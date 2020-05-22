驻德美军将大批撤离德国？

（德国之声中文网）据称美国总统特朗普已经下令迅速从德国撤出数千名美军士兵。华盛顿政府的一位工作人员说，目前长期驻扎在德国的34500名美国士兵中，有9500人将在9月之前撤离。其中一些士兵将转移到波兰和其他盟国，另一些人返回美国。

据《华尔街日报》报道，特朗普的国家安全顾问奥布莱恩（Robert O'Brien）最近签署了一项备忘录。该备忘录确定留驻德国的美军人数为25000人。

《华尔街日报》没有谈及计划撤军的原因，但提到特朗普一再要求德国增加国防开支。北约国家设定的目标是将其经济产出的2%用于国防，然而德国距离这一目标还路途遥远。

"很不寻常的做法"

对于《华尔街日报》的报道，白宫和五角大楼即未证实也未否认。美国国家安全委员会发言人只是在回答记者提问时说，"目前"没有做任何公布。但是作为武装部队总司令，特朗普要时常检查军队的部署以及国外驻军的状况。这位发言人同时强调："美国将继续与我们的亲密盟友德国进行合作。"柏林联邦外交部对此未加表态。

德国联邦议院的外交政策专家尼克（Andreas Nick）对德国之声说，德国政府之前并未获悉美方的这一举动，这是"很不寻常的做法"。尼克表示，这一切显示，这应该并非一个技术性决定，"而是纯粹出于政治动机的决定"。

去年美国就已经威胁要从德国撤军。当时的美国驻德大使理查德·格伦内尔（Richard Grenell）在八月份曾表示："让美国纳税人继续为在德国的5万多名美国人支付费用，而德国却将其贸易盈余用于国内目的，确实是个侮辱。"

观看视频 03:35 分享 美国会从德国撤军吗？ 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3OkgC 美国会从德国撤军吗？

李京慧/王凡 (路透社，法新社，德新社等)