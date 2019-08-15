 驻港领馆雇员内地被扣 英国深表关切 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.08.2019

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时政风云

驻港领馆雇员内地被扣 英国深表关切

在香港反送中抗议持续不断的背景之下，英国本周二表示，对英国驻香港领事馆一名职员被扣中国内地的报道深感忧虑。

China Botschaft von Großbritannien in Hongkong (Imago Images/photothek/U. Grabowsky)

英国驻香港领事馆（资料图片）

（德国之声中文网）据"香港01"网站报道，英国驻香港领事馆职员Simon Cheng8月8日去深圳后，次日没有回去上班。报道称，Simon Cheng8月8日晚搭高铁返港，途中先后告知女友"搭高铁途中"及"正在过境"，但之后却失去联络至今。

英国外交与联邦事务部代表在英国驻北京大使馆发布的一项声明中表示，"我们对有关我们团队一名成员从深圳返回香港时被拘留的报道极为关切。我们正在向他的家人提供帮助，并向广东省和香港当局了解情况。"

中国外交部拒绝对该事件置评。香港警方尚未对有关询问做出回答。

香港入境事务处通过电邮证实，收到当事人家属要求协助的询问，并已向其家庭提供了合理的建议以及实际帮助。

最近数周，抗议政府的浪潮席卷香港。北京指责英国和其它西方国家干预中国的事务。英国、美国和其它国家则呼吁中国遵守香港1997年回归时确定的"一国两制"原则。

 

乐然/李鱼（路透社）

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