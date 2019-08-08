驻港外交官被起底 美批中「流氓政权」

(德国之声中文网) 8月8日，美国国务院发言人称中国为「流氓政权」(thuggish regime)。这次谴责的措辞之严厉，在过去中美贸易战或是军事对峙中都未曾出现。

美国国务院发言人奥尔塔格斯(Morgan Ortagus)在周四的记者会上说: 「泄露美国外交官的个人信息、照片、儿子的姓名，我不认为是正式抗议。这是流氓政权才会有的作为。」她说: 「这不是一个负责任的国家该有的做法。」

奥尔塔格斯说，该外交官只是做他们的工作。她解释道，美国外交官跟外国政府官员见面，也和在野的抗议人士会面，不仅限香港或中国。她说:「不只是美国外交官这么做，其他国家的外交官也一样会这么做。」

她说: 「中方说他们提出正式抗议，但事实上却是骚扰一位美国外交官。我对这个有意见。」

中国谴责美国干预

同一天，中国外交部驻港公署发出声明表示，已经在8月8日紧急约见美国驻港总领馆高级官员，也对众志成员会见美国驻港澳总领事一事提出严正交涉，表达强烈不满和反对，要求美方澄清。驻港公署在声明中说:「中方维护国家主权安全和香港繁荣稳定的意志坚定不移，坚决反对任何国家、组织和个人以任何方式干预香港事务。」该声明亦提出《维也纳外交关系公约》、维也纳领事关系公约》要求美国驻港总领馆人员遵守。

在「反送中」示威浪潮当中，中国把香港情势归咎给外国势力干预，特别剑指美国。中国官媒央视发表社评，标题为「谁在充当乱港幕后黑手?」之后获得中国各大媒体广泛转發，也有媒体在标题加上一句「『港独人士』向颠覆专家请示什么?」

一张照片引风波

8月7日，香港媒体东网宣称接到读者报料，刊登出美国驻港总领事、美领馆政治部主管朱莉·埃德(Julie Eadeh)在8月6日下午五点与黄之锋和罗冠聪，联同港大学生会的黄程锋和彭家浩见面的照片。香港媒体《大公报》接着跟进做追踪报导，称黄之峰与罗冠聪为「港读组织头目及其组织份子」，更把朱莉·埃德形容为一名「身份神秘、行事低调的颠覆专家｣，称她曾经服务的美国国务院民主、人权及劳工事务局是「美国重要的对外心战部门」，并且参与「抹黑中国内地及香港特区人权的报告」的编写。除此之外，《大公报》还在报导中详细的揭露了埃德夫妇的职业与学历，甚至是亲生子女的姓名。

黄之峰8月7日在脸书上解释道，与朱莉·埃德见面是为了讨论《香港人权民主法》的立法进程，也促请美国停止出口催泪弹和橡胶子弹给香港警察。再者，美国领事当天在与黄之峰见面之前，已经和建制派与民主派的立法会议员会过面。黄之峰也说自己曾经到访华府直接与美国议员交流，罗冠聪更曾经在今年五月和美国国务卿蓬佩奥会面，「对比之下，现在于香港与驻港领事交流，根本没有什么特别。」

美国国务院官员匿名对法新社表示，美国政府的代表定期与香港、澳门各种不同背景的人士见面。「例如在这个报导的同一天，我们的外交官也和建制派与民主派议员见面，另外也和美国商界人士与领事团见面。」

中国近日在各大媒体上越来越倾向把反送中示威形容成西方势力干预的结果，但是除了引述一些西方政治人物的言论之外，没有提出太多相关的证据。香港前特首董建华在7月31日公开说，他认为「逃犯条例」的修订争议是美国与台湾当局所组织。

罗法/夏立民 (综合报导)