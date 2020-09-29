高加索战事恶化 红十字会谴责无差别炮击

(德国之声中文网) 亚美尼亚和阿塞拜疆之间的战事恶化，双方互相发射火箭，也都指责对方攻击平民。红十字国际委员会10月5日谴责双方部队展开无差别炮击，违反国际法。

9月底阿塞拜疆与亚美尼亚爆发战争以来，已经至少有240人丧命。阿塞拜疆国防部发表声明，谴责该国南部约有33万居民的城市占贾 (Ganja)遭到亚美尼亚袭击，造成一名平民身亡、四人受伤。声明也提到其他平民区包括泰尔泰尔 (Terter)和霍拉迪兹 (Horadiz)也被火箭和大炮袭击。

亚美尼亚政府否认攻击阿塞拜疆城市，但是一名南高加索的纳戈尔诺-卡拉巴赫地区(Nagorno-Karabakh) 的亚美尼亚军官却声称他的部队摧毁了占贾的一个空军基地。

另一方面，亚美尼亚称其首都斯蒂班納克特 (Stepanakert)以及另一个城市马尔塔克尔特 (Martakert)遭到阿塞拜疆空军和长程导弹袭击。

在一片混乱之中，红十字会并未指明对象，直接就无差别炮击的行为进行谴责，称该行为违反了国际法。红十字会国际委员会的欧亚大陆地区主任舒普(Martin Schuepp)在声明中说:「红十字国际委员会强烈谴责......针对城市、城镇等人口密集地区使用爆炸性武器进行所谓的非法袭击。」

阿塞拜疆宣示主权

10月4日，阿塞拜疆总统阿利耶夫 (Ilham Aliyev)发表激烈谈话，要求亚美尼亚承认纳戈尔诺-卡拉巴赫地区属于阿塞拜疆。他说: 「纳戈尔诺-卡拉巴赫是我们的土地。我们必须回到那里，这也是我们现在正在做的。」他还说亚美尼亚势力必须离开该国领土，「不是在口头上，而是在行动上」。

纳戈尔诺-卡拉巴赫地区传统上由亚美尼亚人居住，但是在苏联时期成为阿塞拜疆的一个自治区，目前国际上也认定该地区属于阿塞拜疆。然而现在当地居民多为亚美尼亚裔，也是由亚美尼亚势力实际控制。数十年来，阿塞拜疆试图收复领土却都没有成功。阿塞拜疆和亚美尼亚曾在1994年签订停火协议，但主权归属始终没有解决，僵局维持至今。

张慈/邹宗翰 (路透社、法新社、德新社)