（德国之声中文网）中国国防部发言人吴谦周三月日间接表示，如果香港政府发出相关请求，中国人民解放军驻港部队将协助维持秩序。当被问及中国军队会如何应对香港局势发展时，吴谦强调，绝不允许挑战中央权威和"一国两制"底线。他说："关于你的具体问题，在驻军法的第三章第十四条有明确规定。"

根据《 中华人民共和国香港特别行政区驻军法》，"香港特别行政区政府根据香港特别行政区基本法的规定，在必要时可以向中央人民政府请求香港驻军协助维持社会治安和救助灾害。"

吴谦的表述引发有关北京是否会动用军队恢复香港秩序的讨论。两个月来，"送中条例"引发的抗议浪潮愈演愈烈。上周日，示威者一度包围中联办，并污损了象征中国主权的国徽。相关图片在中国官媒和社交网络广泛流转，于是就有了中国大陆网民要求"中央政府采取果断措施，平息事态。"的呼声。

代价太大？

不过，香港政治学者郑宇硕则认为，北京动用军队的可能性微乎其微。他对德国之声表示："首先，香港拥有装备精良、训练有素的警察队伍，人数达三万。而具有暴力倾向的示威者充其量不过几千人而已，所以，香港警察完全具有控制局面的能力。其次，出动军队对北京来说代价过大。一方面让全世界看到香港局面失控，严重打击香港的营商环境和经济发展，另一方面也是对一国两制的破坏。"

中国官媒《环球时报》总编胡锡进也明确反对驻港部队出面维持秩序。他在一条博文中写道："如果解放军出手帮着稳定局势，香港将在治安上得利，但香港的舆论肯定不会买账，而会得了便宜卖乖，一边享受恢复秩序的好处，一边指责北京破坏'一国两制'。这完全是一单费力不讨好的事情，使不得啊。"

1997年主权移交后，中国一直在香港派驻有一支包括陆海空三兵种的部队。这支部队较为低调，很少出现在公共视野中。曾担任中英香港问题谈判中方首席谈判代表的周南前不久接受中国媒体采访时透露，解放军驻港曾是当年中英谈判的一个争执焦点，而邓小平一直强调"在港驻军一条必须坚持，不能让步。""如果发生大动乱，或者把香港变成一个在'民主'的幌子下反对大陆的基地，怎么办？那就非干预不行"。