作为一名欧盟委员专心工作，会在未来至关重要的几个月里影响到我的工作。”他还写道：“我对爱尔兰之行深表遗憾，并为访问期间犯下的错误道歉。”他说，爱尔兰人民为抗疫做出了巨大努力，欧委会将继续为所有欧盟成员国抗击这场“可怕的大流行病”提供支持。

欧委会主席冯德莱恩26日晚表示，尊重霍根的选择。贸易委员是欧委会要职，负责欧盟27国的贸易政策以及和其他伙伴商讨贸易协议。预计欧委会很快将公布替代霍根的人选。

现年60岁的霍根曾担任爱尔兰环境部长，2014年至2019年担任负责农业与农村发展的欧盟委员，2019年12月就任欧盟贸易委员。他被视为是一名富有经验，同时卓有成就的政治家和谈判家，甚至一度成为新世贸总干事可能的人选。作为欧盟贸易委员，他近期和华盛顿就相互减免关税进行了有效谈判。 “高尔夫门”后，霍根对媒体表示，“这一事件可能成为我政治生涯的终点。" 

乐然（综合报道）

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