驻立陶宛台湾代表处揭牌 中国怒批“性质恶劣”

（德国之声中文网）台湾外交部周四（11月18日）午后发布新闻稿宣布，驻立陶宛台湾代表处正式成立并挂牌运作，开启台立关系交流合作新页。该办事处即日起将负责立陶宛全境包含领事等业务。

对此，中国外交部发言人赵立坚周四深夜回应相关询问时表示，“立陶宛政府不顾中方强烈反对和多次劝阻，批准台湾当局设立所谓‘驻立陶宛台湾代表处’，此举在世界上制造一中一台，公然违背一个中国原则”。

他批评立陶宛背弃在两国建交公报中的政治承诺，“损害中国主权和领土完整，粗暴干涉中国内政，性质极为恶劣，中国政府表示强烈抗议和坚决反对，将采取一切必要措施捍卫国家主权和领土完整，由此产生的一切后果由立方负责”。

赵立坚要求立陶宛“立即纠正错误决定”，也正告台湾当局“妄图挟洋谋独是打错了算盘，注定逃脱不了失败的下场”。

台湾总统蔡英文则在推特上写道：“很高兴庆祝台湾驻立陶宛代表处的成立。这标志着我们的民主伙伴关系向前迈出了重要的一步，并为更紧密的台立合作奠定基础。”

将出任首任驻立陶宛代表的现任驻拉脱维亚代表黄钧耀对法新社表示：“我们非常高兴有机会成为台立关系的促进和推动者”。

他认为此次能以“台湾”名义设立代表处意义重大，“我们不会过多地强调地缘政治背景。作为我国的代表处，我所关注的促进实质关系。”

值得关注的是，立陶宛1990年从苏联独立后的首任元首维陶塔斯·兰斯伯吉斯（Vytautas Landsbergis）亲赴台湾代表处祝贺。立陶宛国会外交委员会主席帕维利奥尼斯（Žygimantas Pavilionis）形容这是“历史性的一天”。中央社引述帕维利奥尼斯称，驻立陶宛台湾代表处的设立是自由民主的胜利。

台湾在7月公布将在立陶宛设立代表处。台湾总统蔡英文当时曾表示，该代表处的成立是重要外交突破，两国的友好关系将更上一层楼。 立陶宛也正筹备在台湾设立经贸办事处。

这是台湾继2003年在斯洛伐克设立代表处后，相隔18年再次于欧洲国家设立代表处。在中国日益强劲的外交攻势下，台湾目前仅存15个邦交国，但台湾以"台北"名义在许多国家设有实质上为大使馆的代表处。欧盟国家、英国、澳大利亚、美国等也在台北设有办事处。

台湾与立陶宛宣布互设代表处后立即引发北京强烈不满。中国外交部8月10日宣布召回北京驻波罗的海国家立陶宛大使，同时要求立陶宛召回驻中国大使，以表达对立陶宛允许台湾以"台湾"名义设立"代表处"的坚决反对。

欧盟和美国则纷纷表态支持立陶宛与台湾深化关系。欧盟理事会主席米歇尔及欧委会主席冯德莱恩10月28日在给由欧洲议会及欧洲多国国会友台小组成立的"福尔摩沙俱乐部"（Formosa Club）的署名回函中，对立陶宛与台湾互设代表处表示支持。信中写道，欧盟维持"一个中国"政策不变，承认中华人民共和国政府是代表中国的合法政府，与此同时，欧盟及其成员国有意及有权继续发展对台关系及合作。"我们是志同道合的伙伴，拥有共同价值和理念，特别是在民主、法治和人权方面。台湾是（亚洲）地区重要的经济和高科技合作伙伴。"

文末强调，针对欧盟成员国的威胁、政治压力和胁迫性措施是不可接受的，欧盟将反制此类行为。"欧盟内部的统一和团结仍是维护与所有国家利益和价值观的关键，特别是面对中国。"

对欧洲理事会主席和欧盟委员会主席所发表的联名信，中国外交部发言人汪文斌曾在10月30日做出回应称："我们坚决反对台当局在国际上制造'两个中国'和'一中一台'的图谋，坚决反对建交国同台当局进行官方往来，敦促立陶宛政府恪守同中国建交时所作庄严政治承诺，不要作出不可挽回的错误决定。欧方应当采取正确立场，防止干扰中欧关系健康发展。"

美国也多次表示支持立陶宛与台湾发展互惠关系。美国国务卿布林肯9月与立陶宛外长蓝斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在华府会晤时，赞扬立陶宛捍卫民主与自由，并重申美国对立陶宛的支持"如钢铁般坚定"。

美国跨党派议员11月初则提出决议案，支持立陶宛与台湾发展关系，并鼓励世界各国支持立陶宛对抗中国的胁迫。

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