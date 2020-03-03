高官政要接连确诊 伊朗疫情死亡率居全球之首

（德国之声中文网）据伊朗媒体3月4日报道，该国工业、矿业和贸易部长雷扎·拉哈马尼（Reza Rahmani）感染新型冠状病毒。

伊朗伊斯兰议会副议长米斯里（Abdul Reza Misri）日前表示，伊朗至少已有23名国会议员新冠病毒检测结果呈阳性。伊朗国会有290个议席，确诊感染新冠的议员高达总数的8%。米斯里同时引用议会议长拉里贾尼（Ali Larijani)致精神领袖哈梅内伊的一封公开信，信中呼吁议员们停止和公众接触，避免将病毒继续传播，同时建议继续暂停议会会期。

伊朗从2月25日以来不断爆出高官确诊感染新冠病毒的消息。2月25日，伊朗卫生部副部长伊拉吉·哈里奇（Iraj Harirchi）确诊感染新冠病毒。此前一天，他在有关疫情的新闻发布会上咳嗽并不断擦汗。2月24日当天，他声称新冠疫情在伊朗只造成12人死亡，但库姆的一名议员同一天则表示，仅在库姆就已有50人死亡。

2月27日，伊朗最高官职的女性、副总统玛苏梅·埃卜特卡尔（Masoumeh Ebtekar）宣布自己感染了新冠病毒。此外，伊朗议会国家安全与外交委员会主席穆杰塔巴·祖努尔、前司法部长穆斯塔法·普尔·穆罕默迪等人也相继爆出感染新冠肺炎。

2月27日当天，伊朗媒体报道，伊朗前驻梵蒂冈大使霍斯洛沙希（Hadi Khosroshahi)因感染新冠肺炎去世。2月29日，议会议员达斯塔克（Mohammad Ali Ramazani Dastak）也因感染新冠肺炎不治。3月2日，伊朗媒体报道，哈梅内伊的顾问团"权益委员会"委员米尔莫哈玛迪（Mohammad Mirmohammadi）因新冠肺炎病逝，成为该国感染新冠死亡的级别最高的官员。

高官有渠道进行病毒检测

伊朗疫情爆发中心库姆和疫情较为严重的德黑兰两地都是许多伊朗高官居住之地。伊朗民众认为，由于缺少核酸检测试剂盒无法及时确诊，伊朗报告的普通民众中的疫情形势绝非全貌，而政客们有渠道进行病毒检测。

从3月3日累计确诊达2336人，77人死亡的伊朗官方数据来看，死亡率超过3%。伊朗卫生部发言人贾汗普尔先前接受中国媒体采访时说，"高死亡率"的原因之一是伊朗民众有"小病不去医院"的习惯，造成死亡数在确诊病例中占比较高。

世卫组织3月1日在疫情报告中指出，对于新冠病毒感染患者的临床治疗重点在于及早识别、尽快隔离以及实施恰当的感染预防和控制措施。感染新冠病毒的患者80%症状较轻，14%左右发展为严重疾病，5%左右属于重症病例。而重症患者的死亡率超过50%。

暂时释放囚犯

伊朗政府现已采取全国学校停课、取消集会、入户排查、军队协助政府卫生部门防控等措施。伊朗司法部宣布，为防止新冠病毒在拥挤的监狱中蔓延，已暂时释放5.4万囚犯，这些囚犯先前的新冠病毒检测呈阴性，并交纳了保释金。不过，刑期五年以上的"安全犯"（ Security prisoners）不包括在内。

据一名英国议员表示，英籍伊朗裔慈善工作者扎哈里雷克里夫（Nazanin Zaghari-Ratcliffe）可能很快将获释。扎哈里雷克里夫的丈夫上周六表示，他认为扎哈里雷克里夫已经感染了新冠病毒，但伊朗当局拒绝给她做检测。伊朗当局则称与扎哈里雷克里夫的家人多次联系，并告知其健康状况良好。

火速建医院

近日，伊朗多个城市开建专用于收治新冠病毒感染者的传染病医院，库姆建起了一所野战医院专门收治新冠肺炎病人。在中部城市亚兹德，政府已从3月1日开始建一座占地1000平方米的医院，预计本周内完工。

伊朗官方称，伊朗陆军部队中尚未发现新冠病毒感染病例。3月3日，哈梅内伊3日下令该国整体进入备战状态，由军队协助政府卫生部门防控新冠肺炎传播。

伊通社报道，世卫组织援助伊朗的试剂盒、手套、外科口罩和呼吸器等总计7.5吨医疗物资2日晚间运抵德黑兰。伊朗方面此前拒绝了美国的援助。外交部发言人穆萨维（Abbas Mousavi）说，称"帮助伊朗对抗新冠病毒的说法是荒谬的，是一种政治心理游戏"。3月3日，中国外交部发言人表示，中国方面向伊朗提供了试剂，并向伊朗派出了5人组成的红十字会志愿专家团队。