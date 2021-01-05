 驻中使馆订「武汉蝙蝠」T恤? 加拿大：误会一场 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.02.2021

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时政风云

驻中使馆订「武汉蝙蝠」T恤? 加拿大：误会一场

中加因为孟晚舟和两加拿大人案本来就已经关系紧张，现在一樁加拿大驻中使馆的文化衫悬案更是火上加油。

Wu-Tang Clan

图为美国嘻哈团体武当帮的演唱会画面，背后的乐团图样与网路上流传的订制图样的确类似。

(德国之声中文网) 路透社报导，针对有人举报加拿大驻中使馆工作人员去年7月订制带有「武汉蝙蝠」图案的文化衫，加拿大2月2日表示，在武汉的工作人员想要的图样是代表嘻哈团体「武当帮」(Wu-Tang Clan)的W，而不是蝙蝠图案。

加拿大外交部发言人2月2日通过电子邮件告诉路透社：「大使馆一名成员设计的T恤标志显示的是一个风格化的W，并不是为了代表蝙蝠。这是2020年初，为了协助撤侨的加拿大使馆工作人员所做的。」

加国外交部说：「我们对这个误解感到遗憾。」

加拿大驻中使馆称，该T恤标志是去年年初制作的，目前还不清楚这些图样是如何在中国社交媒体上传开。

DW.COM

加拿大多次呼吁其合作伙伴向北京施压，要求释放两名被捕的加拿大人。现在加拿大总理特鲁多表示，如果不团结抵抗，下一个受害的国家不知道会是哪一个。

根据最新的庭訊资料，孟晚舟去年夏天收到了死亡威胁信，其中一封还有子弹，恐吓意味浓厚。 

孟晚舟律师在12日庭上争取放宽保释条件，反被检方揭露孟晚舟在防疫期间参加多人聚会，显然不怕病毒。此外，检方也发现在去年5月，中国领事馆曾包机待命接孟晚舟回中国。

在德国结束安理会任期前，即将退休的代表霍伊斯根呼吁中国释放两名被拘留的加拿大人。一番话引起中国驻联合国副代表耿爽不满回呛。

目前在网路上流传的照片可以看到一个蝙蝠展翅的图样，中间有武汉的大写英文字样WUHAN。而在微博上流传的T恤订单内容显示，订单里描绘的就是蝙蝠，没有提到武当帮。

此时世界卫生专家小组正在武汉调查疫情来源，许多科学家也曾怀疑蝙蝠是新冠病毒从动物传染到人类的中介者。在这种时机，相关话题特别敏感。

中国外交部发言人汪文斌2月1日在例行记者会上回答相关提问时说：「中方对此感到震惊，已向加驻华使馆提出严正交涉，要求加方立即彻查此事，给中方一个明确交代。」

北京对新冠病毒来源一直保持高度敏感，并试图对该病毒源自中国的说法提出质疑。汪文斌强调，不应将病毒与特定国家或地区联系起来。

邹宗翰/张慈 (路透社等)

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