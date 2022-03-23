 驻华欧盟商会呼吁中国调整防疫策略 | 经济纵横 | DW | 12.04.2022

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经济纵横

驻华欧盟商会呼吁中国调整防疫策略

一封落款于4月8日的信件显示，驻中国欧盟商会向中国国务院发出呼吁，指出当前针对奥密克戎变种病毒的防疫措施已经严重干扰中国的供应链。商会主席建议中方加强老年人疫苗接种、尽快引入mRNA疫苗、允许无症状感染者居家隔离。

空空荡荡的上海街头

空空荡荡的上海街头

（德国之声中文网）这封由欧盟商会主席伍德克(Jörg Wuttke)签署、收件人为中国副总理胡春华的信件并没有正式对外公开，但是其文本已经广为流传。德国之声也得到了该信函的副本。路透社称，驻华欧盟商会已经证实了该文本的真实性。

在信件中，商会主席首先对中国政府"经慎重考虑后坚持贯彻"的动态清零防控政策表示了"充分理解"，然后开始历数在华欧洲企业在严格防疫措施下面临的种种挑战。伍德克引述驻华德国商会的最新调研数据称，51%的德企物流仓储、46%的供应链遭完全中断或受到严重负面影响，31%的受访德企表示其生产制造受到严重影响甚至停产、28%的受访企业表示人员配备率下降、29%的企业面临需求下降。

欧盟商会强调，超过1/3的驻华欧企的成品交付环节受到严重影响甚至完全中断，33%的企业出口欧洲的产品也受到相同影响。

驻华欧盟商会主席伍德克

驻华欧盟商会主席伍德克

伍德克认为，中国政府坚持的清零防疫策略在面对此前的德尔塔等新冠病毒变种时，"保障民众免受感染，有效助力中国经济在2020年实现迅速反弹，并引领世界经济复苏。"但是面对奥密克戎变种的全新挑战，大规模核酸检测、集中隔离的"老办法"似乎无法有效抑制病毒传播。"为实现清零目标而不断升级的防疫措施导致经济社会成本迅速增加，这一现状将对中国的国际形象造成负面影响，也将动摇外商投资对中国市场的信心。"

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由于中国政府持续实施严格的「清零」政策，中国金融中心、世界上最繁忙港口城市之一的上海已经几乎被完全封锁了一个星期。尽管「清零」在过去防止卫生医疗系统免于崩溃，如今却使中国各行各业甚至全世界所付出的经济代价不断增加。

上海4月11日放鬆部分封控管制，網路上有關疫情討論持續。浦東一名政協委員針對引發爭議的「上海夫妻誤判陽性」錄音檔事件給出官方解釋，但中國網民卻不買單。

官方稱對上海戰勝新一輪疫情充滿信心，但相較於官方強調的正能量，中國社群網絡近日卻爆發多波抱怨方艙醫院亂象的發文。

在持续封城的情况下，为了维持金融基础设施的运转，不少上海金融从业者已经多日留守办公室，睡在简易床垫上，吃盒饭和方便面用以饱腹。

虽已采取严格的封控政策，上海的新增确诊病例依旧持续攀升。中国外交部对美方的旅游警告作出回应。面对民众反应的供保难题，当局不断释放解决意愿。

“上海副市长哽咽发言”见诸多家媒体的同时也登上了新浪微博的热搜榜，但是这番景象似乎并没有博来中国网民的同情。同时，美国国务院就疫情提醒本国公民中国当地“任意执法”。

上海封城禁足令，对于每一个人的生活来说，都带来了巨大的考验。一位来自德国，在上海生活了近20年的米其林三星大厨，与DW德国之声中文网分享了他的感受。

單日新增1.3萬新冠病例，這不是全中國的確診數字，而是單單上海一座城市。上海週一（4日）的確診數字，讓中國社群網絡炸開了鍋。上海疫情對中國「動態清零」防疫政策有何啟示？抗疫下一步往哪走？德國之聲訪問兩位專家提供見解。

呼吁加强老年人接种

目前，中国多地出现了相对较为严重的疫情，其中聚集了大量欧洲企业的上海的每日新增感染病例数更是连续多天突破两万，令外界质疑中国迄今坚持的动态清零防疫策略是否还可持续。而中国疾控部门的专家学者近期则强调，中国的疫苗接种率、人均重症医疗资源状况不适合"躺平"策略。

根据中国疾控中心发布的数字，尽管中国总体疫苗接种率较高，但是60岁以上老年人的第三剂加强针的接种率只有约四成，80岁以上的老年人群中甚至有超过一半的人尚未完成两针接种。而老年人恰恰是新冠病毒感染后的高危群体，亟需疫苗带来的重症防护效果。作为对比：截至3月底，德国60岁以上老年人的第三剂加强针接种比例已经达到79%；在放松防疫管控方面较为领先的北欧国家，其老年人第三剂加强针接种比例甚至达到了约九成。

根据香港大学今年3月发布的一项研究，使用灭活疫苗技术的科兴疫苗，老年人只有在完成第三剂加强针接种后，才能实现与mRNA疫苗相近的重症防护效果(98%)。在均只接种两剂的情况下，科兴疫苗以及复必泰疫苗的老年人重症防护率分别为72%与90%，有着显著的差距。该研究也获得了中国疾控中心的资助。

有鉴于此，驻中国欧盟商会在致胡春华的信中也呼吁中国政府"重点推广60岁以上人群的疫苗接种"，并且引入更为有效的疫苗和加强针，"希望mRNA疫苗能早日在中国投入使用"。此外，信函还建议允许无症状感染者及轻症感染者居家隔离，以减轻医疗系统的压力。

欧盟商会在答复路透社问询时表示，正与中国有关部门保持联系，并期待尽早获得回应。

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香港外資專才撤離潮：什麼令他們非走不可？

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