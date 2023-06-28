驻欧盟大使：中国不排除支持乌克兰收回所有被占领土

（德国之声中文网）据半岛电视台周二（6月27日）报道，中国驻欧盟大使傅聪不久前接受采访时表示，支持乌克兰恢复1991年划定的领土边界，也是中国的选项之一。

“为什么不呢？我们尊重所有国家的领土完整。……但这些是俄罗斯和乌克兰应该讨论和解决的历史问题，这就是我们的立场。”傅聪在被问到中国是否支持乌克兰收复包括2014年被俄吞并的克里米亚半岛在内的被侵占领土时说。

他是在近两周前的6 月 16 日在布鲁塞尔举行的2023年欧盟中国商会“中欧商业高峰论坛”之后，对半岛电视台和另外两家媒体发表了上述言论。

今年4月，傅聪在接受《纽约时报》采访时就曾表示，中国并不承认俄罗斯吞并乌克兰领土的行为，包括克里米亚和顿巴斯地区。他为中国对乌克兰战争的立场辩解称，之所以没有谴责入侵，是因为中国能够理解俄罗斯关于防御北约入侵的主张，也因为中国政府相信，比起西方领导人的说法，“战争的根源要复杂得多” 。

当时傅聪还强调，中国没有向俄罗斯提供军事援助。他解释称，所谓中俄友谊“没有止境”的说法“仅仅是一种修辞”，不应被曲解。

中國在俄烏戰爭中扮演的角色

外交部：促谈是一贯立场

傅聪对半岛电视台重申了中国的基本立场：“我们主张和平，我们认为通过在谈判桌上解决分歧来尽快实现和平非常重要。”

北京今年2月公布了一份有关乌克兰战争的“12点”和平计划，旨在寻求“政治解决方案”来结束战争。上个月，中国还派特使李辉前往基辅、莫斯科和其他欧洲国家进行斡旋，但之后并未公布此行获得的具体成果。

中国始终没有谴责俄罗斯对乌克兰的侵略。在上周瓦格纳军事集团哗变事件后，中国外交部6月25日发表声明表示，瓦格纳事件是俄罗斯的内政，而中方作为俄国的“友好邻邦”及“新时代全面战略协作伙伴”，支持俄国“维护国家稳定，实现发展繁荣”。

在中国外交部6月28日举行的例行记者会上，有记者对傅聪就乌克兰问题的最新表态提问。外交部发言人毛宁表示，关于乌克兰危机，中方的立场是一贯的，也是非常明确的，“我们认为各方应当通过对话谈判为政治解决危机创造条件。”

（综合报道）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。