驻中使馆订「武汉蝙蝠」T恤? 加拿大：误会一场

(德国之声中文网) 路透社报导，针对有人举报加拿大驻中使馆工作人员去年7月订制带有「武汉蝙蝠」图案的文化衫，加拿大2月2日表示，在武汉的工作人员想要的图样是代表嘻哈团体「武当帮」(Wu-Tang Clan)的W，而不是蝙蝠图案。

加拿大外交部发言人2月2日通过电子邮件告诉路透社：「大使馆一名成员设计的T恤标志显示的是一个风格化的W，并不是为了代表蝙蝠。这是2020年初，为了协助撤侨的加拿大使馆工作人员所做的。」

加国外交部说：「我们对这个误解感到遗憾。」

加拿大驻中使馆称，该T恤标志是去年年初制作的，目前还不清楚这些图样是如何在中国社交媒体上传开。

目前在网路上流传的照片可以看到一个蝙蝠展翅的图样，中间有武汉的大写英文字样WUHAN。而在微博上流传的T恤订单内容显示，订单里描绘的就是蝙蝠，没有提到武当帮。

此时世界卫生专家小组正在武汉调查疫情来源，许多科学家也曾怀疑蝙蝠是新冠病毒从动物传染到人类的中介者。在这种时机，相关话题特别敏感。

中国外交部发言人汪文斌2月1日在例行记者会上回答相关提问时说：「中方对此感到震惊，已向加驻华使馆提出严正交涉，要求加方立即彻查此事，给中方一个明确交代。」

北京对新冠病毒来源一直保持高度敏感，并试图对该病毒源自中国的说法提出质疑。汪文斌强调，不应将病毒与特定国家或地区联系起来。

邹宗翰/张慈 (路透社等)

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