高卢雄鸡VS格子军团: 谁将举起大力神杯？

（德国之声中文网）这是一场似曾相识的巅峰对决：20年前，首次参加世界杯的克罗地亚一路破关斩将、闯入四强，在半决赛惜败东道主、那年的世界冠军法国；20年后，两支球队再次会师。"高卢雄鸡"能否唱响莫斯科、20年后再捧大力神杯？还是这里会演奏起全新的"克罗地亚狂想曲"？

从体力和状态而言，法国似乎更占优势。球员状态正佳、兵强马壮。而克罗地亚三场淘汰赛都打满120分钟，首发阵容的平均年龄也远高于法国，让人为其在体能上捏把汗。

法国前锋格里兹曼（Antoine Griezmann）在赛前说，"过程怎样我一点也不在乎，但是我一定要那颗星"，可见夺冠欲望极为强烈。他的队友博格巴也表示，"不能让其他球队把我们的大力神杯拿走"，俨然已经将奖杯收入囊中。

从网上舆论和赔率上看，人们确实更看好法国夺冠。据法国一家广播电台报道，耐克（Nike）已经开始提前生产"两星"（代表两次世界杯冠军）法国新球衣，准备在下周一就开售。

"支持弱者"的情怀

不过，足球是圆的，什么都可能发生。创造历史、首次打入决赛的克罗地亚，显然不是要去"陪太子读书"。相比法国，克罗地亚人可能少了一些休息时间，但他们绝不缺少毅力和耐心。

被中国网友称为"魔笛"的队长卢卡·莫德里奇（Luka Modrić）说，"去打决赛，就是为了要赢。我们会是22名战士"，他的队友伊万·拉基蒂奇（Ivan Rakitic）也说，所有克罗地亚人都会心系这场比赛，"如果有一个能坐450万人的体育场，这个体育场也会是满的"（克罗地亚总人口420万）。克罗地亚媒体将这场决赛比喻为圣经故事中大卫与巨人歌利亚的对决（大卫虽然相对弱小、胜率也低，但选择了聪明的战略而最终胜利），表示以弱胜强并非不可能。

在世界各地，都有很多球迷、网友支持克罗地亚。这两天在中国网上疯传的是关于克罗地亚球星艰辛童年的故事--多位国脚是"战争儿童"，在动荡和逃难中度过曲折童年。这样的鸡汤故事，让人很难不动容。此外，人们大多都有些"Underdog"情怀（支持弱者），希望看到以弱胜强这样激励人心的结局。

且看且珍惜 世界杯“那些事” 了不起的克罗地亚人 人们说，这个人口仅有420万的小国足球历史比国家历史还要长。1991年从南斯拉夫独立出来的克罗地亚，1998年第一次参加世界杯就闯入四强，这次更是历史性挺进决赛。在半决赛加时赛曼朱基奇将比分改写为2比1时，狂喜的克罗地亚人跑到场边庆祝，还扑倒了一位摄像大叔（图）。为了表达歉意，维达和曼朱基奇在起身后对被扑倒者的额头献上一吻。

且看且珍惜 世界杯“那些事” 超越了自我的英格兰 讲完克罗地亚，也不能忘记其在半决赛的对手英格兰。虽然未能晋级决赛，然而英格兰人这次打破了所谓的点球魔咒：在1/4决赛中，他们点球大战胜了哥伦比亚——这是英格兰人第一次在世界杯上赢点球。此前，英格兰曾在世界杯上三次遭遇点球大战，三次全败。

且看且珍惜 世界杯“那些事” “透心凉”的德国球迷 真正伤心的应该还是德国球迷。2018年在俄罗斯，卫冕冠军德国战车小组赛就出局了——这是德国二战后首次未能晋级淘汰赛。有球迷在网上抱怨说，在亚马逊上买的球迷用品还没寄到，主队就回家了。更多理性的德国人则恨铁不成钢地表示，这次国家队的表现配不上晋级。

