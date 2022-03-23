驻华欧盟商会呼吁中国调整防疫策略

（德国之声中文网）这封由欧盟商会主席伍德克(Jörg Wuttke)签署、收件人为中国副总理胡春华的信件并没有正式对外公开，但是其文本已经广为流传。德国之声也得到了该信函的副本。路透社称，驻华欧盟商会已经证实了该文本的真实性。

在信件中，商会主席首先对中国政府"经慎重考虑后坚持贯彻"的动态清零防控政策表示了"充分理解"，然后开始历数在华欧洲企业在严格防疫措施下面临的种种挑战。伍德克引述驻华德国商会的最新调研数据称，51%的德企物流仓储、46%的供应链遭完全中断或受到严重负面影响，31%的受访德企表示其生产制造受到严重影响甚至停产、28%的受访企业表示人员配备率下降、29%的企业面临需求下降。

欧盟商会强调，超过1/3的驻华欧企的成品交付环节受到严重影响甚至完全中断，33%的企业出口欧洲的产品也受到相同影响。

驻华欧盟商会主席伍德克

伍德克认为，中国政府坚持的清零防疫策略在面对此前的德尔塔等新冠病毒变种时，"保障民众免受感染，有效助力中国经济在2020年实现迅速反弹，并引领世界经济复苏。"但是面对奥密克戎变种的全新挑战，大规模核酸检测、集中隔离的"老办法"似乎无法有效抑制病毒传播。"为实现清零目标而不断升级的防疫措施导致经济社会成本迅速增加，这一现状将对中国的国际形象造成负面影响，也将动摇外商投资对中国市场的信心。"

呼吁加强老年人接种

目前，中国多地出现了相对较为严重的疫情，其中聚集了大量欧洲企业的上海的每日新增感染病例数更是连续多天突破两万，令外界质疑中国迄今坚持的动态清零防疫策略是否还可持续。而中国疾控部门的专家学者近期则强调，中国的疫苗接种率、人均重症医疗资源状况不适合"躺平"策略。

根据中国疾控中心发布的数字，尽管中国总体疫苗接种率较高，但是60岁以上老年人的第三剂加强针的接种率只有约四成，80岁以上的老年人群中甚至有超过一半的人尚未完成两针接种。而老年人恰恰是新冠病毒感染后的高危群体，亟需疫苗带来的重症防护效果。作为对比：截至3月底，德国60岁以上老年人的第三剂加强针接种比例已经达到79%；在放松防疫管控方面较为领先的北欧国家，其老年人第三剂加强针接种比例甚至达到了约九成。

根据香港大学今年3月发布的一项研究，使用灭活疫苗技术的科兴疫苗，老年人只有在完成第三剂加强针接种后，才能实现与mRNA疫苗相近的重症防护效果(98%)。在均只接种两剂的情况下，科兴疫苗以及复必泰疫苗的老年人重症防护率分别为72%与90%，有着显著的差距。该研究也获得了中国疾控中心的资助。

有鉴于此，驻中国欧盟商会在致胡春华的信中也呼吁中国政府"重点推广60岁以上人群的疫苗接种"，并且引入更为有效的疫苗和加强针，"希望mRNA疫苗能早日在中国投入使用"。此外，信函还建议允许无症状感染者及轻症感染者居家隔离，以减轻医疗系统的压力。

欧盟商会在答复路透社问询时表示，正与中国有关部门保持联系，并期待尽早获得回应。

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