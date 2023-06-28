 驻欧盟大使：中国不排除支持乌克兰收回所有被占领土 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.06.2023

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驻欧盟大使：中国不排除支持乌克兰收回所有被占领土

中国驻欧盟大使傅聪在两周前接受卡塔尔半岛电视台采访时表示，他认为中国有理由支持乌克兰收回包括克里米亚在内的被占领土的努力。

驻欧盟大使傅聪是极少数公开对乌克兰战争发表看法的中国外交官之一

驻欧盟大使傅聪是极少数公开对乌克兰战争发表看法的中国外交官之一

（德国之声中文网）据半岛电视台周二（6月27日）报道，中国驻欧盟大使傅聪不久前接受采访时表示，支持乌克兰恢复1991年划定的领土边界，也是中国的选项之一。

“为什么不呢？我们尊重所有国家的领土完整。……但这些是俄罗斯和乌克兰应该讨论和解决的历史问题，这就是我们的立场。”傅聪在被问到中国是否支持乌克兰收复包括2014年被俄吞并的克里米亚半岛在内的被侵占领土时说。

他是在近两周前的6 月 16 日在布鲁塞尔举行的2023年欧盟中国商会“中欧商业高峰论坛”之后，对半岛电视台和另外两家媒体发表了上述言论。

今年4月，傅聪在接受《纽约时报》采访时就曾表示，中国并不承认俄罗斯吞并乌克兰领土的行为，包括克里米亚和顿巴斯地区。他为中国对乌克兰战争的立场辩解称，之所以没有谴责入侵，是因为中国能够理解俄罗斯关于防御北约入侵的主张，也因为中国政府相信，比起西方领导人的说法，“战争的根源要复杂得多” 。

当时傅聪还强调，中国没有向俄罗斯提供军事援助。他解释称，所谓中俄友谊“没有止境”的说法“仅仅是一种修辞”，不应被曲解。

中國在俄烏戰爭中扮演的角色

外交部：促谈是一贯立场

傅聪对半岛电视台重申了中国的基本立场：“我们主张和平，我们认为通过在谈判桌上解决分歧来尽快实现和平非常重要。”

北京今年2月公布了一份有关乌克兰战争的“12点”和平计划，旨在寻求“政治解决方案”来结束战争。上个月，中国还派特使李辉前往基辅、莫斯科和其他欧洲国家进行斡旋，但之后并未公布此行获得的具体成果。

中国始终没有谴责俄罗斯对乌克兰的侵略。在上周瓦格纳军事集团哗变事件后，中国外交部6月25日发表声明表示，瓦格纳事件是俄罗斯的内政，而中方作为俄国的“友好邻邦”及“新时代全面战略协作伙伴”，支持俄国“维护国家稳定，实现发展繁荣”。

在中国外交部6月28日举行的例行记者会上，有记者对傅聪就乌克兰问题的最新表态提问。外交部发言人毛宁表示，关于乌克兰危机，中方的立场是一贯的，也是非常明确的，“我们认为各方应当通过对话谈判为政治解决危机创造条件。”

 

（综合报道）

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