驳护航论 世卫疫源调查专家怎么说?

(德国之声中文网) ，世卫专家团队成员达萨克(Peter Daszak) 14日再次接受《纽约时报》访问。他详细解释了世卫专家的调查过程与初步发现。

他表示，这次出访武汉的行程对他来说十分艰难也紧，他也在武汉也感受到创伤後带来的冲击。

他说：「武汉经历了76天的封城，有人在过程中并死於自己公寓内但外界却浑然不知。从那时起，各界开始指责这起大流行病，并将新冠病毒称为武汉病毒或中国病毒。武汉充斥着愤怒与悲伤。」

《纽约时报》与《华尔街日报》上周相继报导，世卫专家表示，中国拒绝交出新冠原始案例的资料。其后达萨克与，另一位世卫专家团队成员丹麥專家費雪（Thea Fischer）都在推特上发文驳斥媒体报导。达萨克称世卫专家过去一个月在武汉的调查结果被媒体「断章取义」。

调查取得的资讯「非常有用」

达萨克说明，此行调查顺利。他指出，专家都是自愿参与，也都有任务在身。虽然不确定世卫专家团队是否为第一批视察华南海鲜市场的外国人，但他确信，在新冠病毒爆发後，视察过该市场的只有中国疾病调查人员。

此外，世卫专家团队在武汉也与治疗第一批新冠患者的医生见面。他形容，世卫专家团队从第一天便接触到国际社会从未接触过的数据，而当世卫专家继续追问疫情刚爆发时的相关资讯时，达萨克称，中国专家马上开始行动，并在几天内针对相关提问做分析，再把结果分享给世卫专家。

达萨克称：「这些资讯是非常有用的。当时，你真的不能说太多。我们在旅行的时候，为防止调查时程遭破坏，尽量不透露任何相关信息。」

新冠病毒可能透过蝙蝠传至其他动物

他向《纽约时报》表示，世卫专家在武汉取得了中国科学家针对华南海鲜市场的500样本做的分析资讯，而这些资讯让他们「大开眼界」。

他说中国专家总共做了900起采样，并研究了该市场的污水系统。此外，中国专家也试图通入华南海鲜市场的通风系统捕捉蝙蝠，也抓了猫丶老鼠丶黄鼠狼与蛇来做采样。

达萨克说，中国专家取得的第一个线索是，新冠病毒可能是透过与獾相关的动物在别处被蝙蝠感染後，再带到华南海鲜市场。

他表示，该市场总共有10个卖野生动物的摊位，而摊贩的动物来源来自云南丶广东与广西。达萨克提到，云南的蝙蝠身上有找到与新冠病毒最接近的病毒，而广东跟广西则是专门抓捕穿山甲的地方，而中国科学家在穿山甲身上也找到与新冠病毒类似的病毒。

他说：「中国专家对市场内所抓捕的动物进行采样，而采样结果都显示阴性。但这些动物只是市场冷冻库中所遗留的一小部分动物。我们无法确定在市场关闭前，摊贩还在该市场贩卖哪些动物。这两个线索是非常关键的。」

达萨克也告诉《纽约时报》，当他们实际到华南海鲜市场考察时，才发现该市场的实际情况是非常破旧的。

他说，该市场看起来确实是贩卖活体动物的地方，现场有鱼缸丶海龟缸跟蛇等证据，显示华南海鲜市场与新冠病毒有一个明确的连结，也有一个可能的传染途径。

达萨克表示，目前要世卫专家认定新冠病毒是透过哪种动物传播至人体还言之过早，因为专家不确定华南海鲜市场是否有贩卖狸猫，他们也不知道中国境内的水貂养殖场的感染情况如何，但在所有可能的传染途径中，世卫专家认为新冠病毒应该源自於东南亚或中国南方的蝙蝠，并透过蝙蝠传入中国境内的驯养野生动物养殖场。

仍需针对早期感染者进行调查

达萨克也指出，除了华南海鲜市场外，武汉当地在2019年12月也有一些与该市场无关的新冠确诊者，但也有部分确诊者是与该市场有关联的。他表示，世卫专家团队与中国专家都必须进一步针对这些资讯进行分析。

他告诉纽约时报：「中国专家与世卫专家团队在考察的最後一天表示：『我们通过假设得到最有共识的传染途径是，新冠病毒透过受驯养的野生动物进入武汉。』」

达萨克表示，接下来专家必须到提供华南海鲜市场摊贩动物的农场进行调查，并对这些农场负责人跟周围环境进行新冠病毒检测。他还说，专家也必须检视农场附近有没有任何动物的足迹，并检测这些动物身上有无新冠病毒的迹象。

此外，达萨克称，世卫专家会继续找寻武汉当地的早期感染者与疫情爆发初期的感染群体，甚至在血库中找相关的血清。不过他向《纽约时报》提到，这些调查事项被中国视为敏感的事，所以可能需要透过外交介入来推动这方面的调查。

他说：「老实说，在中国境内找寻新冠病毒的踪迹对中国政府来说，并非是优先考虑的事。当任何地方出现病毒时，这都会立刻成为政治议题，而这本身就是个问题。」

世界卫生组织的专家小组上周结束在武汉的新冠病毒起源调查，并针对调查结果与同行的中国科学家一起召开记者会简短说明。双方同意针对中国政府提出的一些说法展开调查，包含病毒可能是透过冷冻食品传播的。

杨威廉/邹宗翰 (纽约时报)