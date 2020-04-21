驻俄大使批“闯关回国”引爆舆论

（德国之声中文网）在近日与在俄留学生华侨华商代表在线交流中，中国驻俄罗斯大使张汉晖谈到，“现在俄罗斯疫情不仅仅是汹涌，而是有些凶险”。他说，俄罗斯对疫情的判断不够准确，防控措施上紧下松，病毒检测没有达到应有的规模，普通民众的防疫意识淡薄，他个人判断高峰有可能在5月份。

接下来，张汉晖话锋一转痛批从俄罗斯回国躲避疫情的中国人。他说：“有个别中国人通过某种途径闯关回到国内，造成病毒输入，这个要在道义上是要受到谴责。但是为了逃脱责任，他就说‘俄罗斯不让我们待了’‘我们在那儿就是没有活路了’。‘我们实在是没有办法，我们被赶回来了’。这种做法实在是令人不齿！你吃着中俄合作的饭，砸了中俄关系的锅，这是没有道德底线的。”

他称，“在疫情完全结束之前，中俄陆路口岸的旅检功能绝不会再开启”，“滞留在远东的中国公民要在当地接受隔离，同时准备生活到疫情结束。”

据各大媒体报道，在绥芬河口岸关闭之前，有几批在俄罗斯的中国人取道符拉迪沃斯托克，再乘车到绥芬河口岸入境回国。入境这批人查出了大量的确诊病例。张汉晖说，根据病毒学分析、追踪，确实有部分人在莫斯科感染的，但是有相当一部分是在旅途中感染的。虽然他们的装束很高端，但是在旅途中喝水、吃饭、交流就传染了。使馆广泛做了在俄华商的工作，希望他们留在当地，就地抗疫。

张大使言论引起强烈反弹

张汉晖痛批从俄罗斯“闯关”回到国内的“个别中国人”道义上要受到谴责，“令人不齿”，“没有道德底线””，“滞留在远东的中国公民要在当地接受隔离，同时准备生活到疫情结束”的言论一出，舆论一片哗然。

一篇题为“从中国驻俄大使的发言，重新思考国家和国民的关系”的评论认为，张汉晖犯了几个原则性错误，最严重的错误，就是没有搞清楚国家和国民之间的关系。文章说，“我们为什么要建立国家？当然是为了保护国民，否则还要国家干什么？”，“如果国外爆发了瘟疫，海外中国人想回国，这有什么不可以的呢？无论他们以什么理由（这次是张大使所谓的“俄罗斯不让我们待了，我们在那儿没有活路了”），他们都可以回来！祖国，应该无条件地对他们敞开大门！对自己的国民敞开大门！......他们回国后，可以被隔离十四天，如果确诊也要治疗，但是，首先是允许他们回来！在现代社会，居然发生一个国家不允许自己国民回来的事情，实在是滑天下之大稽！这得多蠢才能说出这样的话！”

这篇评论一度在微信上广为流传，但不久后点击该文就已显示“此内容因违规无法查看”。

华语微信公众号《俄罗斯经济评论》主编老俄发表致张汉晖大使的公开信，题为“中国公民回到祖国怀抱是他们的合法权利”。文章说，“我认为在莫斯科的中国公民经远东长途跋涉经远东过边境口岸回国不是个别中国人的行为，是一个群体性集体过关事件，毕竟从4月初到8号口岸关闭前有几百名中国公民过关。另外说到闯关可能并不是这一群体的所作所为。在4月8日以前俄罗斯政府虽然宣布关闭口岸，但在中俄边境俄罗斯政府给中国公民留出了单向的回国通道，同时中国口岸方面也正常工作。那么，在两国口岸都通畅的情况下，中国公民走旅检通道正常过关，闯关的罪名有些莫须有?!”

