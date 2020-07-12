 驻冲绳美军染疫人数激增 两基地被封 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.07.2020

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时政风云

驻冲绳美军染疫人数激增 两基地被封

位于日本冲绳的两个美国海军基地最近几天新冠病毒感染达到95例。美军不得不采取封锁措施。日方批评美军遏制疫情不力，冲绳县政府要求新到部队和家属在基地内隔离。

Futenma Air Station Militärbasis (picture-alliance/dpa)

美军驻普天间基地资料照片

（德国之声中文 网）在发现数十例新冠病毒感染之后，位于日本冲绳的两个美国海军基地采取了封锁措施。当地官员批评美国军方遏制疫情不够努力。

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日本政府发言人须贺佳秀周一（7月13日）证实，感染病例陡增之后，该地区其他七个海军基地也采取了限制措施。

位于日本南部的冲绳岛上驻扎着数万名美国军人。该岛登记在案的新冠病毒感染大约为150例。

须贺佳秀说，最近几天在美国军队中发现了63例感染，其中大多数发生在普天间和汉森营两个基地。冲绳县政府随后补充说，在普天间又确认了32起病例，总感染数到95起。

美军发言人孔泽少校（Major Ken Kunze）对法新社说，为应对此次疫情爆发，该地区所有九个美军基地都宣布“加强整个冲绳范围的保护措施”。这些措施包括关闭基地上不必要的设施、禁止基地外活动和鼓励远程办公。

孔泽少校说：“普天间和汉森营两处基地采取了更多措施以限制进出。”

冲绳大约有20,000名美国海军官兵，另外还有其他美国军事人员数千人。对他们的驻扎长期存在争论，当地人认为不堪重负。

新冠疫情爆发导致驻军与当地政府关系更加紧张。冲绳县知事玉城丹尼上周六表示，对染疫数量感到震惊。他对记者说：“我不禁对美国针对感染的措施感到严重怀疑。”

玉城丹尼表示，他已要求美军停止调遣轮值部队，并希望加强防疫措施。

目前尚不清楚这些美军基地聚集感染的源头，孔泽少校称正在进行调查。他说：“我们也在核查有关聚集的报告，并指导个体隔离……冲绳的军官们正在为阻止病毒扩散马不停蹄地工作。”

当地媒体说，人们对新到轮值部队和家属在基地外酒店的隔离表示担心。冲绳县政府官员表示，该县将要求中央政府和美军更加快速地共享疫情信息。他们说，该县还将要求美军新到部队和家属在基地内隔离。

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紧急状态的日本 前景不明的奥运

 

 

 

张平/  凝炼  （法新社）

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