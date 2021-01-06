 驳斥世卫专家遭拒入境 北京：作客也要约好时间 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.01.2021

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时政风云

驳斥世卫专家遭拒入境 北京：作客也要约好时间

世卫说，两名专家被拒绝进入中国，溯源小组无法取得签证。中国政府则反驳表示，访问的细节和日期尚未确认。

Illustration Coronavirus Sars-Cov-2

中国去年两度邀请世卫专家赴中开展病毒溯源准备合作，10月以来双方专家举行了4次视频交流会。

DW.COM

世卫说，中国已经批准其专家进行疫情起源调查，不过世卫10人小组当中有人在出发后，还未获得北京批准入境。世卫也罕见发出批评。

在面对新冠病毒溯源问题时，北京曾反复呼应世卫表示相关调查不该「政治化」，但在世卫小组出发前，中国外交部却透过官媒采访和记者会表达立场。

美联社回顾了病毒起源调查的来龙去脉，直指中国国家主席习近平严控相关研究。科学政治化恐将导致下一场疫情失控。

世卫专家团预计赶在1月18日世卫组织执行委员会开会之前，动身前往中国调查新冠起源。这次他们能进得了武汉吗?

(德国之声中文网) 中国外交部1月6日在例行记者会上强调，「中方同世卫组织的合作不存在任何问题」，中国「一直持积极开放态度」。

发言人华春莹表示，中国目前忙于抗疫，与是世卫「双方目前仍然在就国际专家组来华的具体日期和具体安排等细节保持着密切沟通」。

不过世卫秘书长谭德塞前一日发推特称，他对当前情况「非常失望」，也说两名成员已经在路上，但由于没有签证许可而无法入境。计划赴中的专家也发推特称，他们来华计划受阻，因为没有拿到中方签证。

对此华春莹比喻：「如果你到其他人家里作客拜访，肯定要跟对方事先商定约好具体时间，对不对？」

她强调，［溯源问题非常复杂。为确保国际专家组来华工作顺利进行，需要履行必要程序并做出相关具体安排。目前，双方还正在就此进行着协商。」

在与联合国卫生机构进行了数月的谈判后，北京在12月同意进行病毒溯源调查。世卫于是计划派出一个10人专家小组，以弄清该病毒的来源，以及它究竟是如何首次传入人类的。

外界多次探问北京具体的时间、日期和行程，但都没有进一步的消息。早前路透社援引世卫组织紧急情况负责人瑞安的话说，已经有两人被中国拒绝入境。他说，其中一人已经回国，一人在第三国。

邹宗翰/杨威廉 (美联社、路透社等)

China Wuhan | Fisch-Markt

科学家们对这种病毒的起源仍有争议。一些专家现在认为，华南海鲜市场可能不是最先出现病毒的地方，疫情只是在那里扩散。

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