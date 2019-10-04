高喊“蒙面无罪” 港人周日雨中大游行

（德国之声中文网）《禁蒙面法》生效后的第二天，示威者再次走上街头。在滂沱大雨下，10月6日在香港岛和九龙都有大型游行。尽管新法已经启用，仍有数以万计的民众戴上口罩或面罩表达抗议，人数较周六明显增加。他们高喊"香港人，反抗"、以及"蒙面无罪、抗争有理"等口号。人们也在路上喷上“不自由毋宁死”的字眼。

游行中，已经退休的香港居民Patricia Anyeung对美联社说，"林郑月娥不是香港的神，她不能为所欲为"，她表示已经游行了几个月，不会畏缩。Patricia周日是和妹妹Rebecca一起出来的，两人都带着面罩。她说："他们不能把我们都抓起来，我们有成千上万人。我们已经没有回头路了。"

香港当地时间周日下午4时45分，警方在警察总部外连续发射数十枚烟雾弹。据《明报》报道，此前有示威者向湾仔警察总部投掷砖头。

另据香港电台报道，港铁称，油麻地站遭受暴力破坏，顾及乘客和员工安全，油麻地站暂时关闭。

香港高院拒绝暂缓《禁蒙面法》

香港特区政府动用《紧急情况规例条例》（简称《紧急法》），于10月5日凌晨零时起开始实施《禁蒙面法》。

继此前社运人士试图通过法律途径阻止《禁蒙面法》实施后，香港民主派议员们也向高等法院申请暂缓禁蒙面法。

据港媒报道，24名香港议员提出，动用《紧急法》本身有违宪之嫌，要求高等法院就禁蒙面法颁布临时禁制令，并要求对这次立法过程进行司法审查。香港高等法院10月6日上午开庭处理，还是决定拒绝批出暂缓新规例的临时禁制令，但下令进行司法审查。这次司法审查的聆讯预计本月下旬举行。

对于法院司法审查的决定，一些议员表示欢迎。泛民派议员毛孟静对美联社说，"法院已经承认动用《紧急法》存在争议"。

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李芊/王凡/文山（综合报道）