公开信还指出，“俄罗斯政府没有下达过任何有关驱赶全体或者部分中国公民的政令。不过有一个事实与“造谣者”的描述有些近似。那就是，4月3日，莫斯科萨达沃市场有一座“红楼”宾馆被清场，市场管理方称该宾馆要消毒，让住宿者马上搬离。这宾馆里至少有几百人，在疫情期间，短时间内租到房子很难，所以促使更多人加入到了回国的队伍当中。”

公开信最后写到，“‘外防输入、内防反弹’成为我国防疫工作的重中之重，巩固现有防疫成果是全体中华儿女的共同期盼，更是我们旅俄华人的心愿。但国家说的“外防”不是“外阻”。就是说防范从国外输入病例，防的方法很多，当然最简单粗暴的方法是闭关锁国，禁止人员流动。但目前中国还没有采取这样的极端措施，中国公民仍然可以回到祖国的怀抱。让公民回国然后对其实施严格的隔离措施也能防住外来病毒的侵入。中国的疫情得到控制后多个省份都有闲置的方舱医院，防疫条件和设施都非常齐备。不能为了守住一个漂亮的疫情数据，就把公民限制在境外。防疫全球一盘棋，只要任何一个国家还存在哪怕一例新冠肺炎患者，防疫工作就不会结束。所以，把患者阻断在国门之外，并不是一个能根本解决问题的办法。”

张汉晖在4月17日与俄罗斯留学生和华侨华商代表的连线交流中表示，疫情结束前中俄陆路口岸旅检绝不开启，要在俄罗斯的中国人放弃“侥幸心理”，认识到完全没有可能回到中国。

黑龙江省外办4月7日发布消息称，“中俄双方商定，关闭绥芬河-波格拉尼奇内口岸旅检通道。黑龙江省人民政府外事办公室提醒在俄中国公民，在此期间勿贸然前往滨海边区经绥芬河口岸入境。”

4月8日，中国驻俄罗斯大使馆发布消息说，中俄陆路边境口岸人员通道目前已全部临时关闭。

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在新浪微博上，网友们也就张汉晖的表态发表各种评论。名为“二间大屋”的网友写道，“ 中国人想回家咋了？请兑现电影战狼！”

在《战狼》一片中，主人公有一句经典的台词：“也许中国的护照不能让你去到世界上任何一个地方，但是，中国的护照能把你从世界上任何一个地方带回来。”有网友指出：“一个负责任的大国首先是对自己的国民负责，然后再谈人类命运共同体！”；“关闭陆路口岸，致使国人无法回国，无论从法律层面还是从道义层面讲，真的说不过去。大使这样的话都说的出来，连外国人都瞧不起你。外交人员的言行，更关系着国家形象！ ”。也有网友认为，“闯关不对，但也要理解闯关人的难处，俄罗斯的情况有多糟糕才会有人铤而走险。作为一国大使，说这样的话，让侨民多寒心啊 ”。名为" 三不-先生”的网友表示：“意思出了国就不算中国人了？其他资本主义国家都鼓励国人回国，你倒好，出去了就不要了？边境地区建个隔离区就可以引导大家，非要用堵的办法，几万公里边防线更多的变数，得不偿失！ ”

还有网友指出，”把航班都砍了不让中国人回家，我们海外华人不是为你大局牺牲了嘛？还不够还要舆论上道德绑架？他们要是真违法回国你就该怎么判怎么判啊，这“道义上是要受到谴责的”，就说明人家没犯法呗，人家回国你们就道德绑架呗。 ”

也有网友认为，大使只是在抨击个别携带病毒违法闯关回国的人，国家肯定是欢迎国人回家的。

名为“２０１５记住了”的网友希望张汉晖大使正面回答：1.在俄的中国人，现在能不能回国？2.能通过什么正当途径回国？3.如果不能回国，在俄是否有足够的医疗保障？

在严格关闭中俄陆路口岸旅检的同时，中国却已在试图与一些国家讨论放松边境管制的可能性。华尔街日报报道，“中国官员已经在正式和非正式场合向日本、韩国和东南亚等国政府的官员提出了这一想法”， “北京方面还与一些欧洲国家接触，希望允许一些维持供应链所需的旅行。”

华尔街日报指出，“中国的旅行限制措施属于全球最严格之列，目的是阻止新冠疫情再次传入中国”，而“中国提议放松管制的背景是，中国正加紧努力恢复经济活动，并修复因大规模检疫和边境关闭措施而受阻的全球供应链。上周五中国公布，今年前三个月国内生产总值（GDP)较上年同期萎缩6。8%，这是自1992年中国开始报告季度GDP数据以来的首次萎缩。”

该报道还称，“据知情外交官透露，中国接洽的一些国家尚未跟进，因为还不确定各自国内疫情何时能改善到允许他们放松旅行限制的程度。”