且看且珍惜 世界杯“那些事” 球王能走多远？ 两大球王梅西与C罗在同一天告别了本届世界杯。在16强比赛中，阿根廷、葡萄牙都负于其对手（法国和乌拉圭）。这让如今31岁的梅西和33岁的C罗亲手捧起大力神杯的可能性大大降低。毕竟四年后，难免会问是否“廉颇老矣”？

且看且珍惜 世界杯“那些事” “内马尔滚”了解一下 在阿根廷和葡萄牙被淘汰后，网上出现了不少“梅西、C罗接内马尔一起回家”的恶搞图。虽然走得比阿根廷、葡萄牙要远一些，然而止步8强显然难以令“五星”巴西满意。而内马尔更因为倒地后“戏份太足”而带火了一个新名词：“内马尔滚”。翻滚背后众说纷纭，有人指责这位巴西巨星在“碰瓷”，也有人表示应该是真疼。

且看且珍惜 世界杯“那些事” 干啥不好 何苦如此 本届世界杯，几次出现了“竖中指”这个不雅动作。前有开幕式上的英国歌手“坏小子”罗比·威廉姆斯，后有看台上的昔日球王马拉多纳（图）。两人的解释都是“太激动”……

且看且珍惜 世界杯“那些事” 瞧瞧这大将风度 还是来点正能量吧。在1/8决赛葡萄牙对阵乌拉圭时，出现了暖心的一幕：葡萄牙队的队长C罗搀扶乌拉圭前锋卡瓦尼离开赛场，赢得全场掌声。球场上要胜负也要温情？当然，也有人分析称这是落后的葡萄牙不想浪费比赛时间。

且看且珍惜 世界杯“那些事” 庆祝引发的争议 这次世界杯也出现了一些具有政治性的场面：在瑞士2比1战胜塞尔维亚后，瑞士队的科索沃裔球员做了“双头鹰”（牵涉阿尔巴尼亚和塞尔维亚两族恩怨）的手势，被认为是对塞尔维亚的挑衅。另外，战胜俄罗斯后，克罗地亚大将附和“荣耀属于乌克兰”的网络视频，也被指具有政治性而遭到调查。

且看且珍惜 世界杯“那些事” 还是学习塞内加尔人吧 其实完全可以换种方式庆祝，比如像塞内加尔人一样：在小组赛首轮对阵日本赛时，塞内加尔的球员和球迷们都大秀舞技，让人一看就心情大好。

且看且珍惜 世界杯“那些事” 打扫卫生的日本球迷 与此同时，也要为日本球迷点赞。在几场比赛结束后，日本球迷都自发打扫起球场看台。在1/8决赛被淘汰后，日本队的工作人员还打扫了更衣室，并留下俄语“感谢”字条，让人不禁伸出大拇指。

且看且珍惜 世界杯“那些事” 看台上的“重量级” 很多国家首脑都前往俄罗斯，观看自己国家队的比赛。俄罗斯大胜沙特时，普京向沙特王储的几次摊手让人印象颇深；这张图片上更是众星云集：马特乌斯紧挨着普京，马拉多纳正在亲吻贝利。 作者: 王凡



看台上的重量级

据德国体育通讯社报道，除了法国总统马克龙、克罗地亚女总统基塔罗维奇外，俄罗斯总统普京也将前往卢日尼基体育场观看这场比赛。此外，2022年世界杯主办国卡塔尔的埃米尔塔米姆也将出席。

看台上其他的重量级还包括巴勒斯坦总统阿巴斯，以及加蓬、苏丹、白俄罗斯、摩尔多瓦、亚美尼亚、匈牙利、吉尔吉斯斯坦的国家一把手。

好莱坞大明星威尔·史密斯，作为本届世界主题曲"Live It Up"的联合制作人，将在决赛前与尼基·詹姆、埃拉·伊斯特莱菲这两位国际巨星一同献唱，特别嘉宾是滚石乐队的老将米克·贾格尔以及牙买加的"飞人"博尔特。