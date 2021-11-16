驻立陶宛台湾代表处开张 台立开启交流新页

（德国之声中文网）台湾外交部周四（11月18日）午后发布新闻稿宣布，驻立陶宛台湾代表处正式成立并挂牌运作，开启台立关系交流合作新页。该办事处即日起将负责立陶宛全境包含领事等业务。首任驻立陶宛代表将由现任驻拉脱维亚代表黄钧耀出任。

新闻稿中介绍，台湾和立陶宛在半导体、雷射、金融科技等各项产业领域具有庞大合作潜力，中东欧三国经贸投资考察团10月下旬成功访问立陶宛，双方签署6项合作备忘录，共同擘画未来密切合作蓝图，奠定友好坚实的合作基础，未来也将持续在共享的核心价值上，致力促进双方人民友谊。

台湾外交部也在推特上发文感谢立陶宛政府及全球友人的支持，让驻立陶宛台湾代表处的设立成真。

台湾在7月公布将在立陶宛设立代表处。台湾总统蔡英文当时曾表示，该代表处的成立是重要外交突破，两国的友好关系将更上一层楼。 立陶宛也正筹备在台湾设立经贸办事处。

这是台湾继2003年在斯洛伐克设立代表处后，相隔18年再次于欧洲国家设立代表处。在中国日益强劲的外交攻势下，台湾目前仅存15个邦交国，但台湾以"台北"名义在许多国家设有实质上为大使馆的代表处。欧盟国家、英国、澳大利亚、美国等也在台北设有办事处。

台湾与立陶宛宣布互设代表处后立即引发北京强烈不满。中方并指责立陶宛严重损害中国主权和领土完整。中国外交部8月10日宣布召回北京驻波罗的海国家立陶宛大使，同时要求立陶宛召回驻中国大使，以表达对立陶宛允许台湾以"台湾"名义设立"代表处"的坚决反对。

欧盟和美国则纷纷表态支持立陶宛与台湾深化关系。欧盟理事会主席米歇尔及欧委会主席冯德莱恩10月28日在给由欧洲议会及欧洲多国国会友台小组成立的"福尔摩沙俱乐部"（Formosa Club）的署名回函中，对立陶宛与台湾互设代表处表示支持。信中写道，欧盟维持"一个中国"政策不变，承认中华人民共和国政府是代表中国的合法政府，与此同时，欧盟及其成员国有意及有权继续发展对台关系及合作。"我们是志同道合的伙伴，拥有共同价值和理念，特别是在民主、法治和人权方面。台湾是（亚洲）地区重要的经济和高科技合作伙伴。"

文末强调，针对欧盟成员国的威胁、政治压力和胁迫性措施是不可接受的，欧盟将反制此类行为。"欧盟内部的统一和团结仍是维护与所有国家利益和价值观的关键，特别是面对中国。"

对欧洲理事会主席和欧盟委员会主席所发表的联名信，中国外交部发言人汪文斌曾在10月30日做出回应称："我们坚决反对台当局在国际上制造'两个中国'和'一中一台'的图谋，坚决反对建交国同台当局进行官方往来，敦促立陶宛政府恪守同中国建交时所作庄严政治承诺，不要作出不可挽回的错误决定。欧方应当采取正确立场，防止干扰中欧关系健康发展。"

美国也多次表示支持立陶宛与台湾发展互惠关系。美国国务卿布林肯9月与立陶宛外长蓝斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在华府会晤时，赞扬立陶宛捍卫民主与自由，并重申美国对立陶宛的支持"如钢铁般坚定"。

美国跨党派议员11月初则提出决议案，支持立陶宛与台湾发展关系，并鼓励世界各国支持立陶宛对抗中国的胁迫。

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