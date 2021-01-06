驳斥世卫专家遭拒入境 北京：作客也要约好时间

(德国之声中文网) 中国外交部1月6日在例行记者会上强调，「中方同世卫组织的合作不存在任何问题」，中国「一直持积极开放态度」。

发言人华春莹表示，中国目前忙于抗疫，与是世卫「双方目前仍然在就国际专家组来华的具体日期和具体安排等细节保持着密切沟通」。

不过世卫秘书长谭德塞前一日发推特称，他对当前情况「非常失望」，也说两名成员已经在路上，但由于没有签证许可而无法入境。计划赴中的专家也发推特称，他们来华计划受阻，因为没有拿到中方签证。

对此华春莹比喻：「如果你到其他人家里作客拜访，肯定要跟对方事先商定约好具体时间，对不对？」

她强调，［溯源问题非常复杂。为确保国际专家组来华工作顺利进行，需要履行必要程序并做出相关具体安排。目前，双方还正在就此进行着协商。」

在与联合国卫生机构进行了数月的谈判后，北京在12月同意进行病毒溯源调查。世卫于是计划派出一个10人专家小组，以弄清该病毒的来源，以及它究竟是如何首次传入人类的。

外界多次探问北京具体的时间、日期和行程，但都没有进一步的消息。早前路透社援引世卫组织紧急情况负责人瑞安的话说，已经有两人被中国拒绝入境。他说，其中一人已经回国，一人在第三国。

邹宗翰/杨威廉 (美联社、路透社等)

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