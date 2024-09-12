驻美经贸办恐失去特权 对香港影响几何？

美国众议院通过法案，要求行政部门撤销香港驻美经济贸易办公室享有的特权。美国议员认为香港的自治已遭破坏，华府应避免北京利用香港曾经的合法性渗入美国体系。香港驻美经贸办的工作及角色是什么？针对其可能失去特权，各界如何回应？

（德国之声中文网）美国众议院週二（9月10日）以413票赞成、3票反对的票数，通过《香港经济贸易办事处认证法案》，要求行政部门撤销香港驻美经济贸易办公室享有的特权与豁免，甚至关闭办事处。接下来，这项法案将送交参议院，等待审议和表决。

美国两党议员批评北京践踏香港自由及民主，指控香港与中国再无分别。共和党议员史密斯（Chris Smith）提出动议时，提及壹传媒创办人黎智英、前香港众志秘书长黄之锋等人身陷囹圄；他认为，香港驻美经贸办有份成为北京的“外宣工具”，不应享有特权与豁免。

推动法案的香港民主委员会（HKDC）发声明表示，法案将限制港府在美国领土影响外国和跨国镇压的企图，是香港颁布《国安法》及实施《基本法》23条后，美国首个重大涉港法案。

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中国外交部驻港特派员公署强烈谴责和坚决反对，批评美方鼓噪取消特区驻美经贸办特权豁免待遇甚至关闭办事处，抹黑香港国际声誉，打压香港对外经贸合作。

港府发声明批评法案“自欺欺人”，指美国自身有最严厉的国安法律，却双重標准，恶意污蔑实施《香港国安法》和《维护国家安全条例》的公正性和合法目的，漠视香港特区维护国家安全的宪制责任和固有权利，干预香港事务。

香港《信报》报道，香港立法会商界议员林健锋称，驻美经贸办是从事与经济文化交流的工作，美国采用行政或立法方法迫使经贸办关闭并不可取；作为自由贸易大国，用这种手段“可耻”，不是文明社会做法。

不过，林健锋认为，即使经贸办关闭，对商界影响不会太大，且以往曾出现制裁行动，亦未停止香港和美国商界的往来。

香港在全球设14个海外经贸办

目前，香港政府在全球设有14个海外经贸办，分布于德国、澳大利亚、日本、英国等国，虽然并非外交机构，但承袭殖民地年代的独特地位，部分国家为香港经贸办提供外国使节般的特权。

资料显示，香港驻柏林经贸办于2009年投入运作，享有与主权国家机构相同的外交豁免权，负责处理德国、奥地利、捷克、匈牙利、波兰、斯洛伐克、斯洛文尼亚、瑞士等国与香港的关系。

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香港分别于1983年、1986年和1987年，在美国纽约、旧金山和华府设立经贸办。1997年香港主权移交中国前夕，美国通过专项立法，允许3个香港驻美经贸办适用1945年《国际组织豁免权法》，官员可免遭美国搜查、没收财产、征收指定税项。

港府称，3个驻美经贸办一直按当地法律顺利运作，属于互利共赢，而美国对香港贸易顺差过去10年高达2715亿美元，是全球贸易伙伴最高。

根据资料，设立经贸办目的是促进香港与其他国家的经济和贸易利益。

近年中美关系紧张，去年12月美国国会通过《国防授权法》，把中国、香港和澳门都列为“海外敌对势力”；香港保安局局长邓炳强则多次批评美国跨党派议员动议把香港官员纳入制裁名单。

随著中美关系的变化，在经贸方面，香港政府积极开拓其他市场，筹备在莫斯科、孟买设立新经贸办，并计划在马来西亚首都吉隆坡设立经贸办，加强与东盟地区的合作。

香港驻伦敦经贸办违英国安案

今年5月，英国以《国安法》起诉3名涉嫌在当地为港府从事情报工作的人士，分别是驻伦敦经贸办行政经理袁松彪（Chung Biu Yuen）、提供保镳服务的卫志梁（Chi Leung Peter Wai）、曾任移民执法官员的英籍男子特克里特（Matthew Trickett）。

法庭起诉资料称，这3人“涉嫌在英国跟踪监视香港流亡异议人士罗冠聪、刘祖廸等”。

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此案件明年2月审讯，袁松彪、卫志梁获准保释，但特克里特5月被发现陈尸在公园，英国警方指死因不明，控方已经向法院呈报确认其死亡，终止对其起诉。

这宗事件引发英国社会的关注。台湾中央社报道，7位跨党派英国国会议员发布联合声明，指若经贸办人员的行动已逾越正当经贸业务范圍，英国政府应该考虑关闭经贸办，并呼吁政府检讨香港驻伦敦经济贸易办事处享有的地位和特权，修改相关法律。

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