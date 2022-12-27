驻华欧盟商会：取消入境限制是正确的一小步

（德国之声中文网）驻华欧盟商会主席伍德克(Jörg Wuttke)在接受德国之声采访时，对中国政府宣布从1月8日起取消防疫入境限制的决定表示欢迎。他说，对于投资者而言，这是向正确方向迈出的"一小步"。

伍德克强调，这将是许多必须迈出的步伐之一，"开放意味着我们的在华员工可以再次去欧洲培训，而我们的总裁们也终于可以从德国飞过来了。与此同时，我们依然有很多不确定性。"伍德克本人也是德国化工巨头巴斯夫驻华首席代表及总经理。

他还说，病毒的迅速扩散给企业带来了短期困难，"我们将度过一个艰难的冬天，才能抵达更好的明年"。此外，航空公司也需要在多年的削减航线后重新提升往来中国的航班。

2020年疫情爆发后，中国全面收紧了出入境管制，而后各省份出台的短则14天、长则一个多月的隔离期规定，事实上阻绝了大部分进出中国的商务以及休闲旅行。中国公民也几乎不被允许出国旅游。

中国政府宣布从1月8日起取消防疫入境限制

今年6月，中国当局缩短了入境隔离期限，今年秋天再次缩短为5天集中隔离+3天居家隔离。中国国家卫健委12月26日夜间发布公告，自1月8日起取消所有的入境限制。此前，中国政府已经在12月初大规模放宽了防疫管制。持续了近三年的"动态清零"防疫策略自2022年初以来，已经反复迫使数以百万计的民众陷于漫长的封控。这在投资者中间造成了不安情绪，中国的经济也遭受了严重破坏。就在不久前，世界银行将中国今年的增长预期下调到2.7%，明年的预期则调整到4.3%。

伍德克及其代表的驻华欧盟商会此前曾呼吁中国政府摒弃清零防疫策略，并改善其疫苗接种行动。现在，他依然对未来充满希望："中国有着强大的复苏基因。也许在明年第二季度，我们就能看到更多的正常业务。"

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