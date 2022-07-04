驻德大使言论起争议 基辅政府出面澄清

（德国之声中文网）作为乌克兰驻德大使，安德烈·梅尔尼克是乌克兰派驻德国的最高代表。但基辅政府却在一个问题上明确同梅尔尼克划清了界限。乌克兰外交部发表声明称："梅尔尼克接受德国记者采访时所发表的观点，纯属其个人观点，并不代表乌克兰外交部的立场。"一个国家同其驻外大使划清界限显然是很不同寻常的举动，更何况当事人又是乌克兰大使梅尔尼克，这位外交官在德国极具争议，有人对他赞不绝口，但也有很多人对他感到忍无可忍。

梅尔尼克前不久同德国记者荣格（ Tilo Jung）所作的视频访谈是最近这场争议的导火索。当荣格问到应如何评价乌克兰民族主义领袖班德拉（Stepan Bandera，1909-1959) 时，梅尔尼克表示，没有证据显示班德拉的支持者参与了当年对犹太人的屠杀。

乌大使："绝不是侩子手"

梅尔尼克说："班德拉并不是屠杀犹太人和波兰人的侩子手。"他强调说，班德拉只是利用了纳粹德国同苏联之间的战争，试图促成乌克兰的独立。荣格表示，梅尔尼克曾在2015年参拜过班德拉在慕尼黑的墓地，而梅尔尼克回应道，班德拉是一个罗宾汉式的"自由斗士"，但过去几十年来，总是有人往他身上泼脏水。

然而事实却是，班德拉并不是什么罗宾汉式的绿林好汉。近期发布的一系列学术研究均显示，作为"乌克兰民族主义者组织"的缔造者和领导人，班德拉及其追随者以坚定的反犹立场而臭名昭著。"乌克兰民族主义者组织"来自乌克兰西部的部分成员曾同纳粹德国并肩战斗，并参与了1943年的民族主义驱逐行动，造成了数以万计波兰平民和犹太人的死亡。1941年至1944年，班德拉本人也曾被关进柏林附近的萨克森豪森集中营。二战结束后，班德拉逃亡德国，1959年，他在慕尼黑被苏联克格勃特工刺杀身亡。直到今天，乌克兰民族主义者仍将班德拉视为民族英雄。

波兰外交部副部长马尔钦·普日达茨（Marcin Przydacz）周五表示，梅尔尼克的言论是完全不可接受的："我们非常清楚波乌关系的历史，也很清楚1943年东加利西亚和沃利尼亚发生了什么。"普日达茨这番话是暗示当时乌克兰民族主义者在当地实施的大屠杀罪行。不过，普日达茨最后也表示，"华沙只关注乌克兰政府的立场，而不会关心某些人的个人表述。"

以色列方面也对梅尔尼克的表态做出强烈回应。以色列驻德大使馆表示，梅尔尼克的讲话篡改历史事实，美化大屠杀，这是对被班德拉及其追随者屠杀的人的侮辱，也亵渎了当前乌克兰人民为捍卫民主和自由生活而进行的英勇斗争。

鉴于班德拉及其乌克兰民族主义运动组织同大屠杀和民族驱逐的历史关联，班德拉一直是个极具争议的历史人物。而梅尔尼克的言论显然加剧了这一争论。俄罗斯发起对乌克兰的侵略战争后，讲一口流利德语的梅尔尼克在德国的受关注度迅速上升，他多次指责德国政府在对乌克兰提供武器的问题上长期犹豫不决，今年五月，因德国总理肖尔茨当时拒绝前往基辅，梅尔尼克称肖尔茨的行为如同一只"受辱的小香肠"。这一侮辱性的言辞曾引起德国社会广泛讨论。

梅尔尼克的最新言论也引起了德国政府的关注。德国政府副发言人霍夫曼将记者荣格的相关推文标识为"值得一看"。联邦政府发言人团队成员对外部推文发表评论的行为极为罕见。

德国外交部则对外交辞令做出回应。外交部发言人瓦格纳表示，"已经关注到了梅尔尼克的相关言论。基辅政府已经澄清，这是大使的个人观点，并不代表乌克兰政府的官方立场。"

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