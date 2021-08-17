 驳台湾阿富汗类比 美国安顾问：对台承诺坚实 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.08.2021

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驳台湾阿富汗类比 美国安顾问：对台承诺坚实

美国撤军阿富汗后，部分中国、台湾媒体质疑美国对台湾的承诺，并称「今日阿富汗、明日台湾」。对此，美国国安顾问沙利文将台湾与以色列并置，表示美国对盟友的承诺「神圣不可侵犯」。

USA Jake Sullivan

美国国安顾问沙利文17日表示，美国对台湾与以色列的承诺一如既往的坚实。

（德国之声中文网）美国自阿富汗撤军后，中国官媒如《环球时报》等撰文指倘若台海发生冲突，美国会放弃台湾，「因为阿富汗不是美国抛弃其盟友的第一个地方，也不会是最后一个。」对此，美国国安顾问沙利文（Jake Sullivan）17日于白宫记者会上驳斥此说法，强调美国对台湾的承诺并没有改变。

沙利文说：「我们相信自己对盟友伙伴的承诺始终是神圣不可侵犯的，我们也相信自己对台湾和以色列的承诺，一如既往的坚实。」

Afghanistan Bildergalerie Kabul Flughafen Evakuierung

塔利班入驻喀布尔，阿富汗民众涌入机场，希望能搭美国班机逃离塔利班的控制。

沙利文认为，阿富汗与台湾的情况不可相提并论。他说，2448名美军在阿富汗丧生、超过上万名美军受伤，并投入了上兆美元提供资源给阿富汗。且美国在2011年时就曾说会在2014年撤军，之后却多待了7年，远超过10多年前立下的承诺。

「美国为阿富汗奉献20年血泪与资源，提供一切所需训练及装备，让他们能够起身为自己而战。美国总要在某个时间点告诉阿富汗人民，你们必须起身捍卫自己，」沙利文说。

有记者提到，中国对台湾及其他美国盟友说「一但战争爆发，美国不会来帮忙」，并向白宫发言人莎琪（Jen Psaki）问美国的回应。莎琪说：「我们发出的讯息很明确。我们支持在世界各地受到俄罗斯及中国特定政治宣传所影响的盟友，我们也将持续透过行动来兑现这些承诺。」

学者：台阿情势不可相比

美军撤离阿富汗一事在两岸引发了「今日阿富汗、明日台湾」的讨论，许多美国专家则认为，这个比喻并不恰当。专精于研究台湾的史丹佛大学研究员祁凯立（Kharis Templeman）就在推特上发文表示，美国与阿富汗及美国和台湾的状况无法相比。

祁凯立说，美国早在1950年韩战期间就曾派第七舰队协防台湾，双方在军事安全上的合作历史长达71年。在经济方面，台湾是美国第10大贸易合作伙伴，而阿富汗则排名第105。

祁凯立强调，美国在台湾周遭有5个军事合作上的盟友，他们面对的威胁都是中国。任何美国对于台湾承诺的变动，都会牵连到美国与其他区域内盟友的关係。相较于阿富汗政府过去在区域内不受邻国支持，台湾的事实独立和安全却与其他区域内国家的存亡有关，例如日本。

然而，也有专家认为美国在阿富汗滑铁卢，确实会让中国进一步质疑美国对台湾的帮助会到什麽程度。问前美国驻北京大使博卡斯（Max Baucus）向路透社表示，他认为阿富汗的事态发展会让中国大胆在台湾议题上做试探，以观察美国的反应。博卡斯说：「习近平将会寻找机会...... 他会到处试探，中国总是这麽做。」

17日，中国出动作战舰艇、反潜机、歼击机等，在台湾西南、东南等周边海空域组织联合火力突击等进行实兵演练。同时，解放军军机也连续第三天飞入台湾防空识别区，根据台湾国防部统计，今年累积进入台湾空域的解放军军机已追平去年的380架次总和。

中国解放军东部战区发言人施毅向媒体说：「近期，美台频频勾连挑衅，发出严重错误讯号，严重侵犯中国主权，严重破坏台海和平稳定，已成为台海安全风险的最大祸源。」

（综合报导）

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