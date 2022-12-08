“披着羊皮的狼” TikTok被印第安纳州告上法庭

美国印地安纳州对TikTok提起诉讼，指控这款APP在内容和数据保护上欺骗了消费者，向青少年推送成年内容。在此前一天，马里兰州下封杀令，以网络安全威胁为由，禁止在州政府部门的平台上使用TikTok。