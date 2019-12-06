高墙挡不住 中国外交官频繁发推

（德国之声中文网）去年十月，中国外交部正式注册了推特官方账户。除了转发一些英文版官方媒体的文章之外，还会定期发表一些政府发言人的短视频。比如外交部发言人耿爽就伊朗局势的表态。

中国外交部的官方推特账户目前已有了大约两万粉丝，他们几乎全部来自境外，中国人则寥寥无几，道理很简单，同其他国际通行的社交媒体一样，推特也从2009年开始遭到中国政府的封锁。

一方面封锁推特，一方面却有官方机构积极使用推特，这种看似矛盾的做法，其中意图也很明显。上海企业咨询公司"中国市场研究"的本·卡万德（ Ben Cavender ）表示，这些发自北京的推文，完全是面向境外读者的。他说："从中国政府的角度来看，向国际社会展现中国的意识形态非常有必要，否则国际社会只能看到西欧和美国的观点。"

在中国外交部之前，推特上已经有了一些活跃的中国外交官。拥有推特账户的中国外交官目前大约有三十人，他们主要是派驻各国的大使。

其中最活跃的推特用户莫过于驻美大使崔天凯和驻英大使刘晓明。过去几周来，刘晓明多次发推参与有关中国高科技企业华为的讨论，并对英国禁止华为参与5G网建设的可能性提出强烈批评。此外，中国外交官们也经常利用推特为中共的治疆政策进行辩护，并否认当地存在践踏人权的现象。

卡万德说："中国领导层要想发出自己的声音，就离不开推特这类工具。以前中国领导人都比较低调，而现在他们已经意识到，他们已经是大国俱乐部的一员，也有必要向国际社会表明自己的观点。他们也很清楚，国际社会上有一部分人更喜欢中国的立场。"

活跃在推特上中国外交官当中，发推数量最多的是外交部新闻司副司长赵立坚。他的推文多数是回击西方国家对中国政府的批评，有时候他也会对西方学者展开直接的攻击。

去年12月，德国学者郑国恩（Adrian Zenz）就曾成为被攻击的对象。赵立坚在推文中形容郑国恩是一名受美国政府资助的"狂热的"的福音派学者。郑国恩表示："他试图把我的学术研究同宗教狂热混为一谈。这明显是针对我的个人攻击，以便使我的研究成果失去可信度。毕竟我的研究成果让中国非常难堪。"

郑国恩认为，尽管推特本身在中国被封锁，但这并不影响中国党和政府将外交官发布推文作为其传媒战略的一个组成部分。"尽管推特在中国遭禁，但中国政府仍将其看作是争夺话语权的战略要地。在这个问题上，中国政府非常实用主义。"