骇客自称获上海健康码千万个人信息 上网出售

(德国之声中文网)据路透社报道，上海一名骇客自称出售4850万人健康码个人信息资料。这位用户名为“XJP”的骇客对这些包含电话号码、姓名、身份证号、健康和旅行信息的资料要价4000美元。

“XJP”称，资料里包括所有在上海居住以及访问过上海、使用健康码的人员的信息。

最初他为这些信息资料提出的售价是4850美元，但是一天后降价到4000美元。

两天前，骇客论坛“突破论坛”（Breach Forums）上有人标价出售这些信息，相关帖子还包含了一些样本。样本中列出的47人中有11人向路透社证实确有其人，但是两人表示样本中列出的身份证号是错误的。

在上海使用的新冠疫情随身码中的数据由市政府管理。用户通过支付宝或者微信使用相关程序。

“XJP”、上海市政府、支付宝和腾讯都没有立刻回复路透社的问询。

这已经是一个多月以来上海第二次传出骇客盗取个人信息并在网络上出售的消息。上个月，一名骇客声称从上海警方获得了10亿中国公民的大量个人信息，喊价10个比特币出售。

一位自称名叫“ChinaDan”的骇客同样也是在“突破论坛”上声称获得了包括姓名、地址、出生地、公民身份证号码、手机号码、所有犯罪案件细节等内容在内的10亿中国公民的信息，数据量超过23TB。

（路透社）

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