高官频表态 日本对台政策「战略明朗化」？

日本官方近来对于亚太局势频频发言，尤其对于台湾海峡局势上，包括防卫省、以及副首相麻生太郎等，都强调「台湾有事」也将会威胁亚洲利益，日本有必要行使「集团自卫权」，整体发言持续明确指出中国威胁。
（德国之声中文网）「（台湾）如果发生重大问题，被称作生存危机事态的关系一点也不奇怪。如果是这样的话，日美必须一起对台湾实施其防卫」。日本副首相兼财务大臣麻生太郎，7月5日在东京都内演讲时，明确表示如果台湾遭到中国侵犯，将会依据该国安全保障关联法所制订的「存立危机事态」，认定可以直接适用集体自卫权。
日本所谓的「生存危机事态」，根据其规定，即是与日本有紧密关系的他国假若遭受到攻撃，威胁到日本生存且明确危险的事态，就可以视情况采用「集体自卫权」。这也是2016年日本通过安保修正法案，解禁集体自卫权后，该名词再度成为日本参与「国际防御」的热门讨论话题。
麻生太郎随后在6日的阁僚会议中重申其立场，并称「（日本）对于每个事态都必须要想清楚」，但也表示「不便继续说明何为生存危机事态」。该发言也惹来中国抗议，称「极其错误危险」。日本防卫大臣岸信夫则在6日表示，麻生发言确实是政府考量。
而在此之前，岸信夫本人与副大臣中山泰秀，均曾陆续发言表示台湾海峡安全的重要，中山泰秀更用英文明言「日本及美国等民主国家，必须要有所『觉醒』，将台湾当作『民主国家』来保护。」引发不小讨论。
东京大学东洋文化研究所，台湾研究学者松田康博表示：「日本社会全体在有关台湾海峡和平稳定上的担忧是变强中。从政治家对其发言变多也可以反映出来」。不过他也表示，日本政治家精通政策的并不多，说错话及失言等也多。大臣们的问题发言大部分都会自己事后修正、日本官房长官后来也以「这是个人意见」作回应。
日本的安保法制，对于发生冲突等有多种定义，松田表示：「存立危机事态是指对日本与其紧密关系他国发生武力攻撃，让日本生存遭受威胁的清楚地危机事态」。但他也称现实上台湾海峡真的发生战争，日本会被要求在美军的后方做地域支援，不会亲自去协防台湾，这是目前一般的理解。
「日本发言大方向已经确定，从过往战略模糊转向到战略清晰，中国怎么表态也不在意了」。台湾师范大学政治所教授范世平直言，麻生太郎本身就是亲台派，现在日本主流民意也比较抗中，让官方也在某种程度上发言出现变化。
根据先前美国皮尤研究中心的调查，超过80%的日本民众对中国「缺乏好感」。两位专家都一致认同，在拜登上任后，整个围堵局势变得相当明显，日本政治家也在各国相继表达对台海局势担忧后，逐渐加强发言力道。
范世平对德国之声中文网分析，拜登上台后积极结盟欧洲与亚洲国家，已经出现成效。「包含菅义伟与文在寅访美，还有G7与NATO发言，都提到台海。所以日本也配合美国大战略」。
再来是日本10月将面临众议院大选，「执政党也有施政压力，日本社会对台湾是友善，对中国反感，展现对台湾强硬态度也是符合主流民意」。中国这一两年的文攻武吓，也确实引发日本的担忧，范世平认为，这也是中山泰秀提到台日是唇齿相依的原因。
松田康博则说，过往川普比走单打独斗路线，但是拜登就跟其他国家合作，「这并不是反中包围网。中国的行动是其主因，单就许多国家都已经同时高呼这点，中国就应要对其了解。不论哪国都希望跟中国修好关系，但是对于武力行使及用武力威胁来改变现状是不能被允许的。因此大家才会表示其担忧」。
松田表示关键还是在中国，如果和平地解决问题，其他国家也没话说。中国应该对台湾增加吸引力而不是动不动就骂台湾，施压台湾。
