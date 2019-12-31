驻伊拉克大使馆遇袭后，美国向中东增兵

（德国之声中文网）五角大楼本周二（12月31日）宣布，在亲伊朗抗议者袭击美国驻巴格达大使馆后，美国将立即向中东派遣约750名士兵。

美国国防部长埃斯珀在一份声明中说："鉴于针对美国个人和设施的威胁已然升级，正如美国驻巴格达大使馆的遇袭，我们安排了这种适当的预防措施。"

埃斯珀说："美国将保护它在世界各地的人民和利益。"

新的军事部署预计将在未来几天完成。埃斯珀在一条推文中说，这是在特朗普总统的直接指挥下进行的部署。

美国驻巴格达大使馆门前的抗议者

新增的750名士兵将加入目前驻扎在海湾地区的14,000名美国军事人员。埃斯珀还说，第82空降师的4,000名军人也随时待命。

伊朗必将付出"巨大代价"

许多人认为，对美国驻巴格达大使馆的袭击表明伊朗仍有能力打击美国的利益。在此之前，特朗普总统发起了对伊朗的经济施压。

特朗普周二发推警告伊朗说："他们将付出巨大代价！"他还感谢伊拉克官方为处理这次袭击提供的帮助。

特朗普随后告诉记者说，他"并未预期与伊朗开战"。

美国国务卿蓬佩奥说，这次袭击是"恐怖分子策划的"。

伊朗民兵的支持者上周日在伊拉克和叙利亚遭到美国的空袭，他们周二聚集在美国驻巴格达使馆外面高呼"美国去死"，试图冲进使馆建筑，并纵火焚烧了它的一扇大门。

张平/ 洪沙 （德新社、法新社、美联社）