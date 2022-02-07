高伯特：交响小品  

菲利普·高伯特（Philippe Gaubert，1879年7月5日-1941年7月8日)是著名的长笛家演奏家、指挥家和作曲家，也是法国长笛学派的重要代表。他1879年7月5日出生在法国卡奥尔（Cahors），7岁随父母来到巴黎，几年后师从法国长笛乐派创始人波尔·塔法内尔（Taffanel）学习长笛。

高伯特作品种类广泛，不仅有长笛音乐，还有芭蕾舞剧、管弦乐作品及歌剧。

从风格上看，他的早期作品受到老师塔法内尔和印象派的影响，晚期作品倾向现代新古典风格，更为自由、不拘于形式。

请听他创作的交响小品。演奏为米歇尔·布坎南（Michael Buchanan）和卡塔兹娜·维佐雷克(Katarzyna Wieczorek)。



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