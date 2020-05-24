 高官违规，与庶民同罪？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.05.2020

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时政风云

高官违规，与庶民同罪？

本周末，奥地利总统范德贝伦（Alexander Van der Bellen）及其夫人施密道尔（Doris Schmidauer) 违反防疫禁令，在维也纳一家餐厅超时逗留，被警方抓了现行。而在英国，首相顾问违禁出行引爆的讨论仍在继续。

Österreichischer Bundespräsident Van der Bellen (imago images/M. Siebinger)

奥总统范德贝伦

（德国之声中文网）范德贝伦证实了《皇冠报》的相关报导，并对自己的违规行为公开道歉。他表示："聊天太过投入，以至于忘了时间。"警方也证实，在维也纳市内一次例行巡逻中，警员在一酒馆的啤酒花园里发现了总统本人。《皇冠报》报道称，警方周日凌晨零点二十分对这家酒馆进行检查时，总统夫妇仍在喝东西。

出于防疫需要，奥地利严格规定餐厅酒吧只许营业至晚间23时，因此涉事酒吧老板有可能会为其违规行为付出沉重代价。根据新冠病毒防疫法的规定，23时之后仍超时营业的餐厅酒吧最高需支付三万欧元罚金。不过，事发当时，这家酒吧对外宣称已经停止营业。


奥地利总统范德贝伦对自己的违规行为供认不讳，深表内疚。他对《皇冠报》表示："我犯了一个错误，对此非常抱歉。"他在推特上发文称：如果酒吧老板会为此蒙受损失，那我当然会替他承担后果。"


英国: 首相高参带头违规引争议

事实上，违反防疫禁令的高层人士，奥地利总统范德贝伦并非个例。今年三月，英国首相约翰逊首席顾问卡明斯（Dominic Cummings) 违反出游禁令，携家人远行的事件被媒体披露后，引爆的政坛危机仍在发酵。英国首相约翰斯在最新一次新闻发布会上表示，他和卡明斯长谈之后得出的结论是，卡明斯所作所为完全是出于"父爱本能"，"我认为他在各方面的做法都是负责任的、合法的和正直的。

England Dominic Cummings (picture-alliance/empics/PA Wire/A. Chown)

英相顾问卡明思

约翰逊的竞选策略顾问卡明斯被控，今年三月底曾驱车前往距离伦敦430公里的达勒姆探视父母，从而违反了为了防疫而颁布的禁足令。根据最新的媒体报道，他在禁足期间，甚至曾两次驱车前往达勒姆。

卡明斯本人则坚持其行为"合理合法"。他表示，由于他的妻子感染了新冠病毒，他本人被感染的机率也很大，因此他前往达勒姆，完全是为了确保小儿子有人照顾。他本人表示，抵达达勒姆后，他的确感染了新冠病毒。按照英国政府的防疫规定，只有在紧急情况下，才可以出门远行。

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根据联邦宪法法院的裁决，一场针对德国禁足令的小型抗议活动将在吉森举行，参与者将保持社交距离。 (17.04.2020)

但是，无论是反对党，还是约翰逊所在的保守党，都不满足于卡明斯的解释。反对党工党主席凯尔·斯塔莫（ Keir Starmer）要求尽快就此事件展开调查。他表示，立法者不能给自己制定一种规矩，而给英国百姓制定另外一种规矩。而保守党议员贝克尔（Steve Baker）也表示："卡明斯必须下台走人，否则他会给英国、英国政府、首相本人以及保守党带来更大的损失。"达勒姆前警长巴顿接受英国广播公司采访时也表示: "我们不必再兜圈子了，他的行为是违规行为，这一点毫无疑问。"


欧洲新冠死亡人数英国高居榜首

整个欧洲境内，英国因感染新冠病毒而死亡的人数最多。霍普金斯大学的数据显示，截至5月24日，英国感染新冠病毒而死亡的总人数已经达36900人，感染总人数为26万人。目前，每日新增病例和死亡病例呈现下降趋势，但专家们普遍担心，如果限制措施不再被严格遵守，疫情死灰复燃的风险仍很高。

 

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