驾驶难民船强行入港 德国女船长面临多年监禁

（德国之声中文网）德国援助组织"海洋观察"（Sea-Watch）救助难民的船只因在意大利兰佩杜萨岛港口非法停泊，船长被捕，船被没收。该援助组织发言人诺伊格鲍尔（Ruben Neugebauer）在罗马向德新社证实了这一消息。此间船上的 40名移民已经上岸。

两周多前，船上的40名难民在利比亚海岸前获救。在接下来的时间里，救援组织的救援船"海洋观察3号"一直在等待能够获准进入欧洲的一个安全港口。这些移民将被如何处理，目前尚不清楚。不过包括德国在内的几个欧盟国家已经表示愿意接收这些寻求庇护者。据意大利安萨通讯社报道，31岁的的救援船女船长拉科特（Carola Rackete）因对抗军舰或使用暴力面临3到10年的监禁。

除了移民外，船上还有22名船员和多名意大利议员。女船长拉科特在被警方逮捕前在推特上说明了她采取这一行动的原因。她说，意大利检方公开表示，他们不会帮助"获救者登陆"。 拉科特说："这就是说，我们还要继续徒劳的等待解决方案"。

尽管意大利政府禁止"海洋观察3号"进入该国的领海，但拉科特不顾禁令驾船强行入港。 她强调说："我驾船进入意大利水域，把他们（移民）带到了安全的兰佩杜萨岛。"据援助组织海洋观察的女发言人利纳迪(Giorgia Linardi)说，包括德国、葡萄牙、法国和卢森堡在内的四个国家已同意接受该船的移民。

宣布进入紧急状态

该救助组织发推文说，他们在大约60小时前宣布进入紧急状态。但是"没有人理睬我们，没有人愿承担责任。而我们的首要任务是将40名获救难民送到安全地区。"星期五（6月28日），意大利检方已经启动对拉科特的调查程序。据海洋观察发言人利纳迪说，她被指控协助和教唆非法移民以及破坏海洋法。

多年来，欧盟国家一直对乘船难民的分摊机制存有争议。意大利右翼民粹主义内政部长萨尔维尼（ Matteo Salvini）现在要求难民获准登陆之前，愿意接收的国家要做出具体的"保证"。他还表示，意大利政府会"坚决"惩罚违法者。

李京慧/任琛 (德新社、海洋观察)