美日跟中国维持友谊，也慎防其突袭台湾，防卫民主同盟朋友变成将来美日两国间的显学，民主的台湾一但遭受到攻击，美国预料将防御台湾攻击，日本预料也会扮演美方后勤支援。
在前首相安倍晋三的任期后半段，日本官方开始加紧列岛链的防御能力，包含增设自卫队基地与实战演练。未来各地基础防御设施完工下，，一但发生冲突时，能立即结合军机运补美日两国军队可以在各离岛间顺畅切换。英国《金融时报》日前也报导引述美日官员，都希望能跟台湾进一步分享军事防御消息。
松田康博认为，日台间没有正式军事协定，也不可能有。在没有一定制度下日台间要分享情报是不可能的。「台美间的军事合作会愈来愈紧密，让情报分享机制更成熟」。他认为透过美国，日本与台湾可能分享情报，但是真实情况我们都是不得而知，今后也是无法知道的。
但整体而言，松田表示如果台海真的发生冲突「日本基本上只会为美军做后方地域支援，但如果中国攻击驻日美军基地，那就发展成对日本的武力攻撃事态，日本将会行使自卫权并予以反击」。中国如果对台、美、日同时行使武力，美国的其他同盟国也不会座视不管。对所有的相关国家与地区来说，避免这样的状况才是明智的选择。
中国通过海警法后，对于钓鱼台海域附近几乎天天进出，对日威胁持续。范世平也有类似看法：「如果中国要对台动武，驻日美军势必也须处理，中国会不会先下手为强？攻击驻日美军」，他认为两岸一但冲突，驻日美军势必被捲进去，中国军机绕台，某种程度也证明中国在试探这点。
范世平最后建议，日本未来可以增派现任自卫官来台湾，「就我所知目前日本还是卸任的少将自卫官来台，但连韩国现任驻台武官也是上校，日本还是相对保守，可以对此作出调整」。他表示卸任跟现任武官还是会有资讯落差，如果调派现任自卫官，未来对于跟台湾军队建立实质情报整合会大有帮助。
而在日台关系中，最近出了安保问题之外，疫苗也成为外界关注焦点。7月8日，日本再度运送113万阿斯利康（AZ）疫苗抵台。台湾在5月中以后持续爆发新冠疫情，疫苗不足一度成为朝野攻防的焦点，甚至成为国安问题。而日本先是提供124万剂AZ疫苗后，美国又提供莫德纳250万剂、美日两国适时出手，被认为是稳定台湾局势的关键。
松田康博则表示「疫苗当然有其人道上考量，日本在困难时也受过台湾的支援，互通有无是应该的 。而且日本国民也支持这么做」。他也分析，疫苗影响政治在全世界都在发生，疫情让经济颓废影响民生，间接也对民主国家产生考验。
不过松田也认为，台湾的疫苗议题终究会结束「可能年底就会差不多解决了，台湾明年将有地方选举，那时就会讨论别的议题了。日本则不一样，今年有大选」，眼前有民意紧迫考验不同。
「台湾疫情跟全世界比还是算轻微的，但美国主要是看到台湾的『政治病毒』比肺炎病毒还可怕。5月中后的疫情让反对党批评与中国的自家疫苗宣传等，确实让台湾发生分裂」。范世平认为美日都有判读到台湾局势，加上前AIT副处长谷立言也到日本履职，美日台三方合作会更紧密。
范世平进一步表示，其实美日间送疫苗的效率之快，也证明中国的疫苗外交宣传确实有一定影响，因此赶紧以库存支援。「台湾现在也在研发疫苗，其实这也是『台美疫苗』，都是跟美国国家卫生研究院合作」，未来台湾将与日本两边互相代工生产，成为民主同盟在东亚防疫据点，事实援助东南亚与太平洋岛国。
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